Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251017/reyd-v-sevastopole-otkryli-1150244549.html
Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Рейд в Севастополе открыли
Паромы и катера в Севастополе вновь выполняют рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 17.10.2025
2025-10-17T07:10
2025-10-17T07:10
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
севастополь
новости севастополя
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0e/1147199112_0:52:1280:772_1920x0_80_0_0_15a0b37ad44e25a44e81a48b51af7fb6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Паромы и катера в Севастополе вновь выполняют рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд перекрыли накануне вечером. До этого в течение дня его закрывали трижды.Для пассажиров на площадях Нахимова и Захарова были организованы автобусы для работы на компенсационном маршруте.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0e/1147199112_91:0:1190:824_1920x0_80_0_0_fd70b88f83c41e0ccef97abc86a26d6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
морской транспорт, паромы и катера в севастополе, севастополь, новости севастополя, логистика
Рейд в Севастополе открыли

В Севастополе возобновили работу морского транспорта

07:10 17.10.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастополь
Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Паромы и катера в Севастополе вновь выполняют рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.
Рейд перекрыли накануне вечером. До этого в течение дня его закрывали трижды.
Для пассажиров на площадях Нахимова и Захарова были организованы автобусы для работы на компенсационном маршруте.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Морской транспортПаромы и катера в СевастополеСевастопольНовости СевастополяЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:07С орбиты с любовью: космонавты с МКС поздравили RT с юбилеем
09:59Севастополь отмечает День Гимна
09:45Атака на Крым – все о ситуации и отключениях света в районах
09:20Путин отметил профессионализм и искренность журналистов RT
09:12Голос правды не заглушить: телеканал RT отмечает 20-летие
09:01В Крыму возможны перебои в электроснабжении после атаки БПЛА
08:55На Керченском полуострове будет громко – причина
08:40Названа самая большая выгода США от конфликта на Украине
08:29Бензин в Крыму можно купить на 89 автозаправках
08:20Как работают в Крыму новые правила обращения с ТКО
08:14ВСУ дронами атаковали Крым - повреждены несколько электроподстанций
07:57В Евпатории из-за перебоев со светом в школах и детсадах короткий день
07:45"Животные скучали по людям": зооуголок в Симферополе готовят к открытию
07:34ВСУ атаковали Крым: за ночь сбито 32 вражеских беспилотника
07:15Крымский мост: оперативная обстановка на утро пятницы
07:10Рейд в Севастополе открыли
06:46Трамп встретится с Зеленским за обедом
06:18Морской транспорт в Севастополе не работает
06:00В Сочи отразили ракетную атаку
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
Лента новостейМолния