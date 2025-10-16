Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе открыли рейд и возобновили движение катеров - РИА Новости Крым, 16.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251016/v-sevastopole-otkryli-reyd-i-vozobnovili-dvizhenie-katerov--1150228545.html
В Севастополе открыли рейд и возобновили движение катеров
В Севастополе открыли рейд и возобновили движение катеров - РИА Новости Крым, 16.10.2025
В Севастополе открыли рейд и возобновили движение катеров
Паромы и катера в Севастополе возобновляют рейсы через бухту после 2-часового простоя. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T13:54
2025-10-16T13:54
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181930_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0eb9cefe0704ee5227a89542a9d8fc83.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Паромы и катера в Севастополе возобновляют рейсы через бухту после 2-часового простоя. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Движение паромов и катеров в Севастополе приостанавливали сегодня трижды. Сначала в пять часов утра, ограничение продлилось в течение двух часов. Затем морской транспорт останавливали в 8.44, далее - в 11:31. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
В Севастополе открыли рейд и возобновили движение катеров

В Севастополе открыли рейд после 2-часовой остановки

13:54 16.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Паромы и катера в Севастополе возобновляют рейсы через бухту после 2-часового простоя. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Движение паромов и катеров в Севастополе приостанавливали сегодня трижды. Сначала в пять часов утра, ограничение продлилось в течение двух часов. Затем морской транспорт останавливали в 8.44, далее - в 11:31.
"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
