Орбан: подготовка саммита РФ - США в Будапеште идет полным ходом
Орбан: подготовка саммита РФ - США в Будапеште идет полным ходом
2025-10-16T22:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что созвонился с президентом США Дональдом Трампом, подготовка саммита России и США в Венгрии начата и идет полным ходом.Президент США Дональд Трамп ранее заявил о намерении провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, столице Венгрии.Ранее президент США после долгого телефонного разговора с российским лидером заявил, что встретится с Владимиром Путиным в Венгрии.Предыдущая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске прошла 15 августа на военной базе в Анкоридже. Переговоры проходили в формате "три на три".По итогу саммита лидеры стран сделали ряд заявлений в рамках небольшой пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал конфликт на Украине трагедией, а переговоры с лидером США по данному вопросу конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил Трампа в Москву.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Аляскинский процесс" еще не завершен – ЛавровРоссия пошла на определенные уступки на саммите в Анкоридже – КремльРоссия и США остаются в рамках договоренностей саммита на Аляске - Путин
