Белгородская область частично обесточена из-за удара беспилотника

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Белгородской области беспилотник атаковал объект инфраструктуры - жители населенных пунктов в двух районах остались без электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В настоящий момент на месте работают аварийные службы. Специалисты ликвидируют последствия атаки.Утром в пятницу глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что несколько электроподстанций на территории республики повреждены в результате атаки украинских БПЛА. Глава правительства региона Юрий Гоцанюк сообщил о возможных перебоях в электроснабжении Красноперекопского, Джанкойского и Сакского районов.Ближе к полудню подача электроэнергии в семь населенных пунктов Сакского района Крыма, обесточенных из-за атак ВСУ, была восстановлена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть погибших и 82 раненых - Украина убивает российских детейВ Сакском районе Крыма восстановили подачу электричестваГлава администрации в Белгородской области ранен при атаке дрона ВСУ

