Рейтинг@Mail.ru
Грядет шторм: энергетиков Крыма приводят в повышенную готовность - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251017/gryadet-shtorm-energetikov-kryma-privodyat-v-povyshennuyu-gotovnost-1150254321.html
Грядет шторм: энергетиков Крыма приводят в повышенную готовность
Грядет шторм: энергетиков Крыма приводят в повышенную готовность - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Грядет шторм: энергетиков Крыма приводят в повышенную готовность
Энергетики Крыма переходят в режим повышенной готовности в связи с объявленным на полуострове штормовым предупреждением. Об этом сообщает пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 17.10.2025
2025-10-17T13:18
2025-10-17T13:06
крым
штормовое предупреждение
гуп рк "крымэнерго"
крымская погода
погода
погода в крыму
энергосистема крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148993970_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_1afe5051887dfe01a5a2bc9c770251b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Энергетики Крыма переходят в режим повышенной готовности в связи с объявленным на полуострове штормовым предупреждением. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".Сильные дожди и ветер до 20 м/с ожидаются в Крыму 19 и 20 октября, объявлено штормовое предупреждение, информировала ранее пресс-служба республиканского главка МЧС России.В компании попросили передавать информацию о нарушении электроснабжения на круглосуточный телефон горячей линии "Крымэнерго" по номерам 8 800 506 00 12 – с мобильного и 0 800 506 0012 – со стационарного.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зима близко – в Крыму энергетики готовят сети к отопительному сезонуЧего ждать от погоды в Крыму в пятницуСакский район частично обесточен из-за аварии
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148993970_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_0184d9cfe93eb450f0235ba39c8292b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, штормовое предупреждение, гуп рк "крымэнерго", крымская погода, погода, погода в крыму, энергосистема крыма
Грядет шторм: энергетиков Крыма приводят в повышенную готовность

В Крыму энергетики переходят в режим повышенной готовности в ожидании шторма

13:18 17.10.2025
 
© КрымэнергоЛЭП
ЛЭП
© Крымэнерго
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Энергетики Крыма переходят в режим повышенной готовности в связи с объявленным на полуострове штормовым предупреждением. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
Сильные дожди и ветер до 20 м/с ожидаются в Крыму 19 и 20 октября, объявлено штормовое предупреждение, информировала ранее пресс-служба республиканского главка МЧС России.
"В связи с ухудшением погодных условий на 19 октября введен режим повышенной готовности – сформированы дополнительные восстановительные бригады, подготовлены требуемые техника и материалы", – сказано в сообщении.
В компании попросили передавать информацию о нарушении электроснабжения на круглосуточный телефон горячей линии "Крымэнерго" по номерам 8 800 506 00 12 – с мобильного и 0 800 506 0012 – со стационарного.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зима близко – в Крыму энергетики готовят сети к отопительному сезону
Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
Сакский район частично обесточен из-за аварии
 
КрымШтормовое предупреждениеГУП РК "Крымэнерго"Крымская погодаПогодаПогода в КрымуЭнергосистема Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:58Путин обсудил с Орбаном будущий саммит с США в Будапеште
13:42Более десяти тысяч боевиков потеряли ВСУ за неделю
13:35Поезд насмерть сбил мужчину в Крыму
13:3187 взрывов на Солнце за четыре дня – что ждет землян
13:18Грядет шторм: энергетиков Крыма приводят в повышенную готовность
13:04Шесть погибших и 82 раненых - Украина убивает российских детей
12:43В Сакском районе Крыма восстановили подачу электричества
12:40Удары по Украине: без света остались Киев и 12 областей
12:26Восемь групповых ударов "Кинжалами" нанесены по Украине – что уничтожено
12:14Освобождены 3 населенных пункта в Харьковской и Днепропетровской областях
12:13Глава администрации в Белгородской области ранен при атаке дрона ВСУ
12:09Пять поездов "Таврия" в Крым задерживаются в пути
12:03ВСУ обстреляли жилой сектор в Алешках – погиб 10-летний ребенок
11:57От атак Украины с начала СВО пострадали более 24 тысяч мирных жителей
11:49Шторм с ливнями и ветром надвигается на Крым
11:35Крымские поезда "Таврия" перевезли за сезон 3,1 миллиона пассажиров
11:28Более 1,5 тысячи школьников Крыма узнали об ИИ-агентах на "Уроке цифры"
10:58Сакский район частично обесточен из-за аварии
10:49Военный смертельно ранил контрактника в Подмосковье и покончил с собой
10:46Когда в домах Симферополя станет тепло
Лента новостейМолния