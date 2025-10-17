https://crimea.ria.ru/20251017/reyd-v-sevastopole-otkryli-1150244549.html
Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Рейд в Севастополе открыли
Паромы и катера в Севастополе вновь выполняют рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 17.10.2025
2025-10-17T07:10
2025-10-17T07:10
2025-10-17T07:10
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
севастополь
новости севастополя
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0e/1147199112_0:52:1280:772_1920x0_80_0_0_15a0b37ad44e25a44e81a48b51af7fb6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Паромы и катера в Севастополе вновь выполняют рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд перекрыли накануне вечером. До этого в течение дня его закрывали трижды.Для пассажиров на площадях Нахимова и Захарова были организованы автобусы для работы на компенсационном маршруте.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0e/1147199112_91:0:1190:824_1920x0_80_0_0_fd70b88f83c41e0ccef97abc86a26d6c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
морской транспорт, паромы и катера в севастополе, севастополь, новости севастополя, логистика
Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе возобновили работу морского транспорта