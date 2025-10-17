Рейтинг@Mail.ru
Атака БПЛА на Крым и встреча Трампа с Зеленским: главное за день - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251017/ataka-bpla-na-krym-i-vstrecha-trampa-s-zelenskim-glavnoe-za-den-1150270292.html
Атака БПЛА на Крым и встреча Трампа с Зеленским: главное за день
Атака БПЛА на Крым и встреча Трампа с Зеленским: главное за день - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Атака БПЛА на Крым и встреча Трампа с Зеленским: главное за день
Украинские беспилотники атаковали Крым – повреждены несколько электроподстанций. Президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с Владимиром Зеленским. На... РИА Новости Крым, 17.10.2025
2025-10-17T22:48
2025-10-17T22:48
новости
главное за день
россия
украина
сша
в мире
политика
внешняя политика
крым
атаки всу на крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0b/1125321728_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7954cc03d6556a9301ee52abf1c9d898.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали Крым – повреждены несколько электроподстанций. Президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с Владимиром Зеленским. На заводе "Авангард" в Башкирии прогремел взрыв – пострадали люди. Телеканал RT отметил свое 20-летие. В Киеве и 12 областях Украины введены аварийные отключения света.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака на КрымУтром в пятницу глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что несколько электроподстанций на территории республики повреждены в результате атаки украинских БПЛА. Глава правительства региона Юрий Гоцанюк предупредил о возможных перебоях в электроснабжении в сетях Красноперекопского, Джанкойского и Сакского районов.Ближе к полудню подача электроэнергии в семь населенных пунктов Сакского района Крыма, обесточенных из-за атак ВСУ, была восстановлена.Встреча Трампа с ЗеленскимПрезидент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского. В ходе совместного обеда американский лидер заявил, что события вокруг урегулирования конфликта на Украине развиваются "довольно хорошо".Глава Белого дома выразил уверенность, что конфликт будет завершен, и отметил, что урегулирования хочет и президент России Владимир Путин.Президент США также признал, что разрешение Киеву использовать американское оружие для дальнобойных ударов вглубь России стало бы актом эскалации конфликта.Говоря о возможностях поставок Киеву ракет Tomahawk, глава Белого дома заявил, что США сами нуждаются и в данных ракетах, и во многих других видах оружия, которые Штаты передавали Украине в последние четыре года.Взрыв на заводе "Авангард"Взрыв прогремел на заводе "Авангард" в городе Стерлитамак в Башкортостане вечером в пятницу. Пострадали восемь человек, здание одного из цехов получило серьезные повреждения.К 19:30 из-под завалов эвакуировали троих пострадавших. Всех их доставили в городскую больницу, где врачи оказывают медицинскую помощь. Один пациент находится в тяжелом состоянии, второй - средней степени тяжести, третий - легкой степени тяжести. Поиски пострадавших продолжаются, под завалами еще остаются люди. 20-летие телеканала RTТелеканал RT в пятницу отметил свое 20-летие. Празднование состоялось в Большом театре. Поздравить руководство и коллектив телеканала пришел президент России Владимир Путин. Он отметил, что канал Russia Today прошел путь от идеи до глобального бренда, о котором знают сегодня во всем мире.Президент подчеркнул, что суверенитет России, за который страна боролась и продолжает бороться, зависит в том числе от способности доносить до людей на планете объективную, непредвзятую информацию.Он поблагодарил коллектив телеканала за высокий профессионализм, преданность профессии и долгу, за то, что RT смело, самоотверженно и настойчиво отстаивает правду в глобальном информационном пространстве.Массовые отключения света на УкраинеВ Киеве и 12 областях Украины из-за серьезных повреждений энергетической инфраструктуры введены аварийные отключения света, сообщила украинская энергопоставляющая компания "Укрэнерго". Графики применяются в Киеве, Киевской, Черкасской, Житомирской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и частично Черниговской, Хмельницкой и Винницкой областях.В Черниговской области введены почасовые отключения электроэнергии объемом трех очередей. Также во всех регионах Украины с 07:00 до 22:00 действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей, добавили в пресс-службе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251017/pyat-poezdov-tavriya-v-krym-zaderzhivayutsya-v-puti-1150252273.html
https://crimea.ria.ru/20251017/orban-predlozhil-putinu-provesti-rossiysko-amerikanskiy-sammit-v-vengrii-1150255446.html
https://crimea.ria.ru/20251017/glava-kazinskoy-teradministratsii-ranen-pri-atake-drona-vsu-1150252454.html
https://crimea.ria.ru/20251017/putin-rasskazal-o-sekretnom-vysokotochnom-oruzhii-rt-1150268420.html
https://crimea.ria.ru/20251017/vopros-postavok-raket-tomahawk-ukraine-postavlen-na-pauzu--deputat-rady-1150264598.html
россия
украина
сша
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0b/1125321728_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_134ea330e8e6bc58371fbb5622638125.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, главное за день, россия, украина, сша, в мире, политика, внешняя политика, крым, атаки всу на крым, происшествия
Атака БПЛА на Крым и встреча Трампа с Зеленским: главное за день

Атака беспилотников на Крым и встреча Трампа с Зеленским в Белом доме – главное за день

