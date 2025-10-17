Рейтинг@Mail.ru
С орбиты с любовью: космонавты с МКС поздравили RT с юбилеем - РИА Новости Крым, 17.10.2025
С орбиты с любовью: космонавты с МКС поздравили RT с юбилеем
С орбиты с любовью: космонавты с МКС поздравили RT с юбилеем - РИА Новости Крым, 17.10.2025
С орбиты с любовью: космонавты с МКС поздравили RT с юбилеем
Экипаж Международной космической станции направил видеопоздравление для RT по случаю 20-летия. РИА Новости Крым, 17.10.2025
2025-10-17T10:07
2025-10-17T09:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Экипаж Международной космической станции направил видеопоздравление для RT по случаю 20-летия.С орбиты к коллективу телеканала обратились российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубринский и Олег Платонов."Вы - настоящая вселенная информации, объединяющая людей на разных континентах. Вы вывели миллионы зрителей на новую орбиту понимания, позволяя видеть полную картину происходящего", – сказали космонавты.По словам членов экипажа, с высоты космоса Земля видится как единый дом для всего человечества, а RT помогает людям увидеть ее именно так – "в формате 360".Ранее президент России Владимир Путин поздравил коллектив RT с 20-летием, отметив профессионализм и искренность журналистов канала.
С орбиты с любовью: космонавты с МКС поздравили RT с юбилеем

Космонавты с МКС поздравили коллектив RT с 20-летием

10:07 17.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Экипаж Международной космической станции направил видеопоздравление для RT по случаю 20-летия.
С орбиты к коллективу телеканала обратились российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубринский и Олег Платонов.
"Вы - настоящая вселенная информации, объединяющая людей на разных континентах. Вы вывели миллионы зрителей на новую орбиту понимания, позволяя видеть полную картину происходящего", – сказали космонавты.
По словам членов экипажа, с высоты космоса Земля видится как единый дом для всего человечества, а RT помогает людям увидеть ее именно так – "в формате 360".
"Пусть Ваши проекты взлетают выше Луны. Пусть каждый эфир будет как новый пуск ракеты. Точный, мощный и вдохновляющий. Продолжайте двигаться вперед. Открывайте новые горизонты. Космических вам успехов! С днем рождения!", – добавили они.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил коллектив RT с 20-летием, отметив профессионализм и искренность журналистов канала.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
