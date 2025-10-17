https://crimea.ria.ru/20251017/udary-po-ukraine-bez-sveta-ostalis-kiev-i-12-oblastey-1150253421.html
Удары по Украине: без света остались Киев и 12 областей
Удары по Украине: без света остались Киев и 12 областей - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Удары по Украине: без света остались Киев и 12 областей
В Киеве и двенадцати областях Украины из-за серьезных повреждений энергетической инфраструктуры введены аварийные отключения света. Об этом сообщает в пятницу... РИА Новости Крым, 17.10.2025
2025-10-17T12:40
2025-10-17T12:40
2025-10-17T12:40
украина
энергосистема украины
взрыв
удары по украине
укрэнерго
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0f/1137287834_0:52:1280:772_1920x0_80_0_0_120fdd7767c8bfba273a9bf8dfa38bda.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Киеве и двенадцати областях Украины из-за серьезных повреждений энергетической инфраструктуры введены аварийные отключения света. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба украинской энергопоставляющей компании "Укрэнерго".В Черниговской области введены почасовые отключения электроэнергии объемом трех очередей. Также во всех регионах Украины с 07:00 до 22:00 действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей, добавили в пресс-службе.На предприятии отмечают, что ситуации в энергосистеме остается сложной и просят граждан не включать одновременно несколько электроприборов. Накануне в Минобороны сообщали, что армия России нанесла массированный удар по энергетическим и военным объектам Украины. В десяти областях Украины после мощных ударов по энергетическим объектам введены аварийные отключения света, во второй половине дня в стране ограничат мощности и для промышленных потребителей. Об этом сообщают украинские власти.Всего за неделю Вооруженные силы РФ в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России нанесли один массированный и семь групповых ударов по Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: взрывы гремят в нескольких областяхВ Киеве и трех областях Украины ввели экстренные отключения светаПосле мощных ударов по Украине в Киеве наступил блэкаут
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0f/1137287834_91:0:1190:824_1920x0_80_0_0_e2de7e3066f306b80a2598576208b1d4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, энергосистема украины, взрыв, удары по украине, укрэнерго, новости, в мире
Удары по Украине: без света остались Киев и 12 областей
В Киеве и 12 областях Украины введены аварийные отключения света