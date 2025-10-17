https://crimea.ria.ru/20251017/shtorm-s-livnyami-i-vetrom-nadvigaetsya-na-krym-1150251264.html
Шторм с ливнями и ветром надвигается на Крым
Шторм с ливнями и ветром надвигается на Крым - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Шторм с ливнями и ветром надвигается на Крым
Сильные дожди и ветер до 20 м/с ожидаются в Крыму 19 и 20 октября, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Сильные дожди и ветер до 20 м/с ожидаются в Крыму 19 и 20 октября, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 19 октября в Крыму ожидаются дожди, местами сильные. Днем 19 октября и в течение суток 20 октября усиление северо-западного ветра 5-20 м/с", - говорится в сообщении.В связи с этим спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах. Возможны подтопления территорий. "Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач", - добавили в ведомстве.В МЧС призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности: не выходить в горно-лесную местность; воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы; находиться подальше от набережных и берегоукрепительных сооружений. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Сильные дожди и ветер до 20 м/с ожидаются в Крыму 19 и 20 октября, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 19 октября в Крыму ожидаются дожди, местами сильные. Днем 19 октября и в течение суток 20 октября усиление северо-западного ветра 5-20 м/с", - говорится в сообщении.
В связи с этим спасатели предупреждают о высоком риске возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах. Возможны подтопления территорий.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач", - добавили в ведомстве.
В МЧС призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности: не выходить в горно-лесную местность; воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы; находиться подальше от набережных и берегоукрепительных сооружений.
