С орбиты с любовью: космонавты с МКС поздравили RT с юбилеем

Экипаж Международной космической станции направил видеопоздравление для RT по случаю 20-летия. РИА Новости Крым, 17.10.2025

2025-10-17T10:07

2025-10-17T10:07

2025-10-17T09:57

rt

международная медиагруппа "россия сегодня"

мкс

россия

сми

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Экипаж Международной космической станции направил видеопоздравление для RT по случаю 20-летия.С орбиты к коллективу телеканала обратились российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубринский и Олег Платонов."Вы - настоящая вселенная информации, объединяющая людей на разных континентах. Вы вывели миллионы зрителей на новую орбиту понимания, позволяя видеть полную картину происходящего", – сказали космонавты.По словам членов экипажа, с высоты космоса Земля видится как единый дом для всего человечества, а RT помогает людям увидеть ее именно так – "в формате 360".Ранее президент России Владимир Путин поздравил коллектив RT с 20-летием, отметив профессионализм и искренность журналистов канала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

