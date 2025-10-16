Рейтинг@Mail.ru
Полиция Крыма задержала в Тюмени фальшивую суррогатную мать - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Полиция Крыма задержала в Тюмени фальшивую суррогатную мать
Полиция Крыма задержала в Тюмени фальшивую суррогатную мать - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Полиция Крыма задержала в Тюмени фальшивую суррогатную мать
Сотрудники крымской полиции задержали женщину, подозреваемую в серии мошенничеств, связанных с суррогатным материнством, сообщает официальный представитель МВД... РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T11:49
2025-10-16T11:55
мвд по республике крым
ирина волк
тюмень
мошенничество
новости
закон и право
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники крымской полиции задержали женщину, подозреваемую в серии мошенничеств, связанных с суррогатным материнством, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.По данным ведомства, в 2024 году в полицию Симферополя обратился мужчина и сообщил, что его семья стала жертвой аферы. Супруги перевели жительнице Тюмени больше 340 тысяч рублей за подготовительный этап процедуры суррогатного материнства. Женщина предоставляла поддельные чеки якобы на оплату медицинских анализов и других расходов.Иногда она приезжала для знакомства с биологическими родителями, но отказывалась от проведения процедуры.Следственным отделом Симферополя возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Полиция опросила около 20 семей, которые перевели деньги злоумышленнице. Все аналогичные дела из разных регионов объединены в одно производство.Во время командировки в Тюмень сотрудники крымской полиции при поддержке Росгвардии задержали подозреваемую. При обысках изъяты документы, банковские карты и мобильный телефон, содержащие сведения о подделке финансовых чеков и медицинских справок.Женщине предъявлены обвинения, она находится под домашним арестом. Следствие продолжается, ведется проверка на причастность к другим аналогичным преступлениям.Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе Крыма задержан 38-летний местный житель – его подозревают в серии мошенничеств при выполнении строительных работ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело экс-замглавы Минобороны Попова ушло в судСК расследует передачу земли в исторической части Ялты под застройкуКрымчанка отдала аферистам 170 тысяч "на домофон"
тюмень
Новости
мвд по республике крым, ирина волк, тюмень, мошенничество, новости, закон и право
Полиция Крыма задержала в Тюмени фальшивую суррогатную мать

Полиция Крыма задержала в Тюмени женщину за аферы с суррогатным материнством

11:49 16.10.2025 (обновлено: 11:55 16.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники крымской полиции задержали женщину, подозреваемую в серии мошенничеств, связанных с суррогатным материнством, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным ведомства, в 2024 году в полицию Симферополя обратился мужчина и сообщил, что его семья стала жертвой аферы. Супруги перевели жительнице Тюмени больше 340 тысяч рублей за подготовительный этап процедуры суррогатного материнства. Женщина предоставляла поддельные чеки якобы на оплату медицинских анализов и других расходов.
"Как установили оперативники, женщина ранее действительно оказывала подобную услугу. Через мессенджеры или социальные сети она связывалась с потенциальными клиентами и просила прислать денежные средства на медицинское обследование, а затем и проезд к месту проживания биородителей. Однако перед приездом сообщала им о наличии противопоказаний к процедуре переноса эмбриона, после чего переставала выходить на связь", – рассказала Волк.
Иногда она приезжала для знакомства с биологическими родителями, но отказывалась от проведения процедуры.
Следственным отделом Симферополя возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Полиция опросила около 20 семей, которые перевели деньги злоумышленнице. Все аналогичные дела из разных регионов объединены в одно производство.
Во время командировки в Тюмень сотрудники крымской полиции при поддержке Росгвардии задержали подозреваемую. При обысках изъяты документы, банковские карты и мобильный телефон, содержащие сведения о подделке финансовых чеков и медицинских справок.
Женщине предъявлены обвинения, она находится под домашним арестом. Следствие продолжается, ведется проверка на причастность к другим аналогичным преступлениям.
Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе Крыма задержан 38-летний местный житель – его подозревают в серии мошенничеств при выполнении строительных работ.
МВД по Республике КрымИрина ВолкТюменьМошенничествоНовостиЗакон и право
 
