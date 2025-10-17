https://crimea.ria.ru/20251017/udary-po-ukraine-bez-sveta-ostalis-kiev-i-12-oblastey-1150253421.html

Удары по Украине: без света остались Киев и 12 областей

Удары по Украине: без света остались Киев и 12 областей - РИА Новости Крым, 17.10.2025

Удары по Украине: без света остались Киев и 12 областей

В Киеве и двенадцати областях Украины из-за серьезных повреждений энергетической инфраструктуры введены аварийные отключения света.

2025-10-17T12:40

2025-10-17T12:40

2025-10-17T12:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Киеве и двенадцати областях Украины из-за серьезных повреждений энергетической инфраструктуры введены аварийные отключения света. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба украинской энергопоставляющей компании "Укрэнерго".В Черниговской области введены почасовые отключения электроэнергии объемом трех очередей. Также во всех регионах Украины с 07:00 до 22:00 действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей, добавили в пресс-службе.На предприятии отмечают, что ситуации в энергосистеме остается сложной и просят граждан не включать одновременно несколько электроприборов. Накануне в Минобороны сообщали, что армия России нанесла массированный удар по энергетическим и военным объектам Украины. В десяти областях Украины после мощных ударов по энергетическим объектам введены аварийные отключения света, во второй половине дня в стране ограничат мощности и для промышленных потребителей. Об этом сообщают украинские власти.Всего за неделю Вооруженные силы РФ в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России нанесли один массированный и семь групповых ударов по Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: взрывы гремят в нескольких областяхВ Киеве и трех областях Украины ввели экстренные отключения светаПосле мощных ударов по Украине в Киеве наступил блэкаут

