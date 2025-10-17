https://crimea.ria.ru/20251017/bolee-desyati-tysyach-boevikov-poteryali-vsu-za-nedelyu-1150254696.html

Более десяти тысяч боевиков потеряли ВСУ за неделю

Более десяти тысяч боевиков потеряли ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 17.10.2025

Более десяти тысяч боевиков потеряли ВСУ за неделю

Киевский режим за неделю боев на всех участках фронта потерял 10685 боевиков, 97 танков и боевых бронемашин, а также другие вооружения и технику, в том числе... РИА Новости Крым, 17.10.2025

2025-10-17T13:42

2025-10-17T13:42

2025-10-17T13:26

новости сво

министерство обороны рф

потери всу

вооруженные силы россии

армия и флот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/08/1131932362_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_d05945f45ff3837433d24a31cd39dfdb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Киевский режим за неделю боев на всех участках фронта потерял 10685 боевиков, 97 танков и боевых бронемашин, а также другие вооружения и технику, в том числе западного производства. Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны России.В зоне ответственности группировки "Север" противник потерял более 1315 солдат, три танка, 12 боевых бронированных машин, 80 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы, 38 складов боеприпасов и материальных средств.Подразделения группы "Запад" уничтожили свыше 1570 украинских неонацистов, 21 боевую бронированную машину, 171 автомобиль, девять орудий полевой артиллерии, 39 складов боеприпасов, 61 станцию радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Бойцы "Южной" группировки войск продвинулись в глубину обороны противника. Потери врага составили до 1345 человек, танк, 24 боевые бронированные машины, 87 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 27 складов боеприпасов и материальных средств.Подразделения "Центра" уничтожили более 3705 солдат ВСУ, танк, 14 боевых бронированных машин, 35 автомобилей и 12 артиллерийских орудий.Группировка войск "Восток" ликвидировала свыше 2315 боевиков ВСУ, два танка, 17 боевых бронированных машин, 103 автомобиля, 13 орудий полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки "Днепр" разбили 435 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, 50 автомобилей, пять артиллерийских орудий, 26 станций радиоэлектронной борьбы, 13 складов боеприпасов и материальных средств.Также за неделю сбиты 36 управляемых авиационных бомб, 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун", 1304 беспилотников аппарата самолетного типа, уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря.Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 90 737 беспилотников, 633 зенитных ракетных комплекса, 25 543 танка и другие боевые бронированные машины, 1 602 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30 531 орудие полевой артиллерии и миномет, 44 159 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Освобождены 3 населенных пункта в Харьковской и Днепропетровской областяхВосемь групповых ударов "Кинжалами" нанесены по Украине – что уничтоженоАрмия России наступает практически на всех направлениях в зоне СВО

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, армия и флот, инфографика