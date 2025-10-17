Рейтинг@Mail.ru
Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 16.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251017/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-pyatnitsu-1150234118.html
Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 16.10.2025
погода
погода в крыму
крымский гидрометцентр
крым
новости крыма
севастополь
симферополь
ялта
алушта
феодосия
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +13...+15.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +15...+17.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут покажут от +5 до +8, днем потеплеет до +17.
крым
севастополь
симферополь
ялта
алушта
феодосия
евпатория
судак
погода, погода в крыму, крымский гидрометцентр, крым, новости крыма, севастополь, симферополь, ялта, алушта, феодосия, евпатория, судак
Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу

Погода в Крыму в пятницу

00:01 17.10.2025
 
© РИА Новости КрымОсень в Симферополе
Осень в Симферополе - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3, на побережье до +8; днем +12…+17, в горах +6…+10", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +13...+15.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +15...+17.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут покажут от +5 до +8, днем потеплеет до +17.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПогодаПогода в КрымуКрымский гидрометцентрКрымНовости КрымаСевастопольСимферопольЯлтаАлуштаФеодосияЕвпаторияСудак
 
