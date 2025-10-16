https://crimea.ria.ru/20251016/politsiya-kryma-zaderzhala-v-tyumeni-falshivuyu-surrogatnuyu-mat-1150224404.html

Полиция Крыма задержала в Тюмени фальшивую суррогатную мать

Полиция Крыма задержала в Тюмени фальшивую суррогатную мать - РИА Новости Крым, 16.10.2025

Полиция Крыма задержала в Тюмени фальшивую суррогатную мать

Сотрудники крымской полиции задержали женщину, подозреваемую в серии мошенничеств, связанных с суррогатным материнством, сообщает официальный представитель МВД... РИА Новости Крым, 16.10.2025

2025-10-16T11:49

2025-10-16T11:49

2025-10-16T11:55

мвд по республике крым

ирина волк

тюмень

мошенничество

новости

закон и право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/10/1150224291_0:0:617:348_1920x0_80_0_0_d4e4b5a216db1dfd5dc9add1a022fed8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники крымской полиции задержали женщину, подозреваемую в серии мошенничеств, связанных с суррогатным материнством, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.По данным ведомства, в 2024 году в полицию Симферополя обратился мужчина и сообщил, что его семья стала жертвой аферы. Супруги перевели жительнице Тюмени больше 340 тысяч рублей за подготовительный этап процедуры суррогатного материнства. Женщина предоставляла поддельные чеки якобы на оплату медицинских анализов и других расходов.Иногда она приезжала для знакомства с биологическими родителями, но отказывалась от проведения процедуры.Следственным отделом Симферополя возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Полиция опросила около 20 семей, которые перевели деньги злоумышленнице. Все аналогичные дела из разных регионов объединены в одно производство.Во время командировки в Тюмень сотрудники крымской полиции при поддержке Росгвардии задержали подозреваемую. При обысках изъяты документы, банковские карты и мобильный телефон, содержащие сведения о подделке финансовых чеков и медицинских справок.Женщине предъявлены обвинения, она находится под домашним арестом. Следствие продолжается, ведется проверка на причастность к другим аналогичным преступлениям.Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе Крыма задержан 38-летний местный житель – его подозревают в серии мошенничеств при выполнении строительных работ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело экс-замглавы Минобороны Попова ушло в судСК расследует передачу земли в исторической части Ялты под застройкуКрымчанка отдала аферистам 170 тысяч "на домофон"

тюмень

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд по республике крым, ирина волк, тюмень, мошенничество, новости, закон и право