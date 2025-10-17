https://crimea.ria.ru/20251017/morskoy-transport-v-sevastopole-ne-rabotaet-1150244107.html

Морской транспорт в Севастополе не работает

Морской транспорт в Севастополе не работает - РИА Новости Крым, 17.10.2025

Морской транспорт в Севастополе не работает

В Севастополе морской пассажирский транспорт утром в пятницу не ходит. Об этом сообщает дептранс города. РИА Новости Крым, 17.10.2025

2025-10-17T06:18

2025-10-17T06:18

2025-10-17T06:18

морской транспорт

паромы и катера в севастополе

севастополь

новости севастополя

логистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/18/1130911294_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6a20fb944e394da740077081b16c9bb6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе морской пассажирский транспорт утром в пятницу не ходит. Об этом сообщает дептранс города.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова организованы автобусы для работы на компенсационном маршруте.Рейд перекрыли накануне вечером. До этого в течение дня его закрывали трижды.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

морской транспорт, паромы и катера в севастополе, севастополь, новости севастополя, логистика