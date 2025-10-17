https://crimea.ria.ru/20251017/ataka-na-krym--vse-o-situatsii-i-otklyucheniyakh-sveta-v-rayonakh-1150246940.html

Атака на Крым – все о ситуации и отключениях света в районах

Атака на Крым – все о ситуации и отключениях света в районах - РИА Новости Крым, 17.10.2025

Атака на Крым – все о ситуации и отключениях света в районах

В ночь на 17 октября украинские беспилотники атаковали Крым, в результате чего на территории республики повреждены электроподстанции. В этой связи вводились... РИА Новости Крым, 17.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В ночь на 17 октября украинские беспилотники атаковали Крым, в результате чего на территории республики повреждены электроподстанции. В этой связи вводились графики временного отключения, перебои со светом продолжаются в ряде районов. Все, что известно к этому часу о ситуации с энергоснабжением потребителей – в сбойке РИА Новости Крым.Атака БПЛА на КрымПо данным Минобороны, за ночь над Крымом уничтожены 32 вражеских дрона. Как сообщил глава региона Сергей Аксенов, повреждения в результате атаки получили несколько электроподстанций.Он обратился к гражданам с просьбой сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Отключения светаПо информации главы крымского Совмина Юрия Гоцанюка, для снятия перегрузки сетей вводились графики временного отключения.Он уточнил, что перебои с электроснабжением могут возникнуть в сетях Красноперекопского, Джанкойского и Сакского районов. Из-за аварийного подключения на подстанции часть абонентов без света в Саках, сообщила утром в пятницу глава администрации города Юлия Предыбайло. Кроме того, перебои со светом возникли в Евпатории. Как указал глава евпаторийской администрации Александр Юрьев, это повлекло обесточивание насосных станций и ограничение водоснабжения.На данный момент в городе полностью восстановлено электроснабжение. Давление в городской системе водоснабжения постепенно повышается, в ближайшее время воду обещают подать во все районы Евпатории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ дронами атаковали Крым - повреждены несколько электроподстанцийВСУ атаковали Крым: за ночь сбито 32 вражеских беспилотникаНад Крымом отработала ПВО

