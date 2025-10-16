https://crimea.ria.ru/20251016/situatsiya-slozhnaya-chto-budet-s-tsenami-na-yabloki-v-krymu-zimoy-1150212851.html

"Ситуация сложная": что будет с ценами на яблоки в Крыму зимой

"Ситуация сложная": что будет с ценами на яблоки в Крыму зимой - РИА Новости Крым, 16.10.2025

"Ситуация сложная": что будет с ценами на яблоки в Крыму зимой

Многие садовые хозяйства Крыма серьезно пострадали в этом году от заморозков, ситуация с урожаем яблок очень сложная, и цены на них в зиму будут расти. Об этом... РИА Новости Крым, 16.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Многие садовые хозяйства Крыма серьезно пострадали в этом году от заморозков, ситуация с урожаем яблок очень сложная, и цены на них в зиму будут расти. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал зампредседателя Союза "Садоводы Крыма", совладелец агрофирмы Михаил Лановой."В этом году очень серьезно пострадали хозяйства Крыма от возвратных морозов, заморозков в простонародье. Я знаю хозяйства, которые потеряли весь урожай, – рассказал Лановой. – А нужно ведь платить зарплаты, удержать коллектив. И сад – за ним нужен уход хотя бы минимальный. Его нужно и кормить, и защищать, и поливать. И все эти расходы ложатся уже не в себестоимость яблока, а в минус".В Нижнегорском районе Крыма, например, "практически все хозяйства пострадали от заморозков", отметил Лановой.Те хозяйства, которым яблоки хранить негде, будут продавать их сразу, до первых заморозков, по более приятным для потребителя ценам, но после на рынок выйдут крупные игроки, и цифры на ценниках поползут вверх.По его мнению, средняя цена на яблоки 90 – 100 рублей за килограмм, низкая, и она будет расти зимой."Будет выше, да. Декабрь большой сезон на яблоки, январь, февраль. То есть, когда морозы", – прогнозирует Лановой.При этом сам крымский продукт в качестве не потеряет.На прилавках популярными, как и прежде, обещают быть такие сорта, как: Фуджи, Ред Делишес, Гала Шнико Ред, Ренет Симиренко и Гренни Смитт.

