Рабочий погиб на стройке в Феодосии - начальник участка получил срок
Рабочий погиб на стройке в Феодосии - начальник участка получил срок - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Рабочий погиб на стройке в Феодосии - начальник участка получил срок
Бывший начальник участка строительной организации получил два года условно за смерть рабочего во время земельных работ на стройке в Феодосии. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T12:08
2025-10-16T12:08
2025-10-16T12:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Бывший начальник участка строительной организации получил два года условно за смерть рабочего во время земельных работ на стройке в Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Трагедия произошла в мае при выполнении строительно-монтажных работ в индустриальном парке, сообщалось ранее. Ответственный за охрану труда сотрудник допустил к работе не прошедшего обучение и проверку знаний 28-летнего работника. Мужчина спустился в траншею глубиной более трех метров, после чего произошло обрушение грунта. Потерпевший скончался на месте происшествия."Судом с учетом мнения государственного обвинителя подсудимый приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством, организацией и производством строительных и строительно-монтажных работ, на срок два года", - проинформировали в четверг в прокуратуре региона.К этому времени приговор суда в законную силу не вступил, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.
Рабочий погиб на стройке в Феодосии - начальник участка получил срок
