2025-10-17T19:23
2025-10-17T19:45
Троих рабочих эвакуировали после взрыва на заводе "Авангард"

После взрыва на заводе "Авангард" пострадали 8 человек – из-под завалов эвакуировали троих

19:23 17.10.2025 (обновлено: 19:45 17.10.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Восемь человек пострадали в результате взрыва на заводе "Авангард" в городе Стерлитамак в Башкортостане. Троих рабочих эвакуировали из-под завалов после взрыва. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.
Взрыв прогремел на заводе вечером в пятницу. Сообщалось, что здание одного из цехов получило серьезные повреждения.
Он отметил, что раненных доставляют в городскую больницу №1.

"В результате ЧП в Стерлитамаке пострадали восемь человек. На данный момент из-под завалов эвакуировали троих пострадавших. Всех их доставили в городскую больницу, где врачи оказывают медицинскую помощь. Один пациент находится в тяжелом состоянии, второй - средней степени тяжести, третий - легкой степени тяжести", - написал он в Telegram.

На месте взрыва дежурит пять бригад скорой помощи, поиски пострадавших продолжаются.
"Из Уфы на место выехала оперативная группа минздрава Башкортостана, а также санитарная авиация, врачи-комбустиологи и бригада психотерапевтов. Специалисты окажут медпомощь на месте и при необходимости эвакуируют в Уфу", - отметил глава Башкирии.
Как отметили в администрации Стерлитамака, под завалами еще остаются люди.
"По информации руководства предприятия, под завалами остаются пять человек, их судьба пока неизвестна", - сказано в сообщении.
Завод "Авангард" основан в 1943 году. Предприятие ежегодно успешно выполняет государственные оборонные заказы по утилизации вооружений и военной техники, государственные контракты по перекомплектации, перетарке спецпродукции, выпуску тары для нужд государственного резерва и других заказчиков. Также занимается выпуском промышленных взрывчатых веществ для проведения прострелочно-взрывных работ в нефтяных, газовых и других скважинах, малотоннажной химической продукции.
