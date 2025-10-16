https://crimea.ria.ru/20251016/v-krymu-izbrali-meru-presecheniya-uchastnitsam-terroristicheskoy-organizatsii-1150226888.html
В Крыму избрали меру пресечения участницам террористической организации
В Крыму избрали меру пресечения участницам террористической организации - РИА Новости Крым, 16.10.2025
В Крыму избрали меру пресечения участницам террористической организации
Двое участниц женской ячейки международной террористической организации отправлены под стражу по решению суда. Об этом сообщили в четверг в Управлении ФСБ... РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T13:35
2025-10-16T13:35
2025-10-16T13:35
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Двое участниц женской ячейки международной террористической организации отправлены под стражу по решению суда. Об этом сообщили в четверг в Управлении ФСБ России по региону.О задержании в Крыму четырех участниц женской ячейки международной террористической организации, участницы которой обвиняются в распространении среди мусульман идеи о создании всемирного халифата, в среду сообщил Центр общественных связей ФСБ России. Уголовные дела открыты по статье об организации деятельности террористической организации и участии в ее деятельности."Двум фигурантам уже избрана мера пресечения в виде заключение под стражу. Двум другим - будет избрана в ближайшее время", – сообщили в четверг в ведомстве.Уточняется, что в настоящее время мера пресечения избирается в Киевском районном суде Симферополя.
В Крыму избрали меру пресечения участницам террористической организации
В Крыму арестованы участницы женской ячейки международной террористической организации