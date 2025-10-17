https://crimea.ria.ru/20251017/glava-kazinskoy-teradministratsii-ranen-pri-atake-drona-vsu-1150252454.html

Глава администрации в Белгородской области ранен при атаке дрона ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа Виктор Гоженко получил ранения при атаке украинского беспилотника по служебному автомобилю. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Он получил необходимую помощь медиков и отправлен на амбулаторное лечение.Это не первый случай целенаправленных атак украинских боевиков на российских чиновников. Первого октября председатель Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев получил серьезное ранение при атаке вражеского дрона "Баба-яга". Он в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где в этот же день скончался от ран.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

