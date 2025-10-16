Рейтинг@Mail.ru
Рабочий погиб на стройке в Феодосии - начальник участка получил срок - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Рабочий погиб на стройке в Феодосии - начальник участка получил срок
Рабочий погиб на стройке в Феодосии - начальник участка получил срок - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Рабочий погиб на стройке в Феодосии - начальник участка получил срок
Бывший начальник участка строительной организации получил два года условно за смерть рабочего во время земельных работ на стройке в Феодосии. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T12:08
2025-10-16T12:08
феодосия
приговор
новости крыма
крым
прокуратура республики крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1e/1149084327_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f3c1acd92ff3610e42e2595a0d3f7d67.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Бывший начальник участка строительной организации получил два года условно за смерть рабочего во время земельных работ на стройке в Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Трагедия произошла в мае при выполнении строительно-монтажных работ в индустриальном парке, сообщалось ранее. Ответственный за охрану труда сотрудник допустил к работе не прошедшего обучение и проверку знаний 28-летнего работника. Мужчина спустился в траншею глубиной более трех метров, после чего произошло обрушение грунта. Потерпевший скончался на месте происшествия."Судом с учетом мнения государственного обвинителя подсудимый приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством, организацией и производством строительных и строительно-монтажных работ, на срок два года", - проинформировали в четверг в прокуратуре региона.К этому времени приговор суда в законную силу не вступил, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму инженер "Крымэнерго" пойдет под суд за смерть рабочегоВ Крыму бригадир получил условный срок за гибель рабочего от удара токомДвое рабочих погибли при обвале грунта на стройке в Новороссийске
феодосия
крым
феодосия, приговор, новости крыма, крым, прокуратура республики крым
Рабочий погиб на стройке в Феодосии - начальник участка получил срок

Начальник участка получил "условку" за гибель рабочего в индустриальном парке в Феодосии

12:08 16.10.2025
 
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Фемида
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Бывший начальник участка строительной организации получил два года условно за смерть рабочего во время земельных работ на стройке в Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Трагедия произошла в мае при выполнении строительно-монтажных работ в индустриальном парке, сообщалось ранее. Ответственный за охрану труда сотрудник допустил к работе не прошедшего обучение и проверку знаний 28-летнего работника. Мужчина спустился в траншею глубиной более трех метров, после чего произошло обрушение грунта. Потерпевший скончался на месте происшествия.
"Судом с учетом мнения государственного обвинителя подсудимый приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством, организацией и производством строительных и строительно-монтажных работ, на срок два года", - проинформировали в четверг в прокуратуре региона.
К этому времени приговор суда в законную силу не вступил, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.
ФеодосияПриговорНовости КрымаКрымПрокуратура Республики Крым
 
