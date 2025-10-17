https://crimea.ria.ru/20251017/krymskiy-most-seychas--obstanovka-k-vecheru-pyatnitsy-1150267026.html
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру пятницы
2025-10-17T19:19
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
краснодарский край
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Подъезд к пунктам досмотра у Крымского моста вечером в пятницу свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации."С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - сказано в сообщении с данными на 19:00.Утром в пятницу и в течение дня очередей на подъездах к транспортному переходу не было. Около 16:00 со стороны Керчи начала образовываться очередь. Заторы наблюдались в течение двух часов.На объекте введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Альтернативные маршрут на полуостров проходит через исторические регионы РФ. Сухопутный маршрут безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
