В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 16.10.2025
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил движение. Об этом сообщает дептранс города.
2025-10-16T21:02
2025-10-16T21:02
2025-10-16T21:07
севастополь
морской транспорт
новости севастополя
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
паромы и катера в севастополе
северная сторона
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил движение. Об этом сообщает дептранс города.В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте, добавили в профильном департаменте.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
21:02 16.10.2025 (обновлено: 21:07 16.10.2025)