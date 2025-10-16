Рейтинг@Mail.ru
В Крыму избрали меру пресечения участницам террористической организации - РИА Новости Крым, 16.10.2025
В Крыму избрали меру пресечения участницам террористической организации
В Крыму избрали меру пресечения участницам террористической организации - РИА Новости Крым, 16.10.2025
В Крыму избрали меру пресечения участницам террористической организации
Двое участниц женской ячейки международной террористической организации отправлены под стражу по решению суда. Об этом сообщили в четверг в Управлении ФСБ... РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T13:35
2025-10-16T13:35
крым
новости крыма
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
терроризм
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Двое участниц женской ячейки международной террористической организации отправлены под стражу по решению суда. Об этом сообщили в четверг в Управлении ФСБ России по региону.О задержании в Крыму четырех участниц женской ячейки международной террористической организации, участницы которой обвиняются в распространении среди мусульман идеи о создании всемирного халифата, в среду сообщил Центр общественных связей ФСБ России. Уголовные дела открыты по статье об организации деятельности террористической организации и участии в ее деятельности."Двум фигурантам уже избрана мера пресечения в виде заключение под стражу. Двум другим - будет избрана в ближайшее время", – сообщили в четверг в ведомстве.Уточняется, что в настоящее время мера пресечения избирается в Киевском районном суде Симферополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работают нелегальные религиозные школы15 участников экстремистской ячейки задержали в Кабардино-БалкарииКрымчанин получил три года колонии за экстремистские публикации в сети
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Двое участниц женской ячейки международной террористической организации отправлены под стражу по решению суда. Об этом сообщили в четверг в Управлении ФСБ России по региону.
О задержании в Крыму четырех участниц женской ячейки международной террористической организации, участницы которой обвиняются в распространении среди мусульман идеи о создании всемирного халифата, в среду сообщил Центр общественных связей ФСБ России. Уголовные дела открыты по статье об организации деятельности террористической организации и участии в ее деятельности.
"Двум фигурантам уже избрана мера пресечения в виде заключение под стражу. Двум другим - будет избрана в ближайшее время", – сообщили в четверг в ведомстве.
Уточняется, что в настоящее время мера пресечения избирается в Киевском районном суде Симферополя.
