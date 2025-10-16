https://crimea.ria.ru/20251016/rabochiy-pogib-na-stroyke-v-feodosii---nachalnik-uchastka-poluchil-srok-1150224632.html

Рабочий погиб на стройке в Феодосии - начальник участка получил срок

Рабочий погиб на стройке в Феодосии - начальник участка получил срок - РИА Новости Крым, 16.10.2025

Рабочий погиб на стройке в Феодосии - начальник участка получил срок

Бывший начальник участка строительной организации получил два года условно за смерть рабочего во время земельных работ на стройке в Феодосии. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 16.10.2025

2025-10-16T12:08

2025-10-16T12:08

2025-10-16T12:08

феодосия

приговор

новости крыма

крым

прокуратура республики крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1e/1149084327_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f3c1acd92ff3610e42e2595a0d3f7d67.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Бывший начальник участка строительной организации получил два года условно за смерть рабочего во время земельных работ на стройке в Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Трагедия произошла в мае при выполнении строительно-монтажных работ в индустриальном парке, сообщалось ранее. Ответственный за охрану труда сотрудник допустил к работе не прошедшего обучение и проверку знаний 28-летнего работника. Мужчина спустился в траншею глубиной более трех метров, после чего произошло обрушение грунта. Потерпевший скончался на месте происшествия."Судом с учетом мнения государственного обвинителя подсудимый приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством, организацией и производством строительных и строительно-монтажных работ, на срок два года", - проинформировали в четверг в прокуратуре региона.К этому времени приговор суда в законную силу не вступил, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму инженер "Крымэнерго" пойдет под суд за смерть рабочегоВ Крыму бригадир получил условный срок за гибель рабочего от удара токомДвое рабочих погибли при обвале грунта на стройке в Новороссийске

феодосия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, приговор, новости крыма, крым, прокуратура республики крым