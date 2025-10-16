Рейтинг@Mail.ru
Режиссер из США рассказал об отношении американцев к России - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Режиссер из США рассказал об отношении американцев к России
Режиссер из США рассказал об отношении американцев к России - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Режиссер из США рассказал об отношении американцев к России
Большинство американцев считают Россию врагом США, такое отношение стало результатом постоянного "промывания мозгов", продолжающегося с середины прошлого века... РИА Новости Крым, 16.10.2025
Режиссер из США рассказал об отношении американцев к России

Большинство американцев по-прежнему считают Россию врагом – документалист из США

07:49 16.10.2025
 
© Фото из личного архива режиссераПереехавший в РФ американский режиссер Реджис Тремблей
Переехавший в РФ американский режиссер Реджис Тремблей
© Фото из личного архива режиссера
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Большинство американцев считают Россию врагом США, такое отношение стало результатом постоянного "промывания мозгов", продолжающегося с середины прошлого века. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал американский режиссер-документалист Реджис Тремблей.
"Это факт, что подавляющее большинство американцев считают Россию врагом США. Они верят, что Россия – "безбожная и злая нация", "отсталая страна" и "тоталитарное государство. Такое отношение является результатом постоянного промывания мозгов на протяжении более 80 лет после окончания Второй мировой войны и вряд ли изменится", – сказал кинематографист.
Сам Тремблей, снявший более 650 подкастов и видеороликов, а также три крупных фильма о России, после переезда в Крым потерял многих друзей, с которыми был знаком всю жизнь. Трое его взрослых детей, по словам режиссера, "совсем не рады", что он оставил их и переехал в Россию.
"Как только большинство людей слышат слова "русский" и "Путин" (президент России Владимир Путин – ред.), они сразу же замолкают. На самом деле, вести вежливую беседу невозможно. Даже когда им предъявляют неопровержимые факты, они настаивают на том, что все это ложь и российская пропаганда", - констатировал он.
Документалист при этом подчеркнул: все, что американцы думают о России, является ложью.
"На самом деле Россия – свободная и безопасная страна. Ее народ - патриот, который ценит мир и процветание. Они любят своих детей, уважают старших и заботятся о них. Россияне более образованны и информированы, чем американцы. Женщины имеют равные возможности во всех слоях общества. В стране, в которой насчитывается около 185 различных этнических групп, отсутствуют расизм и нетерпимость на расовой почве", - сказал Тремблей.
Тогда как США, по словам кинематографиста, "погрязли в политическом хаосе, вооруженном насилии, глубоких культурных разногласиях и быстро разваливающейся экономике".
Реджис Тремблей – режиссер-документалист, автор фильма об американском добровольце Расселе Бентли ("Техас"), который воевал в Донбассе с 2014 года, пока не пропал без вести в апреле 2024-го. Позже стало известно о его смерти. Тремблей - участник Международной ассоциации друзей Крыма, основатель и координатор клуба "Друзья Крыма" в США. На Ялтинском международном форуме-2024 американский режиссер получил нагрудный знак МИД РФ "За содействие в укреплении мира".
Тремблей трижды приезжал в Россию в 2016, 2018 и 2019 годах, и в марте 2019 года окончательно переехал в Крым и поселился в Ялте.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымСШАРоссияМненияРеджис ТремблейВ миреОбщество
 
