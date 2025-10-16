https://crimea.ria.ru/20251016/v-krasnodare-muzhchina-vekhal-v-bank-na-mashine-1150235805.html

В Краснодаре мужчина въехал в банк на машине

дтп

краснодарский край

происшествия

гаи

мвд по краснодарскому краю

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Краснодаре водитель Lada Priora не справился с управлением и на скорости въехал в отделение банка. Предварительно, ДТП обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.Правоохранители уточнили, что за рулем Lada был 37-летний житель города Томск. Двигаясь по улице Севастопольской, мужчина не справился с управлением, выехал на тротуар и врезался в отделение банка на улице Северной."У мужчины имелись внешние признаки опьянения, он пытался скрыться с места ДТП. Водитель направлен на медосвидетельствование", – добавили в МВД.В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, проводится проверка. Предварительно, пострадавших в данном ДТП нет.Ранее стало известно, что 74-летний водитель автомобиля Lada Priora погиб при столкновении с "КамАЗом" на Кубани. Водитель легковушки не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мужчина на мопеде влетел в дерево и погибСтрашное ДТП с фурой на Кубани: погибли двое детей и двое взрослыхВ Крыму трое детей пострадали на дорогах за неделю

