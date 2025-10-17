Рейтинг@Mail.ru
Удары по Украине: без света остались Киев и 12 областей - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Удары по Украине: без света остались Киев и 12 областей
Удары по Украине: без света остались Киев и 12 областей - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Удары по Украине: без света остались Киев и 12 областей
В Киеве и двенадцати областях Украины из-за серьезных повреждений энергетической инфраструктуры введены аварийные отключения света. Об этом сообщает в пятницу... РИА Новости Крым, 17.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Киеве и двенадцати областях Украины из-за серьезных повреждений энергетической инфраструктуры введены аварийные отключения света. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба украинской энергопоставляющей компании "Укрэнерго".В Черниговской области введены почасовые отключения электроэнергии объемом трех очередей. Также во всех регионах Украины с 07:00 до 22:00 действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей, добавили в пресс-службе.На предприятии отмечают, что ситуации в энергосистеме остается сложной и просят граждан не включать одновременно несколько электроприборов. Накануне в Минобороны сообщали, что армия России нанесла массированный удар по энергетическим и военным объектам Украины. В десяти областях Украины после мощных ударов по энергетическим объектам введены аварийные отключения света, во второй половине дня в стране ограничат мощности и для промышленных потребителей. Об этом сообщают украинские власти.Всего за неделю Вооруженные силы РФ в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России нанесли один массированный и семь групповых ударов по Украине.
Удары по Украине: без света остались Киев и 12 областей

В Киеве и 12 областях Украины введены аварийные отключения света

12:40 17.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Киеве и двенадцати областях Украины из-за серьезных повреждений энергетической инфраструктуры введены аварийные отключения света. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба украинской энергопоставляющей компании "Укрэнерго".
"Из-за сложной ситуации в энергосистеме в Киеве, Киевской, Черкасской, Житомирской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и частично Черниговской, Хмельницкой и Винницкой областях сейчас введены аварийные отключения", - говорится в сообщении.
В Черниговской области введены почасовые отключения электроэнергии объемом трех очередей. Также во всех регионах Украины с 07:00 до 22:00 действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей, добавили в пресс-службе.
На предприятии отмечают, что ситуации в энергосистеме остается сложной и просят граждан не включать одновременно несколько электроприборов.
Накануне в Минобороны сообщали, что армия России нанесла массированный удар по энергетическим и военным объектам Украины. В десяти областях Украины после мощных ударов по энергетическим объектам введены аварийные отключения света, во второй половине дня в стране ограничат мощности и для промышленных потребителей. Об этом сообщают украинские власти.
Всего за неделю Вооруженные силы РФ в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России нанесли один массированный и семь групповых ударов по Украине.
