Трамп назвал неподходящим время для новых санкций против России

23:59 16.10.2025 (обновлено: 00:01 17.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что не против новых санкций в отношении России, но сейчас может быть неподходящее время для их введения. Об этом он сказал журналистам в Белом доме по итогам телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Я не против (новых санкций – ред.) Я просто говорю, что сейчас может быть не подходящее для этого время", - цитирует Трампа РИА Новости.
В четверг Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, состоявшийся по инициативе Москвы. Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров заявил, что один из главных тезисов американского лидера сводился к тому, что завершение конфликта на Украине открывало бы колоссальные перспективы для развития экономического сотрудничества США и России.
Кроме того, Ушаков сообщил, что затрагивалась и проблематика возможных поставок Киеву ракет Tomahawk.
Путин подчеркнул, что это не изменит положения на поле боя, но нанесет существенный ущерб в отношении между странами.
Также по словам Ушакова, лидеры США и РФ обсудили возможность проведения очередной личной встречи. Представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита, который может быть организован в Будапеште.
