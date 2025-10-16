https://crimea.ria.ru/20251016/tramp-nazval-nepodkhodyaschim-vremya-dlya-novykh-sanktsiy-protiv-rossii-1150243607.html

Трамп назвал неподходящим время для новых санкций против России

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что не против новых санкций в отношении России, но сейчас может быть неподходящее время для их введения. Об этом он сказал журналистам в Белом доме по итогам телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.В четверг Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, состоявшийся по инициативе Москвы. Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров заявил, что один из главных тезисов американского лидера сводился к тому, что завершение конфликта на Украине открывало бы колоссальные перспективы для развития экономического сотрудничества США и России.Кроме того, Ушаков сообщил, что затрагивалась и проблематика возможных поставок Киеву ракет Tomahawk.Путин подчеркнул, что это не изменит положения на поле боя, но нанесет существенный ущерб в отношении между странами.Также по словам Ушакова, лидеры США и РФ обсудили возможность проведения очередной личной встречи. Представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита, который может быть организован в Будапеште.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

