Трамп: Венгрия – безопасная страна для встречи с Путиным - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Трамп: Венгрия – безопасная страна для встречи с Путиным
Трамп: Венгрия – безопасная страна для встречи с Путиным - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Трамп: Венгрия – безопасная страна для встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что с симпатией относится к венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, а также назвал Венгрию "безопасной страной" для... РИА Новости Крым, 17.10.2025
2025-10-17T21:18
2025-10-17T21:18
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/11/1150269839_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_b39f5f038d1265e3cc4293ca14246df3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что с симпатией относится к венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, а также назвал Венгрию "безопасной страной" для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома заявил на встрече с Владимиром Зеленским, которая проходит в пятницу в Вашингтоне.По его словам, планируемая встреча с Путиным в Будапеште будет двусторонней, но Владимир Зеленский "будет на связи".Трамп также заявил, что украинский конфликт может завершиться до его встречи с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита АСЕАН, запланированного на конец октября-начало ноября.Ранее в пятницу президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который выразил готовность обеспечить условия для организации в Будапеште возможного российско-американского саммита.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Трамп: Венгрия – безопасная страна для встречи с Путиным

Трамп назвал Венгрию безопасной страной для встречи с Путиным

21:18 17.10.2025
 
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo Alex Brandon
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что с симпатией относится к венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, а также назвал Венгрию "безопасной страной" для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома заявил на встрече с Владимиром Зеленским, которая проходит в пятницу в Вашингтоне.

"Это лидер, который нам нравится, нам нравится Виктор Орбан, это (Венгрия - ред.) безопасная страна, он (Орбан - ред.) проделал хорошую работу в управлении своей страной", - цитирует американского лидера РИА Новости.

По его словам, планируемая встреча с Путиным в Будапеште будет двусторонней, но Владимир Зеленский "будет на связи".
Трамп также заявил, что украинский конфликт может завершиться до его встречи с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита АСЕАН, запланированного на конец октября-начало ноября.
"Я думаю, что у нас есть шанс завершить войну быстро, если будет проявлена гибкость", - отметил президент США.
Ранее в пятницу президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который выразил готовность обеспечить условия для организации в Будапеште возможного российско-американского саммита.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
