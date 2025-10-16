https://crimea.ria.ru/20251016/v-sevastopole-otkryli-reyd-i-vozobnovili-dvizhenie-katerov--1150228545.html

В Севастополе открыли рейд и возобновили движение катеров

Паромы и катера в Севастополе возобновляют рейсы через бухту после 2-часового простоя. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 16.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Паромы и катера в Севастополе возобновляют рейсы через бухту после 2-часового простоя. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Движение паромов и катеров в Севастополе приостанавливали сегодня трижды. Сначала в пять часов утра, ограничение продлилось в течение двух часов. Затем морской транспорт останавливали в 8.44, далее - в 11:31. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

