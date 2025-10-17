https://crimea.ria.ru/20251017/kak-rabotayut-v-krymu-novye-pravila-obrascheniya-s-tko-1150238550.html

Как работают в Крыму новые правила обращения с ТКО

Как работают в Крыму новые правила обращения с ТКО - РИА Новости Крым, 17.10.2025

Как работают в Крыму новые правила обращения с ТКО

Крыму нужны дополнительные нормативные документы, а возможно и закон, где разъяснялись бы права граждан в части обращения с твердыми коммунальными отходами. Об... РИА Новости Крым, 17.10.2025

2025-10-17T08:20

2025-10-17T08:20

2025-10-17T08:20

крым

радио "спутник в крыму"

вывоз тко

мусор

переработка мусора

новости крыма

андрей гаук

жкх

жкх крыма и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/11/1120553335_0:67:1600:967_1920x0_80_0_0_93740bac6c507499f25a26599982d258.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Крыму нужны дополнительные нормативные документы, а возможно и закон, где разъяснялись бы права граждан в части обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил член общественного совета при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства РК Андрей Гаук.Новые старые правилаВ Крыму, как и во всей России, с 1 сентября 2025 года вступило в силу постановление правительства РФ, которым введен новый порядок обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в частности, их накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения.По словам Гаука, "новые правила, по сути, старые", просто постановление как подзаконный акт детально разъясняет действующее законодательство в сфере обращения с отходами.В частности, детально прописаны запреты размещать на контейнерных площадках древесно-кустарниковые отходы, выбрасывать в контейнеры раскаленные отходы, снег и лед, осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, а также батареи и аккумуляторы, отходы строительства и ремонта."То, что прописали в этом постановлении более конкретно эти отходы, я так понимаю, что это некая боль операторов по стране и требовало более точечного разъяснения, документа, чтобы было не то что в законе можно -нельзя, а постановление, на которое можно ссылаться", – прокомментировал Гаук.Неточности требуют разъясненийПри этом в объявлении регионального крымского оператора по обращению ТКО "Крымэкоресурсы" есть неточности в том, как это постановление истолковано, и это приводит к непониманию и большому числу вопросов от населения, заявил Гаук.Так, например, в объявлении сказано, что согласно постановлению, по новым правилам, складирование строительных отходов от ремонта на мусорных площадках запрещено."Вроде запрещено. Но "Крымэкоресурсы" забыли, наверное, в этом объявлении указать полностью фразу из постановления. А там говорится, что запрещено складирование строительных отходов от ремонта и в скобочках: за исключением текущего. Это меняет в корне весь расклад… То есть, если человек делает внутри отделочные работы – оборвал обои, плинтус снял – и он может все это отнести (на площадку – ред.), согласно постановлению", – казал Гаук.Аналогичным образом, по слова Гаука, удивляет информация от регоператора касательно абсолютного запрета выбрасывать в "лодки" ветки."Я внимательно читаю объявление "Крымэкоресурсов", и немножко искажают они ситуацию: пишут, что ветки не относятся к твердым коммунальным отходам. Стало интересно – неужели их исключили? Зашел на сайт Росприроднадзора, посмотрел список ТКО – есть. Зашел на классификатор федеральный ФККО, который расписывает все отходы, к чему что относится и класс опасности, – есть эти отходы в ТКО", – сказал Гаук.По его словам, аргументируя запрет, ссылается региональный оператор на письмо-разъяснение от Минприроды РФ, в котором говорится, что ТКО – это отходы, которые образовываются в ходе жизнедеятельности человека внутри помещения, тогда как ветки относятся к придомовой территории, которую человек обслуживает."Но в письме речь идет о придомовых территориях МКД (многоквартирный жилой дом – ред.), которая обслуживается юридическим лицом, а значит, должен быть договор со специализированной компанией, которая будет все это вывозить. Но в этом разъяснении я не увидел ничего о придомовых территориях, которые касаются физических лиц", – добавил Гаук.Он делает вывод, что в случае с частным сектором в Крыму вывозом веток, которые не перестали относиться к твердым коммунальным отходам, должны заниматься исключительно "Крымэкоресурсы" как региональный оператор. Ни у кого другого просто нет на то права, подчеркивает Гаук.По мнению Гаука, региональный оператор "добавил интриги" в вопрос с ветками, потому что просто не справляется с вывозом того объема веток, который появляется на площадках сбора ТКО.В итоге крымчане сталкиваются с проблемой, которую можно решить только с помощью дополнительных разъяснений, постановлений, а возможно, законодательного акта, считает Гаук."Надо законодательный какой-то предложить проект по Крыму, который более четко разъяснит эту ситуацию. Потому что иначе по факту ничего не поменяется", – сказал Гаук.Это могут быть, например, разъяснения для людей о том, что выкидывать в "лодки" ветки они имеют право, но только порезав и на бруски определенного размера и расфасовав по мешкам, в противном случае возникает стихийная свалка, за формирование которой граждане будут отвечать по определенным правилам, уточнил Гаук.Куда девать батарейкиОткрытым остается вопрос, куда люди должны выбрасывать батарейки, подчеркивает Гаук, этот вопрос, по его словам, никак не прорабатывается в Крыму.Так, в многоквартирных жилых домах организовывать такой сбор должны управляющие компании, сказал он."Естественно, людям должны обеспечить, куда это девать... Должен быть обеспечен пункт приема таких вещей. И это не только батарейки, но и ртутьсодержащие лампы, старая бытовая техника – все, что не относится к ТКО не подлежит выбросу в контейнеры на площадках", – сказал он.По словам Гаука, муниципальные управляющие компании не занимаются этим, потому что в тариф такая работа не включается, и тут замкнутый круг."МУПам не дают поднимать тариф – есть некоторые ограничения, считается, что люди не должны много платить. И это с одной стороны правильно, но услугу бесплатно оказывать не могут оказывать, и не оказывают, хотя должны это делать. И для частного сектора муниципальное образование должно организовывать такие вещи. То есть для тех домов, которые не обсуживаются управляющими компаниями. Но у нас никто этим не занимается", – сказал Гаук.Он подчеркнул, что батарейками "Крымэкоресурсы" заниматься не могут, поскольку это опасные отходы, к ТКО они не относятся, и скорее всего, проблема требует решения на уровне государственно-частного партнерства, как это делалось в 2017-м году.Тогда по инициативе компании "Крымэкоресурсы", которая на тот момент еще не была региональным оператором, при поддержке Минприроды Крыма выделялись средства на организацию сбора от населения такого "батареечного мусора"."Было несколько пунктов, за деньги бюджетные финансировалась закупка контейнеров, организация пунктов, зарплата приемщикам. Эффект был сумасшедший. Чуть ли не в тоннах собирали батарейки. Акцию прекратили в силу отсутствия финансирования. И до сих пор, уже сколько лет, население спрашивает и пытается найти такие пункты, люди помнят, что это было и было бесплатно", – рассказал Гаук.По его мнению, пункты приема таких отходов не должны организовываться частными исключительно предпринимателями в формате волонтерства."То, что сейчас у нас происходит… сегодня они делают, а завтра перестали. Это их деньги и желание. И если завтра они передумали, то у нас нет ни одного пункта по приему? Так не должно быть. Надо этим заниматься", –поделился мнением Гаук.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250831/razdelnyy-sbor-kak-zarabotat-na-musore-v-krymu--sovet-eksperta-1149049211.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, вывоз тко, мусор, переработка мусора, новости крыма, андрей гаук, жкх, жкх крыма и севастополя