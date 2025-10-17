https://crimea.ria.ru/20251017/krymskiy-most-operativnaya-obstanovka-na-utro-pyatnitsy-1150244670.html

Крымский мост: оперативная обстановка на утро пятницы

Крымский мост свободен для проезда в обе стороны, объект работает штатно. Об этом утром в пятницу сообщает Telegram-канал оперативной информации.

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Крымский мост свободен для проезда в обе стороны, объект работает штатно. Об этом утром в пятницу сообщает Telegram-канал оперативной информации.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон объекта.Добраться в Крым с материковой части России и обратно можно и через исторические регионы РФ. Сухопутный коридор безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в тренде: на полуострове подвели итоги высокого курортного сезонаНовый год в Крыму: туристы активно бронируют отели на праздникиВ Крым на Новый год – поедут ли туристы и что предложат отельеры

