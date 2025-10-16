https://crimea.ria.ru/20251016/poteri-kieva-zashkalivayut--situatsiya-na-frontakh-svo-1150226499.html

Потери Киева зашкаливают – ситуация на фронтах СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Киев за сутки боев в зоне спецоперации потерял еще 1670 боевиков, 15 танков и других боевых бронемашин, а также станции РЭБ и военные склады, информирует в четверг Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли до 235 боевиков, боевую бронированную машину, 17 автомобилей, три самоходные артиллерийские установки, станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств.Бойцы группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника в живой силе превысили 230 солдат. Также разбиты три боевые бронированные машины, включая американский бронеавтомобиль HMMWV и британскую бронемашину Snatch, 24 автомобиля, три артиллерийских орудия, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", 10 станций радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Противник потерял до 215 боевиков, две боевые бронированные машины, включая американскую MaxxPro, 10 автомобилей, склад боеприпасов и два склада материальных средств.Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований составили более 540 человек, бронетранспортер, три автомобиля и орудие полевой артиллерии.Военнослужащие группы "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, ликвидировали до 375 вражеских солдат, восемь боевых бронированных машин, 15 автомобилей, семь артиллерийских орудий, хорватскую пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12, станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Днепра" разбили до 75 украинских неонацистов, семь автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.Кроме того, российские военные уничтожили радиолокационную станция AN/MPQ-65, кабину управления и пусковую установку американского зенитного ракетного комплекса Patriot, поразили объекты энергетики и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.Средства ПВО сбили шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, 278 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 90 559 беспилотных летательных аппаратов, 633 зенитных ракетных комплекса, 25 533 танка и других боевых бронированных машин, 1 602 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30 505 орудий полевой артиллерии и минометов, 44 089 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть украинских БЭКов уничтожены в Черном мореРоссия ударила "Кинжалами" по энергосистеме и военным объектам УкраиныАрмия России продвигается вперед - хроники СВО

