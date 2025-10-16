Рейтинг@Mail.ru
"Ситуация сложная": что будет с ценами на яблоки в Крыму зимой - РИА Новости Крым, 16.10.2025
"Ситуация сложная": что будет с ценами на яблоки в Крыму зимой
"Ситуация сложная": что будет с ценами на яблоки в Крыму зимой
2025-10-16T08:46
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Многие садовые хозяйства Крыма серьезно пострадали в этом году от заморозков, ситуация с урожаем яблок очень сложная, и цены на них в зиму будут расти. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал зампредседателя Союза "Садоводы Крыма", совладелец агрофирмы Михаил Лановой."В этом году очень серьезно пострадали хозяйства Крыма от возвратных морозов, заморозков в простонародье. Я знаю хозяйства, которые потеряли весь урожай, – рассказал Лановой. – А нужно ведь платить зарплаты, удержать коллектив. И сад – за ним нужен уход хотя бы минимальный. Его нужно и кормить, и защищать, и поливать. И все эти расходы ложатся уже не в себестоимость яблока, а в минус".В Нижнегорском районе Крыма, например, "практически все хозяйства пострадали от заморозков", отметил Лановой.Те хозяйства, которым яблоки хранить негде, будут продавать их сразу, до первых заморозков, по более приятным для потребителя ценам, но после на рынок выйдут крупные игроки, и цифры на ценниках поползут вверх.По его мнению, средняя цена на яблоки 90 – 100 рублей за килограмм, низкая, и она будет расти зимой."Будет выше, да. Декабрь большой сезон на яблоки, январь, февраль. То есть, когда морозы", – прогнозирует Лановой.При этом сам крымский продукт в качестве не потеряет.На прилавках популярными, как и прежде, обещают быть такие сорта, как: Фуджи, Ред Делишес, Гала Шнико Ред, Ренет Симиренко и Гренни Смитт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе планируется собрать 700 тонн яблокНа поддержку сельхозотрасли в Крыму направлено больше 3 миллиардов рублей"Хотим и не можем": крымские виноделы о необходимых изменениях в законе
крым, урожай, урожай в крыму, фрукты, мнения, михаил лановой , сельское хозяйство, торговля, новости крыма
"Ситуация сложная": что будет с ценами на яблоки в Крыму зимой

В Крыму цены на яблоки будут расти из-за проблем с урожаем после заморозков – садовод

08:46 16.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Многие садовые хозяйства Крыма серьезно пострадали в этом году от заморозков, ситуация с урожаем яблок очень сложная, и цены на них в зиму будут расти. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал зампредседателя Союза "Садоводы Крыма", совладелец агрофирмы Михаил Лановой.
"В этом году очень серьезно пострадали хозяйства Крыма от возвратных морозов, заморозков в простонародье. Я знаю хозяйства, которые потеряли весь урожай, – рассказал Лановой. – А нужно ведь платить зарплаты, удержать коллектив. И сад – за ним нужен уход хотя бы минимальный. Его нужно и кормить, и защищать, и поливать. И все эти расходы ложатся уже не в себестоимость яблока, а в минус".
В Нижнегорском районе Крыма, например, "практически все хозяйства пострадали от заморозков", отметил Лановой.

"И у кого есть яблоки, у тех сбор еще идет. Осталось примерно две недели поработать. Ориентировочно всегда заканчиваем до 1 ноября, потому что позже каждый день – риски большие. Яблоки имеют особенность, их надо собрать в определенной стадии созревания. Тогда они будут храниться до следующего года", – поделился садовод.

Те хозяйства, которым яблоки хранить негде, будут продавать их сразу, до первых заморозков, по более приятным для потребителя ценам, но после на рынок выйдут крупные игроки, и цифры на ценниках поползут вверх.
По его мнению, средняя цена на яблоки 90 – 100 рублей за килограмм, низкая, и она будет расти зимой.
"Будет выше, да. Декабрь большой сезон на яблоки, январь, февраль. То есть, когда морозы", – прогнозирует Лановой.
При этом сам крымский продукт в качестве не потеряет.
"Крым – уникальная зона, и солнечные дни, солнце – это сахар. Мы сравнивали крымские яблоки и яблоки наших коллег из Краснодарского края, и у наших брикс (показатель сахара – ред.) 18−19, а у них 12−13", – рассказал Лановой.
На прилавках популярными, как и прежде, обещают быть такие сорта, как: Фуджи, Ред Делишес, Гала Шнико Ред, Ренет Симиренко и Гренни Смитт.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе планируется собрать 700 тонн яблок
На поддержку сельхозотрасли в Крыму направлено больше 3 миллиардов рублей
"Хотим и не можем": крымские виноделы о необходимых изменениях в законе
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымУрожайУрожай в КрымуФруктыМненияМихаил ЛановойСельское хозяйствоТорговляНовости Крыма
 
