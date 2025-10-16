Рейтинг@Mail.ru
Уровень газификации в РФ приближается к 75% – Путин - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Уровень газификации в РФ приближается к 75% – Путин
Уровень газификации в РФ приближается к 75% – Путин - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Уровень газификации в РФ приближается к 75% – Путин
Уровень газификации в РФ составляет почти 75% и этот показатель будет расти. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской... РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T15:02
2025-10-16T14:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Уровень газификации в РФ составляет почти 75% и этот показатель будет расти. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.По его словам, за последние четыре года почти миллион домовладений в России получили доступ к трубопроводному газу."Ожидаем, что это количество увеличится еще на 2 млн", – проинформировал российский лидер.В Крыму благодаря ускоренным темпам строительно-монтажных работ в этом году будет газифицировано в два раза больше населенных пунктов, чем было запланировано на начало 2025 года, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
Уровень газификации в РФ приближается к 75% – Путин

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Уровень газификации в РФ составляет почти 75% и этот показатель будет расти. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.
"Уровень газификации в России приближается к 75% и, безусловно, будет расти дальше. Если быть более точным – 74,7%. И рост с 2019 года составил 6,1 процентных пункта", – сказал президент.
По его словам, за последние четыре года почти миллион домовладений в России получили доступ к трубопроводному газу.
"Ожидаем, что это количество увеличится еще на 2 млн", – проинформировал российский лидер.
В Крыму благодаря ускоренным темпам строительно-монтажных работ в этом году будет газифицировано в два раза больше населенных пунктов, чем было запланировано на начало 2025 года, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
