https://crimea.ria.ru/20251017/benzin-v-krymu-mozhno-kupit-na-89-avtozapravkakh-1150245656.html
Бензин в Крыму можно купить на 89 автозаправках
Бензин в Крыму можно купить на 89 автозаправках - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Бензин в Крыму можно купить на 89 автозаправках
Бензин в Крыму доступен для продажи на 89 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 17.10.2025
2025-10-17T08:29
2025-10-17T08:29
2025-10-17T08:29
крым
новости крыма
азс
бензин
топливо в крыму
юрий гоцанюк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/15/1149604520_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d894a269814aa6dc540e06e7c24d2c65.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Бензин в Крыму доступен для продажи на 89 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.Список адресов автозаправочных станций обновляется ежедневно и доступен на официальных ресурсах: портале крымского правительства и минтопэнерго региона.Накануне бензин в Крыму также можно приобрести было на 89 АЗС, как и сутками ранее.Для равномерного распределения топлива в регионе действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще вырастет.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Топливо в России: Путину доложили о мерах по снабжению российского рынкаВ Крыму цены на бензин зафиксируют на месяцЕсть ли в Крыму риски для отопительного сезона из-за дефицита топлива
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/15/1149604520_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_60a606137f56f0b4ffde3be78dfa72c8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, азс, бензин, топливо в крыму, юрий гоцанюк
Бензин в Крыму можно купить на 89 автозаправках
В Крыму бензин реализуется на 89 автозаправках - список адресов