22:48 17.10.2025
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЭлектроподстанция
Электроподстанция - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали Крым – повреждены несколько электроподстанций. Президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с Владимиром Зеленским. На заводе "Авангард" в Башкирии прогремел взрыв – пострадали люди. Телеканал RT отметил свое 20-летие. В Киеве и 12 областях Украины введены аварийные отключения света.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Атака на Крым

Утром в пятницу глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что несколько электроподстанций на территории республики повреждены в результате атаки украинских БПЛА. Глава правительства региона Юрий Гоцанюк предупредил о возможных перебоях в электроснабжении в сетях Красноперекопского, Джанкойского и Сакского районов.
Ближе к полудню подача электроэнергии в семь населенных пунктов Сакского района Крыма, обесточенных из-за атак ВСУ, была восстановлена.
Поезд Таврия
12:09
Пять поездов "Таврия" в Крым задерживаются в пути

Встреча Трампа с Зеленским

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского. В ходе совместного обеда американский лидер заявил, что события вокруг урегулирования конфликта на Украине развиваются "довольно хорошо".
Глава Белого дома выразил уверенность, что конфликт будет завершен, и отметил, что урегулирования хочет и президент России Владимир Путин.
Президент США также признал, что разрешение Киеву использовать американское оружие для дальнобойных ударов вглубь России стало бы актом эскалации конфликта.
Говоря о возможностях поставок Киеву ракет Tomahawk, глава Белого дома заявил, что США сами нуждаются и в данных ракетах, и во многих других видах оружия, которые Штаты передавали Украине в последние четыре года.
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с Артёмом Пальяновым из Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
13:58
Путин обсудил с Орбаном будущий саммит с США в Будапеште

Взрыв на заводе "Авангард"

Взрыв прогремел на заводе "Авангард" в городе Стерлитамак в Башкортостане вечером в пятницу. Пострадали восемь человек, здание одного из цехов получило серьезные повреждения.
К 19:30 из-под завалов эвакуировали троих пострадавших. Всех их доставили в городскую больницу, где врачи оказывают медицинскую помощь. Один пациент находится в тяжелом состоянии, второй - средней степени тяжести, третий - легкой степени тяжести. Поиски пострадавших продолжаются, под завалами еще остаются люди.
На месте удара украинского беспилотника. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
12:13
Глава администрации в Белгородской области ранен при атаке дрона ВСУ

20-летие телеканала RT

Телеканал RT в пятницу отметил свое 20-летие. Празднование состоялось в Большом театре. Поздравить руководство и коллектив телеканала пришел президент России Владимир Путин. Он отметил, что канал Russia Today прошел путь от идеи до глобального бренда, о котором знают сегодня во всем мире.
Президент подчеркнул, что суверенитет России, за который страна боролась и продолжает бороться, зависит в том числе от способности доносить до людей на планете объективную, непредвзятую информацию.
Он поблагодарил коллектив телеканала за высокий профессионализм, преданность профессии и долгу, за то, что RT смело, самоотверженно и настойчиво отстаивает правду в глобальном информационном пространстве.
Президент РФ Владимир Путин на праздновании 20-летия международного телеканала RT - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
20:09
Путин рассказал о секретном высокоточном оружии RT

Массовые отключения света на Украине

В Киеве и 12 областях Украины из-за серьезных повреждений энергетической инфраструктуры введены аварийные отключения света, сообщила украинская энергопоставляющая компания "Укрэнерго". Графики применяются в Киеве, Киевской, Черкасской, Житомирской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и частично Черниговской, Хмельницкой и Винницкой областях.
В Черниговской области введены почасовые отключения электроэнергии объемом трех очередей. Также во всех регионах Украины с 07:00 до 22:00 действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей, добавили в пресс-службе.
Эсминец USS Porter (DDG 78) запускает ракету Томагавк - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
17:24
Вопрос поставок ракет Tomahawk Украине поставлен на паузу – депутат Рады
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиГлавное за деньРоссияУкраинаСШАВ миреПолитикаВнешняя политикаКрымАтаки ВСУ на КрымПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:48Атака БПЛА на Крым и встреча Трампа с Зеленским: главное за день
22:33Белгородская область частично обесточена из-за удара беспилотника
22:17Варна напротив Крыма: НАТО втягивает Болгарию в противостояние с Россией
21:59Благоустройство парка в Гурзуфе: как идут работы
21:38Солнце поворачивается к Земле корональной дырой – чего ждать
21:18Трамп: Венгрия – безопасная страна для встречи с Путиным
21:06Трамп назвал эскалацией разрешение на дальнобойные удары вглубь России
20:56События по украинскому урегулированию развиваются довольно хорошо – Трамп
20:47Самый ненастный день: в выходные Крым "нырнет" из тепла в ливни и холод
20:30RT защищает свои убеждения – Симоньян
20:09Путин рассказал о секретном высокоточном оружии RT
20:01В Ялте при родах травмирован младенец – Бастрыкин требует доклад
19:29RT за 20 лет прошел путь от идеи до глобального бренда – Путин
19:23Троих рабочих эвакуировали после взрыва на заводе "Авангард"
19:19Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру пятницы
19:08В Севастополе остановили морской транспорт
19:00Медведев назвал число поступивших на службу в армию России контрактников
18:43Взрыв произошел на заводе "Авангард" в Стерлитамаке – есть пострадавшие
18:34Вызываем любовь или ненависть по всему миру: Симоньян об успехах RT
18:16Воспринимал задания вдохновенно: Киселев о погибшем военкоре РИА Новости
Лента новостейМолния