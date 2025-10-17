https://crimea.ria.ru/20251017/morskoy-transport-v-sevastopole-ne-rabotaet-1150244107.html
Морской транспорт в Севастополе не работает
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе морской пассажирский транспорт утром в пятницу не ходит. Об этом сообщает дептранс города.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова организованы автобусы для работы на компенсационном маршруте.Рейд перекрыли накануне вечером. До этого в течение дня его закрывали трижды.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе рейд закрыт с предыдущего дня