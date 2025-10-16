Умер многократный участник Парадов Победы генерал-полковник Николай Кизюн

https://crimea.ria.ru/20251016/umer-mnogokratnyy-uchastnik-paradov-pobedy-general-polkovnik-nikolay-kizyun-1150221357.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Генерал-полковник в отставке, ветеран войны в Афганистане и многократный участник Парадов Победы на Красной площади Николай Кизюн ушел из жизни в возрасте 97 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя аппарата Клуба военачальников России Николая Дерябина.Николай Кизюн родился в 1928 году в Кемеровской области в семье сельского механика. В 1945 году окончил школу, а в 1949 году – Харьковское танковое училище. В 1954 году окончил Львовские курсы по подготовке политсостава и был направлен на политработу в войска. В 1963 году окончил Военно-политическую академию имени Ленина. В 1969 году окончил Военную академию Генштаба ВС СССР.С 1978 года - начальник политического управления, член Военного совета Сибирского военного округа. С 1982 года был в звании генерал-лейтенанта начальником политотдела группы советских военных советников в Афганистане - заместителем главного военного советника по политической части. С августа 1987 года – начальник Военно-политической академии. В 1990 году избран профессором по кафедре партийно-политической работы этой академии. С апреля 1992 года - в отставке.С 2005 года - первый вице-президент и член президиума Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка. Депутат Верховного Совета РСФСР двух созывов (1979-1989 годы). Автор учебников и учебных пособий по военно-философской тематике и партийно-политической работе в Вооруженных силах.Награжден орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени, Красной Звезды и другими орденами. Неоднократно участвовал в Парадах Победы на Красной площади в Москве, ему жал руку президент России Владимир Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
"С прискорбием сообщаю, что ушел из жизни наш ветеран Николай Фадеевич, большой ученый, военачальник, автор многочисленных научных, военных и философских публикаций. Один из тех, с кем здоровался наш Верховный главнокомандующий на Параде Победы несколько лет назад", - сказал Дерябин.
Николай Кизюн родился в 1928 году в Кемеровской области в семье сельского механика. В 1945 году окончил школу, а в 1949 году – Харьковское танковое училище. В 1954 году окончил Львовские курсы по подготовке политсостава и был направлен на политработу в войска. В 1963 году окончил Военно-политическую академию имени Ленина. В 1969 году окончил Военную академию Генштаба ВС СССР.
С 1978 года - начальник политического управления, член Военного совета Сибирского военного округа. С 1982 года был в звании генерал-лейтенанта начальником политотдела группы советских военных советников в Афганистане - заместителем главного военного советника по политической части. С августа 1987 года – начальник Военно-политической академии. В 1990 году избран профессором по кафедре партийно-политической работы этой академии. С апреля 1992 года - в отставке.
С 2005 года - первый вице-президент и член президиума Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка. Депутат Верховного Совета РСФСР двух созывов (1979-1989 годы). Автор учебников и учебных пособий по военно-философской тематике и партийно-политической работе в Вооруженных силах.
Награжден орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени, Красной Звезды и другими орденами. Неоднократно участвовал в Парадах Победы на Красной площади в Москве, ему жал руку президент России Владимир Путин.
