https://crimea.ria.ru/20251017/na-podezde-k-krymskom-mostu-rastet-ochered-1150261055.html
На подъезде к Крымском мосту растет очередь
На подъезде к Крымском мосту растет очередь - РИА Новости Крым, 17.10.2025
На подъезде к Крымском мосту растет очередь
Крымский мост работает в штатном режиме, очереди на проезд с керченской стороны ожидают 50 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации. РИА Новости Крым, 17.10.2025
2025-10-17T16:17
2025-10-17T16:17
2025-10-17T16:17
крым
новости крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
керчь
тамань
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0e/1132092106_0:398:1161:1051_1920x0_80_0_0_233525d7fdb185f758a2447d1de0e623.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, очереди на проезд с керченской стороны ожидают 50 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации.Со стороны Тамани подъезды к транспортному переходу свободны.Утром в пятницу и в течение дня очередей на подъездах к транспортному переходу не было. На объекте введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Альтернативные маршрут на полуостров проходит через исторические регионы РФ. Сухопутный маршрут безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на Новый год – поедут ли туристы и что предложат отельерыКак идет строительство дороги от "Тавриды" до СудакаАксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезоном
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0e/1132092106_0:264:1161:1135_1920x0_80_0_0_7a3ea0e4ab0e86d85f94b903bccddba1.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, крымский мост, очереди на крымском мосту, керчь, тамань, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
На подъезде к Крымском мосту растет очередь
В очереди на Крымском мосту стоят 50 автомобилей