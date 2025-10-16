Рейтинг@Mail.ru
Умер многократный участник Парадов Победы генерал-полковник Николай Кизюн - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Умер многократный участник Парадов Победы генерал-полковник Николай Кизюн
Умер многократный участник Парадов Победы генерал-полковник Николай Кизюн - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Умер многократный участник Парадов Победы генерал-полковник Николай Кизюн
Генерал-полковник в отставке, ветеран войны в Афганистане и многократный участник Парадов Победы на Красной площади Николай Кизюн ушел из жизни в возрасте 97... РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T11:02
2025-10-16T11:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Генерал-полковник в отставке, ветеран войны в Афганистане и многократный участник Парадов Победы на Красной площади Николай Кизюн ушел из жизни в возрасте 97 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя аппарата Клуба военачальников России Николая Дерябина.Николай Кизюн родился в 1928 году в Кемеровской области в семье сельского механика. В 1945 году окончил школу, а в 1949 году – Харьковское танковое училище. В 1954 году окончил Львовские курсы по подготовке политсостава и был направлен на политработу в войска. В 1963 году окончил Военно-политическую академию имени Ленина. В 1969 году окончил Военную академию Генштаба ВС СССР.С 1978 года - начальник политического управления, член Военного совета Сибирского военного округа. С 1982 года был в звании генерал-лейтенанта начальником политотдела группы советских военных советников в Афганистане - заместителем главного военного советника по политической части. С августа 1987 года – начальник Военно-политической академии. В 1990 году избран профессором по кафедре партийно-политической работы этой академии. С апреля 1992 года - в отставке.С 2005 года - первый вице-президент и член президиума Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка. Депутат Верховного Совета РСФСР двух созывов (1979-1989 годы). Автор учебников и учебных пособий по военно-философской тематике и партийно-политической работе в Вооруженных силах.Награжден орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени, Красной Звезды и другими орденами. Неоднократно участвовал в Парадах Победы на Красной площади в Москве, ему жал руку президент России Владимир Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Умер многократный участник Парадов Победы генерал-полковник Николай Кизюн

Жавший руку Путину на Параде Победы ветеран Николай Кизюн умер на 98-м году жизни

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Генерал-полковник в отставке, ветеран войны в Афганистане и многократный участник Парадов Победы на Красной площади Николай Кизюн ушел из жизни в возрасте 97 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя аппарата Клуба военачальников России Николая Дерябина.
"С прискорбием сообщаю, что ушел из жизни наш ветеран Николай Фадеевич, большой ученый, военачальник, автор многочисленных научных, военных и философских публикаций. Один из тех, с кем здоровался наш Верховный главнокомандующий на Параде Победы несколько лет назад", - сказал Дерябин.
Николай Кизюн родился в 1928 году в Кемеровской области в семье сельского механика. В 1945 году окончил школу, а в 1949 году – Харьковское танковое училище. В 1954 году окончил Львовские курсы по подготовке политсостава и был направлен на политработу в войска. В 1963 году окончил Военно-политическую академию имени Ленина. В 1969 году окончил Военную академию Генштаба ВС СССР.
С 1978 года - начальник политического управления, член Военного совета Сибирского военного округа. С 1982 года был в звании генерал-лейтенанта начальником политотдела группы советских военных советников в Афганистане - заместителем главного военного советника по политической части. С августа 1987 года – начальник Военно-политической академии. В 1990 году избран профессором по кафедре партийно-политической работы этой академии. С апреля 1992 года - в отставке.
С 2005 года - первый вице-президент и член президиума Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка. Депутат Верховного Совета РСФСР двух созывов (1979-1989 годы). Автор учебников и учебных пособий по военно-философской тематике и партийно-политической работе в Вооруженных силах.
Награжден орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени, Красной Звезды и другими орденами. Неоднократно участвовал в Парадах Победы на Красной площади в Москве, ему жал руку президент России Владимир Путин.
