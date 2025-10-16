Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251016/v-sevastopole-zakryli-reyd-1150240065.html
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 16.10.2025
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил движение. Об этом сообщает дептранс города. РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T21:02
2025-10-16T21:07
севастополь
морской транспорт
новости севастополя
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
паромы и катера в севастополе
северная сторона
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/87/1103558782_0:145:2500:1551_1920x0_80_0_0_eb95be03fa64ac6eeade884081870af4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил движение. Об этом сообщает дептранс города.В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте, добавили в профильном департаменте.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/87/1103558782_121:0:2380:1694_1920x0_80_0_0_ab56d49a3cadd4b78af249e6b859500d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, морской транспорт, новости севастополя, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, паромы и катера в севастополе, северная сторона
В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе закрыли рейд

21:02 16.10.2025 (обновлено: 21:07 16.10.2025)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоСевастополь в вечернее время
Севастополь в вечернее время - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости . Александр Полегенько
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил движение. Об этом сообщает дептранс города.
"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", – говорится в сообщении.
В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте, добавили в профильном департаменте.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольМорской транспортНовости СевастополяБезопасностьБезопасность Республики Крым и СевастополяПаромы и катера в СевастополеСеверная сторона
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:54Орбан: подготовка саммита РФ - США в Будапеште идет полным ходом
22:31Дмитрий Киселев назвал погибшего военкора Зуева смелым и талантливым
22:25Быстрая диагностика – в России создали новый тест на энтеровирусы
21:49Балицкий выразил соболезнования из-за гибели военкора РИА Новости Зуева
21:27Трамп и Путин провели телефонный разговор - главное
21:11Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области
21:02В Севастополе закрыли рейд
20:56Как парки Симферополя готовят к холодам
20:26Путин встретится с Трампом в Венгрии
20:1020 спасенных и трое погибших – итоги купального сезона в Севастополе
19:46Когда откроют Детский парк в Симферополе после большой реконструкции
19:19Мир в Газе: почему Трамп его не добьется
18:47Из бассейна – в сборную России: как Крым стал кузницей чемпионов
18:07Антитеррористические учения пройдут в Керчи
17:53Основной период ЕГЭ-2026 может пройти с 1 июня по 9 июля
17:45В Севастополе начали подавать тепло в дома и соцобъекты города
17:33Машины быстрее людей: в Крыму стартовала уборка овощей "борщевого набора"
17:23Когда откроют набережную Коктебеля после реконструкции
17:11Грозит ли Крыму сокращение федеральных расходов – ответ властей
16:55В Краснодаре мужчина въехал в банк на машине
Лента новостейМолния