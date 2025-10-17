https://crimea.ria.ru/20251017/gryadet-shtorm-energetikov-kryma-privodyat-v-povyshennuyu-gotovnost-1150254321.html
Грядет шторм: энергетиков Крыма приводят в повышенную готовность
Энергетики Крыма переходят в режим повышенной готовности в связи с объявленным на полуострове штормовым предупреждением. Об этом сообщает пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 17.10.2025
2025-10-17T13:18
2025-10-17T13:18
2025-10-17T13:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Энергетики Крыма переходят в режим повышенной готовности в связи с объявленным на полуострове штормовым предупреждением. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".Сильные дожди и ветер до 20 м/с ожидаются в Крыму 19 и 20 октября, объявлено штормовое предупреждение, информировала ранее пресс-служба республиканского главка МЧС России.В компании попросили передавать информацию о нарушении электроснабжения на круглосуточный телефон горячей линии "Крымэнерго" по номерам 8 800 506 00 12 – с мобильного и 0 800 506 0012 – со стационарного.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зима близко – в Крыму энергетики готовят сети к отопительному сезонуЧего ждать от погоды в Крыму в пятницуСакский район частично обесточен из-за аварии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148993970_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_0184d9cfe93eb450f0235ba39c8292b0.jpg
В Крыму энергетики переходят в режим повышенной готовности в ожидании шторма