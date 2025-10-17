Рейтинг@Mail.ru
На подъезде к Крымском мосту растет очередь - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251017/na-podezde-k-krymskom-mostu-rastet-ochered-1150261055.html
На подъезде к Крымском мосту растет очередь
На подъезде к Крымском мосту растет очередь - РИА Новости Крым, 17.10.2025
На подъезде к Крымском мосту растет очередь
Крымский мост работает в штатном режиме, очереди на проезд с керченской стороны ожидают 50 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации. РИА Новости Крым, 17.10.2025
2025-10-17T16:17
2025-10-17T16:17
крым
новости крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
керчь
тамань
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0e/1132092106_0:398:1161:1051_1920x0_80_0_0_233525d7fdb185f758a2447d1de0e623.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, очереди на проезд с керченской стороны ожидают 50 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации.Со стороны Тамани подъезды к транспортному переходу свободны.Утром в пятницу и в течение дня очередей на подъездах к транспортному переходу не было. На объекте введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Альтернативные маршрут на полуостров проходит через исторические регионы РФ. Сухопутный маршрут безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на Новый год – поедут ли туристы и что предложат отельерыКак идет строительство дороги от "Тавриды" до СудакаАксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезоном
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0e/1132092106_0:264:1161:1135_1920x0_80_0_0_7a3ea0e4ab0e86d85f94b903bccddba1.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, крымский мост, очереди на крымском мосту, керчь, тамань, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
На подъезде к Крымском мосту растет очередь

В очереди на Крымском мосту стоят 50 автомобилей

16:17 17.10.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, очереди на проезд с керченской стороны ожидают 50 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 50 транспортных средств", – сказано в сообщении по состоянию на 16 часов.

Со стороны Тамани подъезды к транспортному переходу свободны.
Утром в пятницу и в течение дня очередей на подъездах к транспортному переходу не было.
На объекте введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Альтернативные маршрут на полуостров проходит через исторические регионы РФ. Сухопутный маршрут безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крым на Новый год – поедут ли туристы и что предложат отельеры
Как идет строительство дороги от "Тавриды" до Судака
Аксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезоном
 
КрымНовости КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуКерчьТаманьСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТП
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:24Вопрос поставок ракет Tomahawk Украине поставлен на паузу – депутат Рады
17:12В Крыму директор фирмы пять месяцев не платил зарплату сотруднику
17:00Президент собрал Совбез
16:50Автостанции Симферополя за лето обслужили более миллиона пассажиров
16:38ПСБ подключил сервис Mir Pass к бизнес-картам крымских предпринимателей
16:27В Крыму и Севастополе из аварийных домов переселят 264 жильца
16:17На подъезде к Крымском мосту растет очередь
15:56Сильное землетрясение произошло в Пакистане
15:42В Болгарии назвали ЕС сектой из-за Украины и антироссийских санкций
15:29Украина ведет "неприкрытую охоту" на представителей экстренных служб
15:14Поезда в Крым прибыли на станции назначения после задержек
15:03Житель Краснодара купил у мошенников "ключ от домофона" за 35 миллионов
14:52Жизнь на "до" и "после": семь лет со дня трагедии в керченском политехе
14:40В Феодосии в пятницу проведут ночные стрельбы
13:58Путин обсудил с Орбаном будущий саммит с США в Будапеште
13:42Более десяти тысяч боевиков потеряли ВСУ за неделю
13:35Поезд насмерть сбил мужчину в Крыму
13:3187 взрывов на Солнце за четыре дня – что ждет землян
13:18Грядет шторм: энергетиков Крыма приводят в повышенную готовность
13:04Шесть погибших и 82 раненых - Украина убивает российских детей
Лента новостейМолния