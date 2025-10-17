https://crimea.ria.ru/20251017/ataka-bpla-na-krym-i-vstrecha-trampa-s-zelenskim-glavnoe-za-den-1150270292.html

Атака БПЛА на Крым и встреча Трампа с Зеленским: главное за день

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали Крым – повреждены несколько электроподстанций. Президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с Владимиром Зеленским. На заводе "Авангард" в Башкирии прогремел взрыв – пострадали люди. Телеканал RT отметил свое 20-летие. В Киеве и 12 областях Украины введены аварийные отключения света.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака на КрымУтром в пятницу глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что несколько электроподстанций на территории республики повреждены в результате атаки украинских БПЛА. Глава правительства региона Юрий Гоцанюк предупредил о возможных перебоях в электроснабжении в сетях Красноперекопского, Джанкойского и Сакского районов.Ближе к полудню подача электроэнергии в семь населенных пунктов Сакского района Крыма, обесточенных из-за атак ВСУ, была восстановлена.Встреча Трампа с ЗеленскимПрезидент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского. В ходе совместного обеда американский лидер заявил, что события вокруг урегулирования конфликта на Украине развиваются "довольно хорошо".Глава Белого дома выразил уверенность, что конфликт будет завершен, и отметил, что урегулирования хочет и президент России Владимир Путин.Президент США также признал, что разрешение Киеву использовать американское оружие для дальнобойных ударов вглубь России стало бы актом эскалации конфликта.Говоря о возможностях поставок Киеву ракет Tomahawk, глава Белого дома заявил, что США сами нуждаются и в данных ракетах, и во многих других видах оружия, которые Штаты передавали Украине в последние четыре года.Взрыв на заводе "Авангард"Взрыв прогремел на заводе "Авангард" в городе Стерлитамак в Башкортостане вечером в пятницу. Пострадали восемь человек, здание одного из цехов получило серьезные повреждения.К 19:30 из-под завалов эвакуировали троих пострадавших. Всех их доставили в городскую больницу, где врачи оказывают медицинскую помощь. Один пациент находится в тяжелом состоянии, второй - средней степени тяжести, третий - легкой степени тяжести. Поиски пострадавших продолжаются, под завалами еще остаются люди. 20-летие телеканала RTТелеканал RT в пятницу отметил свое 20-летие. Празднование состоялось в Большом театре. Поздравить руководство и коллектив телеканала пришел президент России Владимир Путин. Он отметил, что канал Russia Today прошел путь от идеи до глобального бренда, о котором знают сегодня во всем мире.Президент подчеркнул, что суверенитет России, за который страна боролась и продолжает бороться, зависит в том числе от способности доносить до людей на планете объективную, непредвзятую информацию.Он поблагодарил коллектив телеканала за высокий профессионализм, преданность профессии и долгу, за то, что RT смело, самоотверженно и настойчиво отстаивает правду в глобальном информационном пространстве.Массовые отключения света на УкраинеВ Киеве и 12 областях Украины из-за серьезных повреждений энергетической инфраструктуры введены аварийные отключения света, сообщила украинская энергопоставляющая компания "Укрэнерго". Графики применяются в Киеве, Киевской, Черкасской, Житомирской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и частично Черниговской, Хмельницкой и Винницкой областях.В Черниговской области введены почасовые отключения электроэнергии объемом трех очередей. Также во всех регионах Украины с 07:00 до 22:00 действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей, добавили в пресс-службе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

