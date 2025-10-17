https://crimea.ria.ru/20251017/poezda-v-krym-pribyli-na-stantsii-naznacheniya-posle-zaderzhek-1150259881.html
Поезда в Крым прибыли на станции назначения после задержек
Поезда в Крым прибыли на станции назначения после задержек
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Все поезда дальнего следования, которые ранее выбились из графика и задерживались на пути в Крым, прибыли на станции назначения. Об этом сообщил в транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс".В пятницу днем сообщалось, что в пути следования задерживаются пять поездов. По информации перевозчика из графика выбились составы, следующие в Симферополь из Адлера, Москвы, Перми и поезда в Севастополь из Санкт-Петербурга и Москвы. Максимальное время опоздания достигало 4,5 часа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские поезда "Таврия" перевезли за сезон 3,1 миллиона пассажировПоезд насмерть сбил мужчину в КрымуСкорый поезд Симферополь – Санкт-Петербург переходит на зимний график
15:14 17.10.2025 (обновлено: 15:21 17.10.2025)