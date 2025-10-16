https://crimea.ria.ru/20251016/v-chetverg-v-krymu-budet-sukho-i-prokhladno-1150206244.html

В четверг в Крыму будет сухо и прохладно

В четверг в Крыму будет сухо и прохладно - РИА Новости Крым, 15.10.2025

В четверг в Крыму будет сухо и прохладно

В четверг в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится сухая, но прохладная погода. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 15.10.2025

2025-10-16T00:01

2025-10-16T00:01

2025-10-15T19:43

крым

крымский гидрометцентр

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

феодосия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150077294_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_22edfa3477a6a212871f51571934fb85.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления сохранится сухая, но прохладная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью до +4, днем +13...16.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +12...14.В Ялте и Алуште ночью ожидается до +9 градусов, днем потеплеет до +14. В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут покажут от +3 до +7, днем потеплеет до +14. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский гидрометцентр, крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, новости крыма