На Крымском мосту начала расти очередь - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
На Крымском мосту начала расти очередь
На Крымском мосту начала расти очередь
98 автомобилей ожидают очереди на проезд по Крымскому мосту днем в четверг. Об этом утром в четверг сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T14:17
2025-10-16T14:20
ситуация на дорогах крыма
новости
очереди на крымском мосту
крымский мост
транспорт
керчь
керченский пролив
тамань
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150120742_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6531c41aa54204a01b97cff927da6d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. 98 автомобилей ожидают очереди на проезд по Крымскому мосту днем в четверг. Об этом утром в четверг сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.С утра и в первой половине дня проезд по транспортному переходу через Керченский пролив оставался свободным, сообщалось ранее.Въезд в Крым со стороны Краснодарского края остается свободным.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода. Альтернатива – сухопутный маршрут через новые регионы.
крымский мост
керчь
керченский пролив
тамань
новости, очереди на крымском мосту, крымский мост, транспорт, керчь, керченский пролив, тамань
На Крымском мосту начала расти очередь

В очереди на проезд по Крымскому мосту стоят почти 100 авто

14:17 16.10.2025 (обновлено: 14:20 16.10.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. 98 автомобилей ожидают очереди на проезд по Крымскому мосту днем в четверг. Об этом утром в четверг сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
С утра и в первой половине дня проезд по транспортному переходу через Керченский пролив оставался свободным, сообщалось ранее.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 98 транспортных средств", - сказано в сообщении по состоянию на 14 часов.
Въезд в Крым со стороны Краснодарского края остается свободным.
На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода. Альтернатива – сухопутный маршрут через новые регионы.
