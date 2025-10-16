Рейтинг@Mail.ru
Орбан: подготовка саммита РФ - США в Будапеште идет полным ходом - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Орбан: подготовка саммита РФ - США в Будапеште идет полным ходом
Орбан: подготовка саммита РФ - США в Будапеште идет полным ходом - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Орбан: подготовка саммита РФ - США в Будапеште идет полным ходом
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что созвонился с президентом США Дональдом Трампом, подготовка саммита России и США в Венгрии начата и идет полным... РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T22:54
2025-10-16T22:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что созвонился с президентом США Дональдом Трампом, подготовка саммита России и США в Венгрии начата и идет полным ходом.Президент США Дональд Трамп ранее заявил о намерении провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, столице Венгрии.Ранее президент США после долгого телефонного разговора с российским лидером заявил, что встретится с Владимиром Путиным в Венгрии.Предыдущая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске прошла 15 августа на военной базе в Анкоридже. Переговоры проходили в формате "три на три".По итогу саммита лидеры стран сделали ряд заявлений в рамках небольшой пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал конфликт на Украине трагедией, а переговоры с лидером США по данному вопросу конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил Трампа в Москву.
Орбан: подготовка саммита РФ - США в Будапеште идет полным ходом

Орбан: подготовка саммита РФ - США в Будапеште идет полным ходом

22:54 16.10.2025
 
© AP Photo Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© AP Photo Geert Vanden Wijngaert
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что созвонился с президентом США Дональдом Трампом, подготовка саммита России и США в Венгрии начата и идет полным ходом.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил о намерении провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, столице Венгрии.
"Только что разговаривал по телефону с президентом Дональдом Трампом. Подготовка к мирному саммиту США и России идёт полным ходом. Венгрия - это остров мира!" - написал Орбан в соцсети Х.
Ранее президент США после долгого телефонного разговора с российским лидером заявил, что встретится с Владимиром Путиным в Венгрии.
Предыдущая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске прошла 15 августа на военной базе в Анкоридже. Переговоры проходили в формате "три на три".
По итогу саммита лидеры стран сделали ряд заявлений в рамках небольшой пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал конфликт на Украине трагедией, а переговоры с лидером США по данному вопросу конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил Трампа в Москву.
"Аляскинский процесс" еще не завершен – Лавров
Россия пошла на определенные уступки на саммите в Анкоридже – Кремль
Россия и США остаются в рамках договоренностей саммита на Аляске - Путин
 
