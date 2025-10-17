https://crimea.ria.ru/20251017/sakskiy-rayon-chastichno-obestochen-iz-za-avarii--1150249312.html

Сакский район частично обесточен из-за аварии

Восемь населенных пунктах Сакского района остались без света из-за аварийного отключения, сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 17.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Восемь населенных пунктах Сакского района остались без света из-за аварийного отключения, сообщает "Крымэнерго".На месте работают ремонтные бригады, восстановить подачу ресурса планируют в течение трех часов.Отключения электроэнергии также фиксируют в Джанкойском районе. Перебои со светом возникли и в Евпатории. Из-за этого школы и детские сады будут работать в режиме краткосрочного пребывания детей без обеспечения питания, уточнил глава евпаторийской администрации Александр Юрьев.Утром в пятницу стало известно, что в ночь на 17 октября украинские беспилотники атаковали Крым, в результате чего на территории республики повреждены электроподстанции. В этой связи вводились графики временного отключения, перебои со светом продолжаются в ряде районов.Председатель крымского Совмина Юрий Гоцанюк предупреждал, что перебои с электроснабжением могут возникнуть в сетях Красноперекопского, Джанкойского и Сакского районов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму возможны перебои в электроснабжении после атаки БПЛА ВСУ дронами атаковали Крым - повреждены несколько электроподстанций Россия ударила "Кинжалами" по энергосистеме и военным объектам Украины

