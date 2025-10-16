https://crimea.ria.ru/20251016/vtb-povyshaet-stavki-po-ryadu-vkladov-v-rublyakh-teper-maksimalnaya---16-1150226324.html
ВТБ повышает ставки по ряду вкладов в рублях, теперь максимальная - 16%
ВТБ с 16 октября повышает ставки по вкладам в рублях: по долгосрочным депозитам максимальная ставка составит 15%, по трехмесячным - 16%, сообщает пресс-служба банка.
2025-10-16T13:14
втб
банк
новости
банковские вклады
финансы
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. ВТБ с 16 октября повышает ставки по вкладам в рублях: по долгосрочным депозитам максимальная ставка составит 15%, по трехмесячным - 16%, сообщает пресс-служба банка.По оценке ВТБ, после небольшого замедления в августе прирост рынка сбережений в сентябре ускорился. Основной вклад в рост внесли рублевые срочные депозиты."Несмотря на снижение ключевой ставки, банки предлагают выгодные условия по депозитам – и даже повышают ставки. Клиенты сохраняют тренд на сбережение – это доказывает рост портфеля и в сентябре, и в октябре, он продолжится до конца года. Часть клиентов будет "перекладываться" после депозитов, открытых на пике ставок в начале года, другие стремятся разместить свои средства на короткий срок под конец года" – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.ВТБ прогнозирует, что по итогам года рынок сбережений в России вырастет на 15% и достигнет 66,2 триллиона рублей. Портфель рублевых пассивов увеличится на 17%, до 62,8 триллиона рублей. В следующем году рост накоплений россиян продолжится двузначными темпами.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. ВТБ с 16 октября повышает ставки по вкладам в рублях: по долгосрочным депозитам максимальная ставка составит 15%, по трехмесячным - 16%, сообщает пресс-служба банка.
"С 16 октября ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях. По долгосрочным депозитам (от 6 месяцев до 1,5 лет) максимальная ставка составит 15%. Одновременно банк повышает ставки по вкладам на 3 месяца для клиентов "Прайм" и "Привилегии" – до 16% годовых. Условия доступны как новым, так и действующим клиентам ВТБ", - говорится в сообщении.
По оценке ВТБ, после небольшого замедления в августе прирост рынка сбережений в сентябре ускорился. Основной вклад в рост внесли рублевые срочные депозиты.
"Несмотря на снижение ключевой ставки, банки предлагают выгодные условия по депозитам – и даже повышают ставки. Клиенты сохраняют тренд на сбережение – это доказывает рост портфеля и в сентябре, и в октябре, он продолжится до конца года. Часть клиентов будет "перекладываться" после депозитов, открытых на пике ставок в начале года, другие стремятся разместить свои средства на короткий срок под конец года" – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.
ВТБ прогнозирует, что по итогам года рынок сбережений в России вырастет на 15% и достигнет 66,2 триллиона рублей. Портфель рублевых пассивов увеличится на 17%, до 62,8 триллиона рублей. В следующем году рост накоплений россиян продолжится двузначными темпами.
