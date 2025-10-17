Рейтинг@Mail.ru
Белгородская область частично обесточена из-за удара беспилотника - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251017/belgorodskaya-oblast-chastichno-obestochena-iz-za-udara-bespilotnika-1150270747.html
Белгородская область частично обесточена из-за удара беспилотника
Белгородская область частично обесточена из-за удара беспилотника - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Белгородская область частично обесточена из-за удара беспилотника
В Белгородской области беспилотник атаковал объект инфраструктуры - жители населенных пунктов в двух районах остались без электроснабжения. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 17.10.2025
2025-10-17T22:33
2025-10-17T22:33
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
атаки всу
обстрелы всу
вячеслав гладков
электроэнергия
новости
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/01/1136203659_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d1b9c02a49cacecc6782a39ad5e57131.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Белгородской области беспилотник атаковал объект инфраструктуры - жители населенных пунктов в двух районах остались без электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В настоящий момент на месте работают аварийные службы. Специалисты ликвидируют последствия атаки.Утром в пятницу глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что несколько электроподстанций на территории республики повреждены в результате атаки украинских БПЛА. Глава правительства региона Юрий Гоцанюк сообщил о возможных перебоях в электроснабжении Красноперекопского, Джанкойского и Сакского районов.Ближе к полудню подача электроэнергии в семь населенных пунктов Сакского района Крыма, обесточенных из-за атак ВСУ, была восстановлена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть погибших и 82 раненых - Украина убивает российских детейВ Сакском районе Крыма восстановили подачу электричестваГлава администрации в Белгородской области ранен при атаке дрона ВСУ
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/01/1136203659_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_73d7dfa3dbadbb80547283dab2b24236.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, атаки всу, обстрелы всу, вячеслав гладков, электроэнергия, новости, беспилотник (бпла, дрон)
Белгородская область частично обесточена из-за удара беспилотника

Два района в Белгородской области частично остались без света из-за атаки украинского БПЛА

22:33 17.10.2025
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела ВСУ Белгородской области
Последствия обстрела ВСУ Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Белгородской области беспилотник атаковал объект инфраструктуры - жители населенных пунктов в двух районах остались без электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Ряд населенных пунктов Краснояружского и Ракитянского районов временно остается без света. В результате атаки вражеского беспилотника поврежден объект инфраструктуры", - написал он в Telegram.
В настоящий момент на месте работают аварийные службы. Специалисты ликвидируют последствия атаки.
Утром в пятницу глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что несколько электроподстанций на территории республики повреждены в результате атаки украинских БПЛА. Глава правительства региона Юрий Гоцанюк сообщил о возможных перебоях в электроснабжении Красноперекопского, Джанкойского и Сакского районов.
Ближе к полудню подача электроэнергии в семь населенных пунктов Сакского района Крыма, обесточенных из-за атак ВСУ, была восстановлена.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Шесть погибших и 82 раненых - Украина убивает российских детей
В Сакском районе Крыма восстановили подачу электричества
Глава администрации в Белгородской области ранен при атаке дрона ВСУ
 
Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиПроисшествияАтаки ВСУОбстрелы ВСУВячеслав ГладковЭлектроэнергияНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:48Атака БПЛА на Крым и встреча Трампа с Зеленским: главное за день
22:33Белгородская область частично обесточена из-за удара беспилотника
22:17Варна напротив Крыма: НАТО втягивает Болгарию в противостояние с Россией
21:59Благоустройство парка в Гурзуфе: как идут работы
21:38Солнце поворачивается к Земле корональной дырой – чего ждать
21:18Трамп: Венгрия – безопасная страна для встречи с Путиным
21:06Трамп назвал эскалацией разрешение на дальнобойные удары вглубь России
20:56События по украинскому урегулированию развиваются довольно хорошо – Трамп
20:47Самый ненастный день: в выходные Крым "нырнет" из тепла в ливни и холод
20:30RT защищает свои убеждения – Симоньян
20:09Путин рассказал о секретном высокоточном оружии RT
20:01В Ялте при родах травмирован младенец – Бастрыкин требует доклад
19:29RT за 20 лет прошел путь от идеи до глобального бренда – Путин
19:23Троих рабочих эвакуировали после взрыва на заводе "Авангард"
19:19Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру пятницы
19:08В Севастополе остановили морской транспорт
19:00Медведев назвал число поступивших на службу в армию России контрактников
18:43Взрыв произошел на заводе "Авангард" в Стерлитамаке – есть пострадавшие
18:34Вызываем любовь или ненависть по всему миру: Симоньян об успехах RT
18:16Воспринимал задания вдохновенно: Киселев о погибшем военкоре РИА Новости
Лента новостейМолния