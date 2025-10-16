Рейтинг@Mail.ru
В четверг в Крыму будет сухо и прохладно
2025-10-16T00:01
2025-10-15T19:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится сухая, но прохладная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью до +4, днем +13...16.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +12...14.В Ялте и Алуште ночью ожидается до +9 градусов, днем потеплеет до +14. В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут покажут от +3 до +7, днем потеплеет до +14. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В четверг в Крыму будет сухо и прохладно

В Крыму в четверг ожидается сухая погода и до 14 градусов тепла

00:01 16.10.2025
 
© РИА Новости КрымОсень в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится сухая, но прохладная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4, на побережье до +9; днем +13…17, в горах +6…11", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью до +4, днем +13...16.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +12...14.
В Ялте и Алуште ночью ожидается до +9 градусов, днем потеплеет до +14. В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут покажут от +3 до +7, днем потеплеет до +14.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
