Самый ненастный день: в выходные Крым "нырнет" из тепла в ливни и холод
Самый ненастный день: в выходные Крым "нырнет" из тепла в ливни и холод - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Самый ненастный день: в выходные Крым "нырнет" из тепла в ливни и холод
В Крыму в субботу ожидается теплая осенняя погода, а воскресенье будет ненастным. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра... РИА Новости Крым, 17.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в субботу ожидается теплая осенняя погода, а воскресенье будет ненастным. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.В субботу под утро будет свежо, +2…7, а в дневные часы потеплеет до +11...14 градусов.В воскресенье же, по словам эксперта, погодные условия станут достаточно сложными.Температура ночью составит +6... 11 градусов, а днем, за счет адвекции холода, пасмурной погоды и ливневых дождей будет +8… 13 при норме октября +17,5 градусов."Ветры будут задувать северо-западного, западного направлений 5-10 м/с, в порывах - 10-15м/с, а значит дневная температура +8… 13 за счет влажности и ветра будет ощущаться на три градуса прохладнее, чем есть", - заключил он.В Крыму на 19 и 20 октября объявлено штормовое предупреждение. На полуострове прольются сильные дожди и северо-западный ветер усилится до 20 метров в секунду.
Новости
Самый ненастный день: в выходные Крым "нырнет" из тепла в ливни и холод
В Крыму на выходных резко похолодает и прольются дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым.
В Крыму в субботу ожидается теплая осенняя погода, а воскресенье будет ненастным. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
В субботу под утро будет свежо, +2…7, а в дневные часы потеплеет до +11...14 градусов.
"Но уже вечером в субботу с приближением фронтальной системы с юго-запада потянутся более плотные облака и может быть незначительный дождь, при этом ветры начнут разворачиваться на северо-западные направления", - рассказал он.
В воскресенье же, по словам эксперта, погодные условия станут достаточно сложными.
"Это, наверное, самый ненастный день на предстоящую семидневку. Связано это с ложбиной североатлантического циклона, в который "закопается" холодный атмосферный фронт. Он будет пересекать Крымский полуостров днем. Соответственно, пойдут ливневые дожди. Интенсивность их в Симферополе - до 9 литров дождевой воды на каждый квадратный метр улиц города", - отметил Тишковец.
Температура ночью составит +6... 11 градусов, а днем, за счет адвекции холода, пасмурной погоды и ливневых дождей будет +8… 13 при норме октября +17,5 градусов.
"Ветры будут задувать северо-западного, западного направлений 5-10 м/с, в порывах - 10-15м/с, а значит дневная температура +8… 13 за счет влажности и ветра будет ощущаться на три градуса прохладнее, чем есть", - заключил он.
В Крыму на 19 и 20 октября объявлено штормовое предупреждение. На полуострове прольются сильные дожди и северо-западный ветер усилится до 20 метров в секунду.
