Медведев назвал число поступивших на службу в армию России контрактников

Медведев назвал число поступивших на службу в армию России контрактников

В Вооруженные силы России с начала года прибыли 336 тысяч контрактников и 28 тысяч добровольцев, сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Вооруженные силы России с начала года прибыли 336 тысяч контрактников и 28 тысяч добровольцев, сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Астрахань.Медведев отметил, что свою лепту в пополнение Вооруженных сил вносит каждый субъект Федерации.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в РФ каждый месяц по 50-60 тысяч добровольцев приходят служить в зону специальной военной операции. В то же время киевский режим в ходе принудительной мобилизации вылавливает людей на улицах, как собак, отметил российский лидер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперацииВ Крыму бойцам СВО получить миллион вместо земли стало прощеВ России в первом чтении одобрили три новых закона в поддержу военных

