17.10.2025
Сильное землетрясение произошло в Пакистане
Сильное землетрясение произошло в Пакистане - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Сильное землетрясение произошло в Пакистане
В Пакистане в пятницу произошло сильное землетрясение. Магнитуда подземных толчков достигала 5,8. Об этом свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского... РИА Новости Крым, 17.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Пакистане в пятницу произошло сильное землетрясение. Магнитуда подземных толчков достигала 5,8. Об этом свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.Согласно информации сейсмологов, землетрясение произошло в пятницу в 12:15 по всемирному времени. Его магнитуда достигла 5,8 баллов по шкале Рихтера.Накануне в провинции Папуа в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5.
Новости
пакистан, в мире, землетрясение, сейсмология, новости, стихия
Сильное землетрясение произошло в Пакистане

В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,8

15:56 17.10.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСейсмограмма
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Пакистане в пятницу произошло сильное землетрясение. Магнитуда подземных толчков достигала 5,8. Об этом свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Согласно информации сейсмологов, землетрясение произошло в пятницу в 12:15 по всемирному времени. Его магнитуда достигла 5,8 баллов по шкале Рихтера.
Очаг залегал на глубине 51 километр в 233 километрах от города Мингора в Пакистане и в 44 километрах от города Хандуд в Афганистане.
Накануне в провинции Папуа в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5.
