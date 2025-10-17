Рейтинг@Mail.ru
Глава администрации в Белгородской области ранен при атаке дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Глава администрации в Белгородской области ранен при атаке дрона ВСУ
2025-10-17T12:13
2025-10-17T12:20
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
атаки всу
вячеслав гладков
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа Виктор Гоженко получил ранения при атаке украинского беспилотника по служебному автомобилю. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Он получил необходимую помощь медиков и отправлен на амбулаторное лечение.Это не первый случай целенаправленных атак украинских боевиков на российских чиновников. Первого октября председатель Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев получил серьезное ранение при атаке вражеского дрона "Баба-яга". Он в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где в этот же день скончался от ран.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, атаки всу, вячеслав гладков, новости
12:13 17.10.2025 (обновлено: 12:20 17.10.2025)
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкНа месте удара украинского беспилотника. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа Виктор Гоженко получил ранения при атаке украинского беспилотника по служебному автомобилю. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Гоженко Виктор Валентинович получил ранения во время объезда территории на участке автодороги Казинка — Михайловка. В Валуйской центральной районной больнице ему диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения бедра и плеча", - написал он в Telegram.

Он получил необходимую помощь медиков и отправлен на амбулаторное лечение.
Это не первый случай целенаправленных атак украинских боевиков на российских чиновников. Первого октября председатель Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев получил серьезное ранение при атаке вражеского дрона "Баба-яга". Он в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где в этот же день скончался от ран.
Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиПроисшествияАтаки ВСУВячеслав ГладковНовости
 
