Севастополь отмечает День Гимна

Севастополь отмечает День Гимна - РИА Новости Крым, 17.10.2025

Севастополь отмечает День Гимна

Известная сегодня далеко за пределами не только Севастополя, но и всего Крыма песня "Легендарный Севастополь" композитора Вано Мурадели и поэта Петра Градова... РИА Новости Крым, 17.10.2025

17.10.2025

2025-10-17T09:59

2025-10-17T09:46

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Известная сегодня далеко за пределами не только Севастополя, но и всего Крыма песня "Легендарный Севастополь" композитора Вано Мурадели и поэта Петра Градова впервые была исполнена в 1954 году 17 октября. С тех пор это день рождения гимна города-героя. Сегодня ему исполнился 71 год.Куранты на здании Матросского клуба в Севастополе – ровесника песни "Легендарный Севастополь" – играют отрывок из нее каждый час, после чего звучит бой часов.А в первый раз будущий гимн Севастополя прозвучал на стадионе Черноморского флота. В этот здесь песню "Легендарный Севастополь" исполнили около пяти тысяч человек. Среди них – все имевшиеся на тот момент военные и городские музыкальные коллективы.17 октября 1954 года исполнилось 100 лет Первой обороне Севастополя, и в преддверии знаковой даты моряки-черноморцы обратилась с просьбой написать по этому случаю песню к известному и уважаемому композитору Вано Мурадели. В годы Великой Отечественной войны он руководил Центральным ансамблем краснофлотской песни и пляски – коллективом, который выступал на фронтах и флотах, а после освобождения Севастополя в мае 1944 году выступил перед севастопольцами.Слова для будущей самой любимой песни города написал поэт Петр Михайлович Градов, перечитав перед этой, как он считал, чрезвычайно ответственной работой, все, что у него имелось из литературы на тему Севастополя и двух его оборон.Статус гимна песня официально получила в июле 1994 года по решению Севастопольского городского совета. Ансамблю песни и пляски Черноморского флота было поручено аранжировать музыку, чтобы она отвечала требованиям, которые предъявлялись к гимну, по темпу и музыкальному рисунку.В решении законодательной власти города было впервые прописано, в каких случаях исполнение гимна обязательно, а также когда при этом необходимо стоять, мужчинам снять головные уборы, а военнослужащим отдавать честь.В 2015 году депутаты Законодательного собрания Севастополя приняли закон "О гимне города Севастополя", тем самым подтвердив его статус в российском законодательном поле. Тогда же была утверждена дата официального празднования дня гимна города.Согласно документу, в случаях, когда законодательством предусмотрено исполнение Государственного гимна Российской Федерации, гимн Севастополя исполняется после него. За исполнение и использование гимна города-героя с нарушением закона, а также надругательство над ним нарушитель привлекается к административной ответственности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем в Крыму сменили гимнДень имени: как Севастополь родился в истории – интересные фактыПобеда всех крымчан: на полуострове оценили закон о защите русского языка

