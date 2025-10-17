Рейтинг@Mail.ru
Самый ненастный день: в выходные Крым "нырнет" из тепла в ливни и холод - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20251017/samyy-nenastnyy-den-v-vykhodnye-krym-nyrnet-iz-tepla-v-livni-i-kholod-1150249534.html
Самый ненастный день: в выходные Крым "нырнет" из тепла в ливни и холод
Самый ненастный день: в выходные Крым "нырнет" из тепла в ливни и холод - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Самый ненастный день: в выходные Крым "нырнет" из тепла в ливни и холод
В Крыму в субботу ожидается теплая осенняя погода, а воскресенье будет ненастным. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра... РИА Новости Крым, 17.10.2025
2025-10-17T20:47
2025-10-17T20:33
радио "спутник в крыму"
евгений тишковец
крымская погода
погода в крыму
центр погоды "фобос"
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150077495_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_dc82238e7c8a8832c0c61225f3f2affe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в субботу ожидается теплая осенняя погода, а воскресенье будет ненастным. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.В субботу под утро будет свежо, +2…7, а в дневные часы потеплеет до +11...14 градусов.В воскресенье же, по словам эксперта, погодные условия станут достаточно сложными.Температура ночью составит +6... 11 градусов, а днем, за счет адвекции холода, пасмурной погоды и ливневых дождей будет +8… 13 при норме октября +17,5 градусов."Ветры будут задувать северо-западного, западного направлений 5-10 м/с, в порывах - 10-15м/с, а значит дневная температура +8… 13 за счет влажности и ветра будет ощущаться на три градуса прохладнее, чем есть", - заключил он.В Крыму на 19 и 20 октября объявлено штормовое предупреждение. На полуострове прольются сильные дожди и северо-западный ветер усилится до 20 метров в секунду.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150077495_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_8e3d002b8a768fde5e569a180b9b7887.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений тишковец, крымская погода, погода в крыму, центр погоды "фобос", крым, новости крыма
Самый ненастный день: в выходные Крым "нырнет" из тепла в ливни и холод

В Крыму на выходных резко похолодает и прольются дожди

20:47 17.10.2025
 
© РИА Новости КрымОсень в Симферополе
Осень в Симферополе - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в субботу ожидается теплая осенняя погода, а воскресенье будет ненастным. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
В субботу под утро будет свежо, +2…7, а в дневные часы потеплеет до +11...14 градусов.
"Но уже вечером в субботу с приближением фронтальной системы с юго-запада потянутся более плотные облака и может быть незначительный дождь, при этом ветры начнут разворачиваться на северо-западные направления", - рассказал он.
В воскресенье же, по словам эксперта, погодные условия станут достаточно сложными.

"Это, наверное, самый ненастный день на предстоящую семидневку. Связано это с ложбиной североатлантического циклона, в который "закопается" холодный атмосферный фронт. Он будет пересекать Крымский полуостров днем. Соответственно, пойдут ливневые дожди. Интенсивность их в Симферополе - до 9 литров дождевой воды на каждый квадратный метр улиц города", - отметил Тишковец.

Температура ночью составит +6... 11 градусов, а днем, за счет адвекции холода, пасмурной погоды и ливневых дождей будет +8… 13 при норме октября +17,5 градусов.
"Ветры будут задувать северо-западного, западного направлений 5-10 м/с, в порывах - 10-15м/с, а значит дневная температура +8… 13 за счет влажности и ветра будет ощущаться на три градуса прохладнее, чем есть", - заключил он.
В Крыму на 19 и 20 октября объявлено штормовое предупреждение. На полуострове прольются сильные дожди и северо-западный ветер усилится до 20 метров в секунду.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Радио "Спутник в Крыму"Евгений ТишковецКрымская погодаПогода в КрымуЦентр погоды "ФОБОС"КрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:48Атака БПЛА на Крым и встреча Трампа с Зеленским: главное за день
22:33Белгородская область частично обесточена из-за удара беспилотника
22:17Варна напротив Крыма: НАТО втягивает Болгарию в противостояние с Россией
21:59Благоустройство парка в Гурзуфе: как идут работы
21:38Солнце поворачивается к Земле корональной дырой – чего ждать
21:18Трамп: Венгрия – безопасная страна для встречи с Путиным
21:06Трамп назвал эскалацией разрешение на дальнобойные удары вглубь России
20:56События по украинскому урегулированию развиваются довольно хорошо – Трамп
20:47Самый ненастный день: в выходные Крым "нырнет" из тепла в ливни и холод
20:30RT защищает свои убеждения – Симоньян
20:09Путин рассказал о секретном высокоточном оружии RT
20:01В Ялте при родах травмирован младенец – Бастрыкин требует доклад
19:29RT за 20 лет прошел путь от идеи до глобального бренда – Путин
19:23Троих рабочих эвакуировали после взрыва на заводе "Авангард"
19:19Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру пятницы
19:08В Севастополе остановили морской транспорт
19:00Медведев назвал число поступивших на службу в армию России контрактников
18:43Взрыв произошел на заводе "Авангард" в Стерлитамаке – есть пострадавшие
18:34Вызываем любовь или ненависть по всему миру: Симоньян об успехах RT
18:16Воспринимал задания вдохновенно: Киселев о погибшем военкоре РИА Новости
Лента новостейМолния