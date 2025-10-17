Сильное землетрясение произошло в Пакистане

https://crimea.ria.ru/20251017/silnoe-zemletryasenie-proizoshlo-v-pakistane-1150260383.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Пакистане в пятницу произошло сильное землетрясение. Магнитуда подземных толчков достигала 5,8. Об этом свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.Согласно информации сейсмологов, землетрясение произошло в пятницу в 12:15 по всемирному времени. Его магнитуда достигла 5,8 баллов по шкале Рихтера.Накануне в провинции Папуа в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новое землетрясение произошло на Камчатке – что известноНа Камчатке произошло новое мощное землетрясениеСейсмоопасный Крым: ждать ли землетрясений и где безопаснее строить

