Работникам промышленности могут дать налоговые вычеты на жилье - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Работникам промышленности могут дать налоговые вычеты на жилье
Работникам промышленности могут дать налоговые вычеты на жилье
2025-10-16T10:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил рассмотреть возможность предоставления регионам права вводить дополнительные налоговые вычеты при покупке жилья для работников промышленных предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.Минфину совместно с Минстроем и Минпромторгом предстоит до 15 ноября представить предложения о возможности компенсации расходов промышленных предприятий по субсидированию процентной ставки по ипотеке своим работникам или расходов по строительству жилья для них.Ранее сообщалось, что порядка 235 миллиардов рублей планируется выделить в текущем году на продолжение реализации льготных ипотечных программ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Повышение НДС отразится на экономике России – ПутинВ Севастополе появятся бесплатные нотариусыВ России бюджетникам с октября повысят зарплату
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил рассмотреть возможность предоставления регионам права вводить дополнительные налоговые вычеты при покупке жилья для работников промышленных предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.
"Также будет проработан вопрос о наделении регионов правом давать дополнительные налоговые вычеты на приобретение жилья работникам промышленных предприятий" – говорится в документе.
Минфину совместно с Минстроем и Минпромторгом предстоит до 15 ноября представить предложения о возможности компенсации расходов промышленных предприятий по субсидированию процентной ставки по ипотеке своим работникам или расходов по строительству жилья для них.
Ранее сообщалось, что порядка 235 миллиардов рублей планируется выделить в текущем году на продолжение реализации льготных ипотечных программ.
