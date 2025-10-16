https://crimea.ria.ru/20251016/vtb-povyshaet-stavki-po-ryadu-vkladov-v-rublyakh-teper-maksimalnaya---16-1150226324.html

ВТБ повышает ставки по ряду вкладов в рублях, теперь максимальная - 16%

2025-10-16T13:14

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. ВТБ с 16 октября повышает ставки по вкладам в рублях: по долгосрочным депозитам максимальная ставка составит 15%, по трехмесячным - 16%, сообщает пресс-служба банка.По оценке ВТБ, после небольшого замедления в августе прирост рынка сбережений в сентябре ускорился. Основной вклад в рост внесли рублевые срочные депозиты."Несмотря на снижение ключевой ставки, банки предлагают выгодные условия по депозитам – и даже повышают ставки. Клиенты сохраняют тренд на сбережение – это доказывает рост портфеля и в сентябре, и в октябре, он продолжится до конца года. Часть клиентов будет "перекладываться" после депозитов, открытых на пике ставок в начале года, другие стремятся разместить свои средства на короткий срок под конец года" – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.ВТБ прогнозирует, что по итогам года рынок сбережений в России вырастет на 15% и достигнет 66,2 триллиона рублей. Портфель рублевых пассивов увеличится на 17%, до 62,8 триллиона рублей. В следующем году рост накоплений россиян продолжится двузначными темпами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

