https://crimea.ria.ru/20251016/rezhisser-iz-ssha-rasskazal-ob-otnoshenii-amerikantsev-k-rossii-1150204160.html

Режиссер из США рассказал об отношении американцев к России

Режиссер из США рассказал об отношении американцев к России - РИА Новости Крым, 16.10.2025

Режиссер из США рассказал об отношении американцев к России

Большинство американцев считают Россию врагом США, такое отношение стало результатом постоянного "промывания мозгов", продолжающегося с середины прошлого века... РИА Новости Крым, 16.10.2025

2025-10-16T07:49

2025-10-16T07:49

2025-10-16T07:49

эксклюзивы риа новости крым

крым

сша

россия

мнения

реджис тремблей

в мире

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0f/1150198436_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_7bc10f970ff9d8f3aea23e60c2b4a256.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Большинство американцев считают Россию врагом США, такое отношение стало результатом постоянного "промывания мозгов", продолжающегося с середины прошлого века. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал американский режиссер-документалист Реджис Тремблей."Это факт, что подавляющее большинство американцев считают Россию врагом США. Они верят, что Россия – "безбожная и злая нация", "отсталая страна" и "тоталитарное государство. Такое отношение является результатом постоянного промывания мозгов на протяжении более 80 лет после окончания Второй мировой войны и вряд ли изменится", – сказал кинематографист.Сам Тремблей, снявший более 650 подкастов и видеороликов, а также три крупных фильма о России, после переезда в Крым потерял многих друзей, с которыми был знаком всю жизнь. Трое его взрослых детей, по словам режиссера, "совсем не рады", что он оставил их и переехал в Россию."Как только большинство людей слышат слова "русский" и "Путин" (президент России Владимир Путин – ред.), они сразу же замолкают. На самом деле, вести вежливую беседу невозможно. Даже когда им предъявляют неопровержимые факты, они настаивают на том, что все это ложь и российская пропаганда", - констатировал он.Документалист при этом подчеркнул: все, что американцы думают о России, является ложью.Тогда как США, по словам кинематографиста, "погрязли в политическом хаосе, вооруженном насилии, глубоких культурных разногласиях и быстро разваливающейся экономике".Реджис Тремблей – режиссер-документалист, автор фильма об американском добровольце Расселе Бентли ("Техас"), который воевал в Донбассе с 2014 года, пока не пропал без вести в апреле 2024-го. Позже стало известно о его смерти. Тремблей - участник Международной ассоциации друзей Крыма, основатель и координатор клуба "Друзья Крыма" в США. На Ялтинском международном форуме-2024 американский режиссер получил нагрудный знак МИД РФ "За содействие в укреплении мира".Тремблей трижды приезжал в Россию в 2016, 2018 и 2019 годах, и в марте 2019 года окончательно переехал в Крым и поселился в Ялте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

сша

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сша, россия, мнения, реджис тремблей, в мире, общество