Атака на Крым – все о ситуации и отключениях света в районах
Атака на Крым – все о ситуации и отключениях света в районах
В ночь на 17 октября украинские беспилотники атаковали Крым, в результате чего на территории республики повреждены электроподстанции. В этой связи вводились... РИА Новости Крым, 17.10.2025
Атака на Крым – все о ситуации и отключениях света в районах

Что происходит в Крыму после удара беспилотников ВСУ по электроподстанциям

09:45 17.10.2025 (обновлено: 09:49 17.10.2025)
 
Электроподстанции в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В ночь на 17 октября украинские беспилотники атаковали Крым, в результате чего на территории республики повреждены электроподстанции. В этой связи вводились графики временного отключения, перебои со светом продолжаются в ряде районов. Все, что известно к этому часу о ситуации с энергоснабжением потребителей – в сбойке РИА Новости Крым.
Атака БПЛА на Крым
По данным Минобороны, за ночь над Крымом уничтожены 32 вражеских дрона. Как сообщил глава региона Сергей Аксенов, повреждения в результате атаки получили несколько электроподстанций.

"На данный момент идут восстановительные работы. Подробнее о времени окончания проведения ремонтных работ и подачи электричества будет сообщено позже на официальных информационных ресурсах правительства Республики Крым", – проинформировал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он обратился к гражданам с просьбой сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Отключения света
По информации главы крымского Совмина Юрия Гоцанюка, для снятия перегрузки сетей вводились графики временного отключения.
"В связи с повреждениями на объектах электросетевого хозяйства Республики Крым для снятия аварийного перегруза вводились графики временного отключения. Планируемое время восстановления электроснабжения потребителей 3 часа", – проинформировал председатель крымского Совмина Юрий Гоцанюк по состоянию на 8.55 утра.
Он уточнил, что перебои с электроснабжением могут возникнуть в сетях Красноперекопского, Джанкойского и Сакского районов.
Из-за аварийного подключения на подстанции часть абонентов без света в Саках, сообщила утром в пятницу глава администрации города Юлия Предыбайло.
Кроме того, перебои со светом возникли в Евпатории. Как указал глава евпаторийской администрации Александр Юрьев, это повлекло обесточивание насосных станций и ограничение водоснабжения.
"Сегодня школы и детские сады будут работать в режиме краткосрочного пребывания детей без обеспечения питания. В случае стабилизации ситуации примем решение о полном учебном дне, о чем дополнительно сообщим позже", –сообщил мэр.
На данный момент в городе полностью восстановлено электроснабжение. Давление в городской системе водоснабжения постепенно повышается, в ближайшее время воду обещают подать во все районы Евпатории.
