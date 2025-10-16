Рейтинг@Mail.ru
ВТБ повышает ставки по ряду вкладов в рублях, теперь максимальная - 16% - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251016/vtb-povyshaet-stavki-po-ryadu-vkladov-v-rublyakh-teper-maksimalnaya---16-1150226324.html
ВТБ повышает ставки по ряду вкладов в рублях, теперь максимальная - 16%
ВТБ повышает ставки по ряду вкладов в рублях, теперь максимальная - 16% - РИА Новости Крым, 16.10.2025
ВТБ повышает ставки по ряду вкладов в рублях, теперь максимальная - 16%
ВТБ с 16 октября повышает ставки по вкладам в рублях: по долгосрочным депозитам максимальная ставка составит 15%, по трехмесячным - 16%, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T13:14
2025-10-16T13:14
втб
банк
новости
банковские вклады
финансы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/11/1149506823_0:33:1280:753_1920x0_80_0_0_0fc3235b45bcaa1255ec42475c3d5b91.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. ВТБ с 16 октября повышает ставки по вкладам в рублях: по долгосрочным депозитам максимальная ставка составит 15%, по трехмесячным - 16%, сообщает пресс-служба банка.По оценке ВТБ, после небольшого замедления в августе прирост рынка сбережений в сентябре ускорился. Основной вклад в рост внесли рублевые срочные депозиты."Несмотря на снижение ключевой ставки, банки предлагают выгодные условия по депозитам – и даже повышают ставки. Клиенты сохраняют тренд на сбережение – это доказывает рост портфеля и в сентябре, и в октябре, он продолжится до конца года. Часть клиентов будет "перекладываться" после депозитов, открытых на пике ставок в начале года, другие стремятся разместить свои средства на короткий срок под конец года" – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.ВТБ прогнозирует, что по итогам года рынок сбережений в России вырастет на 15% и достигнет 66,2 триллиона рублей. Портфель рублевых пассивов увеличится на 17%, до 62,8 триллиона рублей. В следующем году рост накоплений россиян продолжится двузначными темпами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/11/1149506823_117:0:1164:785_1920x0_80_0_0_ec7377461ea85c26a5bb6af2deedccc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
втб, банк, новости, банковские вклады, финансы

ВТБ повышает ставки по ряду вкладов в рублях, теперь максимальная - 16%

13:14 16.10.2025
 
© Фото предоставлено пресс-службой ВТБВТБ увеличивает время работы офисов в Крыму и Севастополе
ВТБ увеличивает время работы офисов в Крыму и Севастополе
© Фото предоставлено пресс-службой ВТБ
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. ВТБ с 16 октября повышает ставки по вкладам в рублях: по долгосрочным депозитам максимальная ставка составит 15%, по трехмесячным - 16%, сообщает пресс-служба банка.
"С 16 октября ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях. По долгосрочным депозитам (от 6 месяцев до 1,5 лет) максимальная ставка составит 15%. Одновременно банк повышает ставки по вкладам на 3 месяца для клиентов "Прайм" и "Привилегии" – до 16% годовых. Условия доступны как новым, так и действующим клиентам ВТБ", - говорится в сообщении.
По оценке ВТБ, после небольшого замедления в августе прирост рынка сбережений в сентябре ускорился. Основной вклад в рост внесли рублевые срочные депозиты.
"Несмотря на снижение ключевой ставки, банки предлагают выгодные условия по депозитам – и даже повышают ставки. Клиенты сохраняют тренд на сбережение – это доказывает рост портфеля и в сентябре, и в октябре, он продолжится до конца года. Часть клиентов будет "перекладываться" после депозитов, открытых на пике ставок в начале года, другие стремятся разместить свои средства на короткий срок под конец года" – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.
ВТБ прогнозирует, что по итогам года рынок сбережений в России вырастет на 15% и достигнет 66,2 триллиона рублей. Портфель рублевых пассивов увеличится на 17%, до 62,8 триллиона рублей. В следующем году рост накоплений россиян продолжится двузначными темпами.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ВТББанкНовостиБанковские вкладыФинансы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:15У берегов Севастополя уничтожили 250-килограммовую бомбу времен ВОВ
15:02Уровень газификации в РФ приближается к 75% – Путин
14:51В Крыму шпионка СБУ хотела поджечь автомобиль с символикой "Z"
14:48Путин рассказал о последствиях отказа от российских энергоносителей в ЕС
14:36Над Крымом сбиты четыре беспилотника
14:34РФ сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти – Путин
14:28Добро без выходных: как волонтеры Крыма помогают фронту и новым регионам
14:17На Крымском мосту начала расти очередь
14:02В Крыму предприниматели могут взять кредитные каникулы на новых условиях
13:54В Севастополе открыли рейд и возобновили движение катеров
13:35В Крыму избрали меру пресечения участницам террористической организации
13:25Потери Киева зашкаливают – ситуация на фронтах СВО
13:14ВТБ повышает ставки по ряду вкладов в рублях, теперь максимальная - 16%
12:49В Кремле ответили Рютте на оскорбление российских летчиков и моряков
12:31В Крыму прививки от гриппа получили почти полмиллиона человек
12:25Шесть украинских БЭКов уничтожены в Черном море
12:16В Севастополе в третий раз за день закрыт морской рейд
12:14Россия ударила "Кинжалами" по энергосистеме и военным объектам Украины
12:08Рабочий погиб на стройке в Феодосии - начальник участка получил срок
11:49Полиция Крыма задержала в Тюмени фальшивую суррогатную мать
Лента новостейМолния