Рейтинг@Mail.ru
Потери Киева зашкаливают – ситуация на фронтах СВО - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251016/poteri-kieva-zashkalivayut--situatsiya-na-frontakh-svo-1150226499.html
Потери Киева зашкаливают – ситуация на фронтах СВО
Потери Киева зашкаливают – ситуация на фронтах СВО - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Потери Киева зашкаливают – ситуация на фронтах СВО
Киев за сутки боев в зоне спецоперации потерял еще 1670 боевиков, 15 танков и других боевых бронемашин, а также станции РЭБ и военные склады, информирует в... РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T13:25
2025-10-16T13:28
новости сво
министерство обороны рф
украина
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/05/1146955720_0:0:3207:1804_1920x0_80_0_0_98417a601f179a2c888d278a04172518.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Киев за сутки боев в зоне спецоперации потерял еще 1670 боевиков, 15 танков и других боевых бронемашин, а также станции РЭБ и военные склады, информирует в четверг Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли до 235 боевиков, боевую бронированную машину, 17 автомобилей, три самоходные артиллерийские установки, станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств.Бойцы группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника в живой силе превысили 230 солдат. Также разбиты три боевые бронированные машины, включая американский бронеавтомобиль HMMWV и британскую бронемашину Snatch, 24 автомобиля, три артиллерийских орудия, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", 10 станций радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Противник потерял до 215 боевиков, две боевые бронированные машины, включая американскую MaxxPro, 10 автомобилей, склад боеприпасов и два склада материальных средств.Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований составили более 540 человек, бронетранспортер, три автомобиля и орудие полевой артиллерии.Военнослужащие группы "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, ликвидировали до 375 вражеских солдат, восемь боевых бронированных машин, 15 автомобилей, семь артиллерийских орудий, хорватскую пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12, станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Днепра" разбили до 75 украинских неонацистов, семь автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.Кроме того, российские военные уничтожили радиолокационную станция AN/MPQ-65, кабину управления и пусковую установку американского зенитного ракетного комплекса Patriot, поразили объекты энергетики и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.Средства ПВО сбили шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, 278 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 90 559 беспилотных летательных аппаратов, 633 зенитных ракетных комплекса, 25 533 танка и других боевых бронированных машин, 1 602 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30 505 орудий полевой артиллерии и минометов, 44 089 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть украинских БЭКов уничтожены в Черном мореРоссия ударила "Кинжалами" по энергосистеме и военным объектам УкраиныАрмия России продвигается вперед - хроники СВО
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/05/1146955720_478:0:3207:2047_1920x0_80_0_0_a64b798aace0d13f009cf81fc5c3d1f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, украина, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости, инфографика
Потери Киева зашкаливают – ситуация на фронтах СВО

Минобороны: Киев за сутки потерял еще 1670 боевиков

13:25 16.10.2025 (обновлено: 13:28 16.10.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Киев за сутки боев в зоне спецоперации потерял еще 1670 боевиков, 15 танков и других боевых бронемашин, а также станции РЭБ и военные склады, информирует в четверг Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли до 235 боевиков, боевую бронированную машину, 17 автомобилей, три самоходные артиллерийские установки, станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств.
Бойцы группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника в живой силе превысили 230 солдат. Также разбиты три боевые бронированные машины, включая американский бронеавтомобиль HMMWV и британскую бронемашину Snatch, 24 автомобиля, три артиллерийских орудия, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", 10 станций радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Противник потерял до 215 боевиков, две боевые бронированные машины, включая американскую MaxxPro, 10 автомобилей, склад боеприпасов и два склада материальных средств.
Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований составили более 540 человек, бронетранспортер, три автомобиля и орудие полевой артиллерии.
Военнослужащие группы "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, ликвидировали до 375 вражеских солдат, восемь боевых бронированных машин, 15 автомобилей, семь артиллерийских орудий, хорватскую пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12, станцию радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Днепра" разбили до 75 украинских неонацистов, семь автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
Сводка МО за 16 ноябряСводка МО за 16 ноября
Кроме того, российские военные уничтожили радиолокационную станция AN/MPQ-65, кабину управления и пусковую установку американского зенитного ракетного комплекса Patriot, поразили объекты энергетики и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.
Средства ПВО сбили шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, 278 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 90 559 беспилотных летательных аппаратов, 633 зенитных ракетных комплекса, 25 533 танка и других боевых бронированных машин, 1 602 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30 505 орудий полевой артиллерии и минометов, 44 089 единиц специальной военной автомобильной техники.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Шесть украинских БЭКов уничтожены в Черном море
Россия ударила "Кинжалами" по энергосистеме и военным объектам Украины
Армия России продвигается вперед - хроники СВО
 
Новости СВОМинистерство обороны РФУкраинаПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:02Уровень газификации в РФ приближается к 75% – Путин
14:51В Крыму шпионка СБУ хотела поджечь автомобиль с символикой "Z"
14:48Путин рассказал о последствиях отказа от российских энергоносителей в ЕС
14:36Над Крымом сбиты четыре беспилотника
14:34РФ сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти – Путин
14:28Добро без выходных: как волонтеры Крыма помогают фронту и новым регионам
14:17На Крымском мосту начала расти очередь
14:02В Крыму предприниматели могут взять кредитные каникулы на новых условиях
13:54В Севастополе открыли рейд и возобновили движение катеров
13:35В Крыму избрали меру пресечения участницам террористической организации
13:25Потери Киева зашкаливают – ситуация на фронтах СВО
13:14ВТБ повышает ставки по ряду вкладов в рублях, теперь максимальная - 16%
12:49В Кремле ответили Рютте на оскорбление российских летчиков и моряков
12:31В Крыму прививки от гриппа получили почти полмиллиона человек
12:25Шесть украинских БЭКов уничтожены в Черном море
12:16В Севастополе в третий раз за день закрыт морской рейд
12:14Россия ударила "Кинжалами" по энергосистеме и военным объектам Украины
12:08Рабочий погиб на стройке в Феодосии - начальник участка получил срок
11:49Полиция Крыма задержала в Тюмени фальшивую суррогатную мать
11:30В Крыму задержали банду домушников с украденным золотом
Лента новостейМолния