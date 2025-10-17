https://crimea.ria.ru/20251017/samyy-nenastnyy-den-v-vykhodnye-krym-nyrnet-iz-tepla-v-livni-i-kholod-1150249534.html

Самый ненастный день: в выходные Крым "нырнет" из тепла в ливни и холод

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в субботу ожидается теплая осенняя погода, а воскресенье будет ненастным. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.В субботу под утро будет свежо, +2…7, а в дневные часы потеплеет до +11...14 градусов.В воскресенье же, по словам эксперта, погодные условия станут достаточно сложными.Температура ночью составит +6... 11 градусов, а днем, за счет адвекции холода, пасмурной погоды и ливневых дождей будет +8… 13 при норме октября +17,5 градусов."Ветры будут задувать северо-западного, западного направлений 5-10 м/с, в порывах - 10-15м/с, а значит дневная температура +8… 13 за счет влажности и ветра будет ощущаться на три градуса прохладнее, чем есть", - заключил он.В Крыму на 19 и 20 октября объявлено штормовое предупреждение. На полуострове прольются сильные дожди и северо-западный ветер усилится до 20 метров в секунду.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

