Крымский мост: оперативная обстановка на утро пятницы - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: оперативная обстановка на утро пятницы
Крымский мост: оперативная обстановка на утро пятницы - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Крымский мост: оперативная обстановка на утро пятницы
Крымский мост свободен для проезда в обе стороны, объект работает штатно. Об этом утром в пятницу сообщает Telegram-канал оперативной информации. РИА Новости Крым, 17.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Крымский мост свободен для проезда в обе стороны, объект работает штатно. Об этом утром в пятницу сообщает Telegram-канал оперативной информации.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон объекта.Добраться в Крым с материковой части России и обратно можно и через исторические регионы РФ. Сухопутный коридор безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
крымский мост
крым
керчь
тамань
Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Крымский мост свободен для проезда в обе стороны, объект работает штатно. Об этом утром в пятницу сообщает Telegram-канал оперативной информации.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении по состоянию на 7 часов утра.
На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон объекта.
Добраться в Крым с материковой части России и обратно можно и через исторические регионы РФ. Сухопутный коридор безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
10:07С орбиты с любовью: космонавты с МКС поздравили RT с юбилеем
09:59Севастополь отмечает День Гимна
09:45Атака на Крым – все о ситуации и отключениях света в районах
09:20Путин отметил профессионализм и искренность журналистов RT
09:12Голос правды не заглушить: телеканал RT отмечает 20-летие
09:01В Крыму возможны перебои в электроснабжении после атаки БПЛА
08:55На Керченском полуострове будет громко – причина
08:40Названа самая большая выгода США от конфликта на Украине
08:29Бензин в Крыму можно купить на 89 автозаправках
08:20Как работают в Крыму новые правила обращения с ТКО
08:14ВСУ дронами атаковали Крым - повреждены несколько электроподстанций
07:57В Евпатории из-за перебоев со светом в школах и детсадах короткий день
07:45"Животные скучали по людям": зооуголок в Симферополе готовят к открытию
07:34ВСУ атаковали Крым: за ночь сбито 32 вражеских беспилотника
07:15Крымский мост: оперативная обстановка на утро пятницы
07:10Рейд в Севастополе открыли
06:46Трамп встретится с Зеленским за обедом
06:18Морской транспорт в Севастополе не работает
06:00В Сочи отразили ракетную атаку
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
Лента новостейМолния