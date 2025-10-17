https://crimea.ria.ru/20251017/golos-pravdy-ne-zaglushit-telekanal-rt-otmechaet-20-letie-1150237491.html

Голос правды не заглушить: телеканал RT отмечает 20-летие

Голос правды не заглушить: телеканал RT отмечает 20-летие - РИА Новости Крым, 17.10.2025

Голос правды не заглушить: телеканал RT отмечает 20-летие

Свой 20-й день рождения отмечает телекомпания RT – одно из самых популярных и заметных средств массовой информации в современном мире.

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Свой 20-й день рождения отмечает телекомпания RT – одно из самых популярных и заметных средств массовой информации в современном мире. За эти два десятилетия RT для жителей многих стран стал важным поставщиком актуальной и объективной информации о том, что происходит в России и в мире. Вопреки развязанной западными элитами настоящей войны против RT, телеканал успешно превзошел все международные СМИ в борьбе за мировое информационное пространство.История RT началась в 2005 году, когда начал вещать международный канал на английском. В 2007 был запущен арабский канал, а через два года – испанский. В 2010 году начал работу RT America, а в 2013-м – собственное видеоагентство Ruptly.В 2014 году начал вещание канал RT UK из Лондона, в 2018-м – вещание на французском языке, в 2021 году – на немецком, в 2024 году – на сербском. До конца этого года планируется запустить канал RT India в Нью-Дели.Уже через год после этой знаменитой фразы Клинтон на RT вышла программа основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, известного публикацией секретных архивов США, изобличающих преступления Америки по всему миру.В 2013 году телеканал становится лидером по просмотрам на YouTube среди новостных каналов. Через год аудитория RT по всему миру достигла более 700 млн человек. В 2020 году RT первым из новостных телеканалов преодолел отметку в 10 млрд просмотров на YouTube и опередил по просмотрам все ведущие новостные каналы, такие как BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews и Fox News.Западу не помогли даже многочисленные санкции против RT и удаление официальных аккаунтов в соцсетях. Агентство запустило так называемые "партизанские проекты" - каналы, которые формально не связаны с RT, но делают и распространяют нужный контент. Только за 2024 год суммарное количество просмотров видео в соцсетях всех проектов канала достигло 23,8 млрд.Телеканал RT освещает специальную военную операцию с момента ее начала. Первые группы прибыли на территории Луганской и Донецкой республик после их признания Российской Федерацией, объявление президентом о начале специальной военной операции телеканал освещал из Донецка и Луганска. За годы операции в зоне СВО съемочные группы RT работали первыми из СМИ в ряде освобожденных мест, включая Мариуполь, Артемовск, Очеретино, Суджу. 45 сотрудников RT были удостоены государственных наград, включая пять орденов Мужества и пять медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

