Атака на Крым – все о ситуации и отключениях света в районах

17.10.2025
2025-10-17T09:45
2025-10-17T09:45
2025-10-17T09:49
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В ночь на 17 октября украинские беспилотники атаковали Крым, в результате чего на территории республики повреждены электроподстанции. В этой связи вводились графики временного отключения, перебои со светом продолжаются в ряде районов. Все, что известно к этому часу о ситуации с энергоснабжением потребителей – в сбойке РИА Новости Крым.Атака БПЛА на КрымПо данным Минобороны, за ночь над Крымом уничтожены 32 вражеских дрона. Как сообщил глава региона Сергей Аксенов, повреждения в результате атаки получили несколько электроподстанций.Он обратился к гражданам с просьбой сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Отключения светаПо информации главы крымского Совмина Юрия Гоцанюка, для снятия перегрузки сетей вводились графики временного отключения.Он уточнил, что перебои с электроснабжением могут возникнуть в сетях Красноперекопского, Джанкойского и Сакского районов. Из-за аварийного подключения на подстанции часть абонентов без света в Саках, сообщила утром в пятницу глава администрации города Юлия Предыбайло. Кроме того, перебои со светом возникли в Евпатории. Как указал глава евпаторийской администрации Александр Юрьев, это повлекло обесточивание насосных станций и ограничение водоснабжения.На данный момент в городе полностью восстановлено электроснабжение. Давление в городской системе водоснабжения постепенно повышается, в ближайшее время воду обещают подать во все районы Евпатории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ дронами атаковали Крым - повреждены несколько электроподстанцийВСУ атаковали Крым: за ночь сбито 32 вражеских беспилотникаНад Крымом отработала ПВО
09:45 17.10.2025 (обновлено: 09:49 17.10.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым
. В ночь на 17 октября украинские беспилотники атаковали Крым, в результате чего на территории республики повреждены электроподстанции. В этой связи вводились графики временного отключения, перебои со светом продолжаются в ряде районов. Все, что известно к этому часу о ситуации с энергоснабжением потребителей – в сбойке РИА Новости Крым
.
По данным Минобороны, за ночь над Крымом уничтожены 32 вражеских дрона
. Как сообщил глава региона Сергей Аксенов, повреждения в результате атаки получили несколько электроподстанций.
"На данный момент идут восстановительные работы. Подробнее о времени окончания проведения ремонтных работ и подачи электричества будет сообщено позже на официальных информационных ресурсах правительства Республики Крым", – проинформировал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он обратился к гражданам с просьбой сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
По информации главы крымского Совмина Юрия Гоцанюка, для снятия перегрузки сетей вводились графики временного отключения.
"В связи с повреждениями на объектах электросетевого хозяйства Республики Крым для снятия аварийного перегруза вводились графики временного отключения. Планируемое время восстановления электроснабжения потребителей 3 часа", – проинформировал председатель крымского Совмина Юрий Гоцанюк по состоянию на 8.55 утра.
Он уточнил, что перебои с электроснабжением могут возникнуть
в сетях Красноперекопского, Джанкойского и Сакского районов.
Из-за аварийного подключения на подстанции часть абонентов без света в Саках, сообщила утром в пятницу глава администрации города Юлия Предыбайло.
Кроме того, перебои со светом возникли в Евпатории. Как указал глава евпаторийской администрации Александр Юрьев, это повлекло обесточивание насосных станций и ограничение водоснабжения.
"Сегодня школы и детские сады будут работать в режиме краткосрочного пребывания детей без обеспечения питания. В случае стабилизации ситуации примем решение о полном учебном дне, о чем дополнительно сообщим позже", –сообщил мэр.
На данный момент в городе полностью восстановлено электроснабжение. Давление в городской системе водоснабжения постепенно повышается, в ближайшее время воду обещают подать во все районы Евпатории.
