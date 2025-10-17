https://crimea.ria.ru/20251017/belgorodskaya-oblast-chastichno-obestochena-iz-za-udara-bespilotnika-1150270747.html
Белгородская область частично обесточена из-за удара беспилотника
Белгородская область частично обесточена из-за удара беспилотника
2025-10-17T22:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Белгородской области беспилотник атаковал объект инфраструктуры - жители населенных пунктов в двух районах остались без электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В настоящий момент на месте работают аварийные службы. Специалисты ликвидируют последствия атаки.Утром в пятницу глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что несколько электроподстанций на территории республики повреждены в результате атаки украинских БПЛА. Глава правительства региона Юрий Гоцанюк сообщил о возможных перебоях в электроснабжении Красноперекопского, Джанкойского и Сакского районов.Ближе к полудню подача электроэнергии в семь населенных пунктов Сакского района Крыма, обесточенных из-за атак ВСУ, была восстановлена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть погибших и 82 раненых - Украина убивает российских детейВ Сакском районе Крыма восстановили подачу электричестваГлава администрации в Белгородской области ранен при атаке дрона ВСУ
