https://crimea.ria.ru/20251017/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-pyatnitsu-1150234118.html

Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу

Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 16.10.2025

Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу

В пятницу в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 16.10.2025

2025-10-17T00:01

2025-10-17T00:01

2025-10-16T15:52

погода

погода в крыму

крымский гидрометцентр

крым

новости крыма

севастополь

симферополь

ялта

алушта

феодосия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150077527_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ccd906c56ad7bae7753ad0f3fe10f88f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +13...+15.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +15...+17.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут покажут от +5 до +8, днем потеплеет до +17.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

севастополь

симферополь

ялта

алушта

феодосия

евпатория

судак

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, погода в крыму, крымский гидрометцентр, крым, новости крыма, севастополь, симферополь, ялта, алушта, феодосия, евпатория, судак