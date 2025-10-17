https://crimea.ria.ru/20251017/tramp-vengriya--bezopasnaya-strana-dlya-vstrechi-s-putinym-1150269953.html
Трамп: Венгрия – безопасная страна для встречи с Путиным
2025-10-17T21:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что с симпатией относится к венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, а также назвал Венгрию "безопасной страной" для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома заявил на встрече с Владимиром Зеленским, которая проходит в пятницу в Вашингтоне.По его словам, планируемая встреча с Путиным в Будапеште будет двусторонней, но Владимир Зеленский "будет на связи".Трамп также заявил, что украинский конфликт может завершиться до его встречи с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита АСЕАН, запланированного на конец октября-начало ноября.Ранее в пятницу президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который выразил готовность обеспечить условия для организации в Будапеште возможного российско-американского саммита.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
