Поезда в Крым прибыли на станции назначения после задержек - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Поезда в Крым прибыли на станции назначения после задержек
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Все поезда дальнего следования, которые ранее выбились из графика и задерживались на пути в Крым, прибыли на станции назначения. Об этом сообщил в транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс".В пятницу днем сообщалось, что в пути следования задерживаются пять поездов. По информации перевозчика из графика выбились составы, следующие в Симферополь из Адлера, Москвы, Перми и поезда в Севастополь из Санкт-Петербурга и Москвы. Максимальное время опоздания достигало 4,5 часа.
Поезда в Крым прибыли на станции назначения после задержек

В Крым и Севастополь прибыли все поезда после отставания от графика – перевозчик

15:14 17.10.2025 (обновлено: 15:21 17.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Все поезда дальнего следования, которые ранее выбились из графика и задерживались на пути в Крым, прибыли на станции назначения. Об этом сообщил в транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс".
В пятницу днем сообщалось, что в пути следования задерживаются пять поездов. По информации перевозчика из графика выбились составы, следующие в Симферополь из Адлера, Москвы, Перми и поезда в Севастополь из Санкт-Петербурга и Москвы. Максимальное время опоздания достигало 4,5 часа.
"Все поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс", которые ранее задерживались в пути, прибыли на станции назначения", – сказано в сообщении.
