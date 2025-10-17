Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал число поступивших на службу в армию России контрактников - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251017/medvedev-nazval-chislo-postupivshikh-na-sluzhbu-v-armiyu-rossii-kontraktnikov-1150266705.html
Медведев назвал число поступивших на службу в армию России контрактников
Медведев назвал число поступивших на службу в армию России контрактников - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Медведев назвал число поступивших на службу в армию России контрактников
В Вооруженные силы России с начала года прибыли 336 тысяч контрактников и 28 тысяч добровольцев, сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев РИА Новости Крым, 17.10.2025
2025-10-17T19:00
2025-10-17T19:00
россия
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
дмитрий медведев
служба по контракту
новости
общество
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/15/1124571118_0:0:3169:1782_1920x0_80_0_0_4664d4bc8d4cac9ea2fd6b7f504d3fcc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Вооруженные силы России с начала года прибыли 336 тысяч контрактников и 28 тысяч добровольцев, сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Астрахань.Медведев отметил, что свою лепту в пополнение Вооруженных сил вносит каждый субъект Федерации.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в РФ каждый месяц по 50-60 тысяч добровольцев приходят служить в зону специальной военной операции. В то же время киевский режим в ходе принудительной мобилизации вылавливает людей на улицах, как собак, отметил российский лидер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперацииВ Крыму бойцам СВО получить миллион вместо земли стало прощеВ России в первом чтении одобрили три новых закона в поддержу военных
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/15/1124571118_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_be7ff6d554e6e700d4f501ac3804e020.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, дмитрий медведев, служба по контракту, новости, общество, армия и флот
Медведев назвал число поступивших на службу в армию России контрактников

В армию России на службу поступили 336 тысяч контрактников с начала года - Медведев

19:00 17.10.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтправка севастопольских призывников на военную службу
Отправка севастопольских призывников на военную службу - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Вооруженные силы России с начала года прибыли 336 тысяч контрактников и 28 тысяч добровольцев, сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Астрахань.
"В целом ситуация с отбором на контракт по стране выглядит удовлетворительно. В общей сложности у нас прибыли в войсковые части 336 тысяч человек, которые заключили в этом году контракт, а также 28 тысяч добровольцев. Таковы актуальные цифры на сегодняшний день", - сказал он.
Медведев отметил, что свою лепту в пополнение Вооруженных сил вносит каждый субъект Федерации.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в РФ каждый месяц по 50-60 тысяч добровольцев приходят служить в зону специальной военной операции. В то же время киевский режим в ходе принудительной мобилизации вылавливает людей на улицах, как собак, отметил российский лидер.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперации
В Крыму бойцам СВО получить миллион вместо земли стало проще
В России в первом чтении одобрили три новых закона в поддержу военных
 
РоссияМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииДмитрий МедведевСлужба по контрактуНовостиОбществоАрмия и флот
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:30RT защищает свои убеждения – Симоньян
20:09Путин рассказал о секретном высокоточном оружии RT
20:01В Ялте при родах травмирован младенец – Бастрыкин требует доклад
19:29RT за 20 лет прошел путь от идеи до глобального бренда – Путин
19:23Троих рабочих эвакуировали после взрыва на заводе "Авангард"
19:19Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру пятницы
19:08В Севастополе остановили морской транспорт
19:00Медведев назвал число поступивших на службу в армию России контрактников
18:43Взрыв произошел на заводе "Авангард" в Стерлитамаке – есть пострадавшие
18:34Вызываем любовь или ненависть по всему миру: Симоньян об успехах RT
18:16Воспринимал задания вдохновенно: Киселев о погибшем военкоре РИА Новости
17:59Как уехать в Новую Каховку из Крыма – расписание автобусов
17:47Россия требует международного расследования гибели военкора Зуева
17:24Вопрос поставок ракет Tomahawk Украине поставлен на паузу – депутат Рады
17:12В Крыму директор фирмы пять месяцев не платил зарплату сотруднику
17:00Президент собрал Совбез
16:50Автостанции Симферополя за лето обслужили более миллиона пассажиров
16:38ПСБ подключил сервис Mir Pass к бизнес-картам крымских предпринимателей
16:27В Крыму и Севастополе из аварийных домов переселят 264 жильца
16:17На подъезде к Крымском мосту растет очередь
Лента новостейМолния