2025-10-17T13:35
2025-10-17T13:35
2025-10-17T13:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. 30-летний житель села Октябрьское Красногвардейского района Крыма погиб под колесами поезда. Об этом сообщает пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте.Инцидент произошел на 22-ом километре поселка городского типа Октябрьское Красногвардейского района. Мужчина переходил железнодорожные пути на запрещающий сигнал.Материалы, собранные в ходе проверки, будут переданы в следственные органы, уточнили в пресс-службе.9 сентября под Симферополем 14-летний школьник из поселка Гвардейское погиб, переходя железнодорожные пути в необорудованном для этого месте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Поезд насмерть сбил мужчину в Крыму
13:35 17.10.2025 (обновлено: 13:42 17.10.2025)