Поезд насмерть сбил мужчину в Крыму - РИА Новости Крым, 17.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251017/poezd-nasmert-sbil-muzhchinu-v-krymu-1150255193.html
Поезд насмерть сбил мужчину в Крыму
Поезд насмерть сбил мужчину в Крыму - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Поезд насмерть сбил мужчину в Крыму
30-летний житель села Октябрьское Красногвардейского района Крыма погиб под колесами поезда. Об этом сообщает пресс-служба Крымского линейного управления МВД...
2025-10-17T13:35
2025-10-17T13:42
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111754/32/1117543230_0:121:5040:2956_1920x0_80_0_0_0861b3f244979d7d220db8ff77d47d15.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. 30-летний житель села Октябрьское Красногвардейского района Крыма погиб под колесами поезда. Об этом сообщает пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте.Инцидент произошел на 22-ом километре поселка городского типа Октябрьское Красногвардейского района. Мужчина переходил железнодорожные пути на запрещающий сигнал.Материалы, собранные в ходе проверки, будут переданы в следственные органы, уточнили в пресс-службе.9 сентября под Симферополем 14-летний школьник из поселка Гвардейское погиб, переходя железнодорожные пути в необорудованном для этого месте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Поезд насмерть сбил мужчину в Крыму

В Красногвардейском районе Крыма поезд насмерть сбил 30-летнего мужчину

13:35 17.10.2025 (обновлено: 13:42 17.10.2025)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоПредупреждение на вокзале в Крыму
Предупреждение на вокзале в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. 30-летний житель села Октябрьское Красногвардейского района Крыма погиб под колесами поезда. Об этом сообщает пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте.
Инцидент произошел на 22-ом километре поселка городского типа Октябрьское Красногвардейского района. Мужчина переходил железнодорожные пути на запрещающий сигнал.
"По предварительным данным, мужчина перебегал железнодорожные пути по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, не убедившись при этом в отсутствии движущегося в непосредственной близости поезда. Машинист состава подавал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось, мужчина смертельно травмирован", - говорится в сообщении.
Материалы, собранные в ходе проверки, будут переданы в следственные органы, уточнили в пресс-службе.
9 сентября под Симферополем 14-летний школьник из поселка Гвардейское погиб, переходя железнодорожные пути в необорудованном для этого месте.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
