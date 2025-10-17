Рейтинг@Mail.ru
Джанкой обесточен – когда в городе дадут свет - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Джанкой обесточен – когда в городе дадут свет
Джанкой обесточен – когда в городе дадут свет - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Джанкой обесточен – когда в городе дадут свет
В Джанкое произошло отключение электроэнергии из-за аварии на линии электропередачи. Об этом в пятницу днем сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 17.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Джанкое произошло отключение электроэнергии из-за аварии на линии электропередачи. Об этом в пятницу днем сообщили на предприятии "Крымэнерго".На предприятии уточнили, что планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.Утром в пятницу стало известно, что в ночь на 17 октября украинские беспилотники атаковали Крым, в результате чего на территории республики повреждены электроподстанции. В этой связи вводились графики временного отключения, перебои со светом продолжаются в ряде районов.По информации председателя крымского Совмина Юрия Гоцанюка, перебои с электроснабжением могут возникнуть в сетях Красноперекопского, Джанкойского и Сакского районов.Кроме того, перебои со светом возникли в Евпатории. Из-за этого школы и детские сады будут работать в режиме краткосрочного пребывания детей без обеспечения питания, уточнил глава евпаторийской администрации Александр Юрьев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ дронами атаковали Крым - повреждены несколько электроподстанцийВ Крыму до конца года нарастят энергетические мощностиБлэкаут на Украине: аварийные отключения продолжатся в 9 регионах
Джанкой обесточен – когда в городе дадут свет

В Джанкое отключено электричество из-за аварии на линии

10:21 17.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Джанкое произошло отключение электроэнергии из-за аварии на линии электропередачи. Об этом в пятницу днем сообщили на предприятии "Крымэнерго".
"Город Джанкой обесточен из-за аварийного отключения на линии", – сказано в сообщении.
На предприятии уточнили, что планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.
Утром в пятницу стало известно, что в ночь на 17 октября украинские беспилотники атаковали Крым, в результате чего на территории республики повреждены электроподстанции. В этой связи вводились графики временного отключения, перебои со светом продолжаются в ряде районов.
По информации председателя крымского Совмина Юрия Гоцанюка, перебои с электроснабжением могут возникнуть в сетях Красноперекопского, Джанкойского и Сакского районов.
Кроме того, перебои со светом возникли в Евпатории. Из-за этого школы и детские сады будут работать в режиме краткосрочного пребывания детей без обеспечения питания, уточнил глава евпаторийской администрации Александр Юрьев.
