Уровень газификации в РФ приближается к 75% – Путин
Уровень газификации в РФ приближается к 75% – Путин - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Уровень газификации в РФ приближается к 75% – Путин
16.10.2025
2025-10-16T15:02
2025-10-16T15:02
2025-10-16T14:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Уровень газификации в РФ составляет почти 75% и этот показатель будет расти. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.По его словам, за последние четыре года почти миллион домовладений в России получили доступ к трубопроводному газу."Ожидаем, что это количество увеличится еще на 2 млн", – проинформировал российский лидер.В Крыму благодаря ускоренным темпам строительно-монтажных работ в этом году будет газифицировано в два раза больше населенных пунктов, чем было запланировано на начало 2025 года, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму к газу подключили еще более 4,5 тысяч абонентовПрограмма социальной газификации расширена на СНТГазификация Крыма: что сделано и планируется
Новости
