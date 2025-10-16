Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал неподходящим время для новых санкций против России - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251016/tramp-nazval-nepodkhodyaschim-vremya-dlya-novykh-sanktsiy-protiv-rossii-1150243607.html
Трамп назвал неподходящим время для новых санкций против России
Трамп назвал неподходящим время для новых санкций против России - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Трамп назвал неподходящим время для новых санкций против России
Президент США Дональд Трамп заявил, что не против новых санкций в отношении России, но сейчас может быть неподходящее время для их введения. Об этом он сказал... РИА Новости Крым, 17.10.2025
2025-10-16T23:59
2025-10-17T00:01
санкции
санкции против россии
сша
россия
политика
новости
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/10/1149492189_0:42:1024:618_1920x0_80_0_0_8de3330356aafedb007e2b6f9e7fc8c1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что не против новых санкций в отношении России, но сейчас может быть неподходящее время для их введения. Об этом он сказал журналистам в Белом доме по итогам телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.В четверг Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, состоявшийся по инициативе Москвы. Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров заявил, что один из главных тезисов американского лидера сводился к тому, что завершение конфликта на Украине открывало бы колоссальные перспективы для развития экономического сотрудничества США и России.Кроме того, Ушаков сообщил, что затрагивалась и проблематика возможных поставок Киеву ракет Tomahawk.Путин подчеркнул, что это не изменит положения на поле боя, но нанесет существенный ущерб в отношении между странами.Также по словам Ушакова, лидеры США и РФ обсудили возможность проведения очередной личной встречи. Представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита, который может быть организован в Будапеште.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251016/tramp-posle-razgovora-s-putinym-otsenil-shansy-na-postavku-tomahawk-kievu-1150242824.html
https://crimea.ria.ru/20251016/tramp-razgovor-s-putinym-byl-produktivnym-i-mozhet-privesti-k-miru-1150242989.html
сша
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/10/1149492189_78:0:989:683_1920x0_80_0_0_ec5d6e35bdb5389e479241ead246018d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
санкции, санкции против россии, сша, россия, политика, новости, дональд трамп
Трамп назвал неподходящим время для новых санкций против России

Трамп заявил о неподходящем времени для санкций против России

23:59 16.10.2025 (обновлено: 00:01 17.10.2025)
 
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© AP Photo Alex Brandon
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что не против новых санкций в отношении России, но сейчас может быть неподходящее время для их введения. Об этом он сказал журналистам в Белом доме по итогам телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Я не против (новых санкций – ред.) Я просто говорю, что сейчас может быть не подходящее для этого время", - цитирует Трампа РИА Новости.
В четверг Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, состоявшийся по инициативе Москвы. Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров заявил, что один из главных тезисов американского лидера сводился к тому, что завершение конфликта на Украине открывало бы колоссальные перспективы для развития экономического сотрудничества США и России.
Кроме того, Ушаков сообщил, что затрагивалась и проблематика возможных поставок Киеву ракет Tomahawk.
Ракета Tomahawk
Вчера, 23:42
Трамп после разговора с Путиным оценил шансы на поставку Tomahawk Киеву
Путин подчеркнул, что это не изменит положения на поле боя, но нанесет существенный ущерб в отношении между странами.
Также по словам Ушакова, лидеры США и РФ обсудили возможность проведения очередной личной встречи. Представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита, который может быть организован в Будапеште.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Дональд Трамп говорит по телефону с Владимиром Путиным во время встречи с европейскими лидерами.
Вчера, 23:44
Трамп: разговор с Путиным был продуктивным и может привести к миру
 
СанкцииСанкции против РоссииСШАРоссияПолитикаНовостиДональд Трамп
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 17 октября
23:59Трамп назвал неподходящим время для новых санкций против России
23:55Главное за день: разговор Путина с Трампом и гибель военкора Ивана Зуева
23:44Трамп: разговор с Путиным был продуктивным и может привести к миру
23:42Трамп после разговора с Путиным оценил шансы на поставку Tomahawk Киеву
23:32Над Крымом отработала ПВО
23:20Преднамеренный преступный удар: МИД РФ об атаке на военкоров РИА Новости
22:54Орбан: подготовка саммита РФ - США в Будапеште идет полным ходом
22:31Дмитрий Киселев назвал погибшего военкора Зуева смелым и талантливым
22:25Быстрая диагностика – в России создали новый тест на энтеровирусы
21:49Балицкий выразил соболезнования из-за гибели военкора РИА Новости Зуева
21:27Трамп и Путин провели телефонный разговор - главное
21:11Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области
21:02В Севастополе закрыли рейд
20:56Как парки Симферополя готовят к холодам
20:26Путин встретится с Трампом в Венгрии
20:1020 спасенных и трое погибших – итоги купального сезона в Севастополе
19:46Когда откроют Детский парк в Симферополе после большой реконструкции
19:19Мир в Газе: почему Трамп его не добьется
Лента новостейМолния