https://crimea.ria.ru/20251016/v-chetverg-v-krymu-budet-sukho-i-prokhladno-1150206244.html
В четверг в Крыму будет сухо и прохладно
В четверг в Крыму будет сухо и прохладно - РИА Новости Крым, 15.10.2025
В четверг в Крыму будет сухо и прохладно
В четверг в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится сухая, но прохладная погода. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-16T00:01
2025-10-16T00:01
2025-10-15T19:43
крым
крымский гидрометцентр
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
феодосия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150077294_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_22edfa3477a6a212871f51571934fb85.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится сухая, но прохладная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью до +4, днем +13...16.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +12...14.В Ялте и Алуште ночью ожидается до +9 градусов, днем потеплеет до +14. В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут покажут от +3 до +7, днем потеплеет до +14. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150077294_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_0b4884b8cfc1e790ef9164737ca7ee8e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский гидрометцентр, крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, новости крыма
В четверг в Крыму будет сухо и прохладно
В Крыму в четверг ожидается сухая погода и до 14 градусов тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится сухая, но прохладная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4, на побережье до +9; днем +13…17, в горах +6…11", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью до +4, днем +13...16.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +12...14.
В Ялте и Алуште ночью ожидается до +9 градусов, днем потеплеет до +14. В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут покажут от +3 до +7, днем потеплеет до +14.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.