В Краснодаре мужчина въехал в банк на машине - РИА Новости Крым, 16.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251016/v-krasnodare-muzhchina-vekhal-v-bank-na-mashine-1150235805.html
В Краснодаре мужчина въехал в банк на машине
В Краснодаре мужчина въехал в банк на машине - РИА Новости Крым, 16.10.2025
В Краснодаре мужчина въехал в банк на машине
В Краснодаре водитель Lada Priora не справился с управлением и на скорости въехал в отделение банка. Предварительно, ДТП обошлось без пострадавших. Об этом... РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T16:55
2025-10-16T16:55
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/10/1150235683_0:446:728:856_1920x0_80_0_0_47a688ab50831955b3e6a9d8283e5afe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Краснодаре водитель Lada Priora не справился с управлением и на скорости въехал в отделение банка. Предварительно, ДТП обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.Правоохранители уточнили, что за рулем Lada был 37-летний житель города Томск. Двигаясь по улице Севастопольской, мужчина не справился с управлением, выехал на тротуар и врезался в отделение банка на улице Северной."У мужчины имелись внешние признаки опьянения, он пытался скрыться с места ДТП. Водитель направлен на медосвидетельствование", – добавили в МВД.В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, проводится проверка. Предварительно, пострадавших в данном ДТП нет.Ранее стало известно, что 74-летний водитель автомобиля Lada Priora погиб при столкновении с "КамАЗом" на Кубани. Водитель легковушки не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком.
В Краснодаре мужчина въехал в банк на машине

В Краснодаре легковушка въехала в отделение банка – МВД

16:55 16.10.2025
 
© 23 МВДВ Краснодаре легковушка въехала в отделение банка
В Краснодаре легковушка въехала в отделение банка
© 23 МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Краснодаре водитель Lada Priora не справился с управлением и на скорости въехал в отделение банка. Предварительно, ДТП обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
"Водитель автомобиля Lada Priora въехал в отделение банка в Краснодаре", – сказано в сообщении.
Правоохранители уточнили, что за рулем Lada был 37-летний житель города Томск. Двигаясь по улице Севастопольской, мужчина не справился с управлением, выехал на тротуар и врезался в отделение банка на улице Северной.
"У мужчины имелись внешние признаки опьянения, он пытался скрыться с места ДТП. Водитель направлен на медосвидетельствование", – добавили в МВД.
В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, проводится проверка. Предварительно, пострадавших в данном ДТП нет.
Ранее стало известно, что 74-летний водитель автомобиля Lada Priora погиб при столкновении с "КамАЗом" на Кубани. Водитель легковушки не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком.
