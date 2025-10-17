Рейтинг@Mail.ru
Бензин в Крыму можно купить на 89 автозаправках - РИА Новости Крым, 17.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251017/benzin-v-krymu-mozhno-kupit-na-89-avtozapravkakh-1150245656.html
Бензин в Крыму можно купить на 89 автозаправках
Бензин в Крыму можно купить на 89 автозаправках - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Бензин в Крыму можно купить на 89 автозаправках
Бензин в Крыму доступен для продажи на 89 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 17.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Бензин в Крыму доступен для продажи на 89 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.Список адресов автозаправочных станций обновляется ежедневно и доступен на официальных ресурсах: портале крымского правительства и минтопэнерго региона.Накануне бензин в Крыму также можно приобрести было на 89 АЗС, как и сутками ранее.Для равномерного распределения топлива в регионе действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще вырастет.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.
РИА Новости Крым
2025
РИА Новости Крым
крым, новости крыма, азс, бензин, топливо в крыму, юрий гоцанюк
Бензин в Крыму можно купить на 89 автозаправках

В Крыму бензин реализуется на 89 автозаправках - список адресов

08:29 17.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Бензин в Крыму доступен для продажи на 89 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.
"Сегодня свободная реализация топлива осуществляется на 89 автозаправочных станциях Республики Крым", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале, опубликовав перечень таких АЗС.
Список адресов автозаправочных станций обновляется ежедневно и доступен на официальных ресурсах: портале крымского правительства и минтопэнерго региона.
Накануне бензин в Крыму также можно приобрести было на 89 АЗС, как и сутками ранее.
Для равномерного распределения топлива в регионе действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще вырастет.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Топливо в России: Путину доложили о мерах по снабжению российского рынка
В Крыму цены на бензин зафиксируют на месяц
Есть ли в Крыму риски для отопительного сезона из-за дефицита топлива
 
