В Краснодаре мужчина въехал в банк на машине
В Краснодаре мужчина въехал в банк на машине - РИА Новости Крым, 16.10.2025
В Краснодаре мужчина въехал в банк на машине
В Краснодаре водитель Lada Priora не справился с управлением и на скорости въехал в отделение банка. Предварительно, ДТП обошлось без пострадавших.
В Краснодаре легковушка въехала в отделение банка – МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Краснодаре водитель Lada Priora не справился с управлением и на скорости въехал в отделение банка. Предварительно, ДТП обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
"Водитель автомобиля Lada Priora въехал в отделение банка в Краснодаре", – сказано в сообщении.
Правоохранители уточнили, что за рулем Lada был 37-летний житель города Томск. Двигаясь по улице Севастопольской, мужчина не справился с управлением, выехал на тротуар и врезался в отделение банка на улице Северной.
"У мужчины имелись внешние признаки опьянения, он пытался скрыться с места ДТП. Водитель направлен на медосвидетельствование", – добавили в МВД.
В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, проводится проверка. Предварительно, пострадавших в данном ДТП нет.
