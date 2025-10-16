https://crimea.ria.ru/20251016/no-krymskom-mostu-nachala-rasti-ochered-1150230829.html
На Крымском мосту начала расти очередь
На Крымском мосту начала расти очередь
98 автомобилей ожидают очереди на проезд по Крымскому мосту днем в четверг. Об этом утром в четверг сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. 98 автомобилей ожидают очереди на проезд по Крымскому мосту днем в четверг. Об этом утром в четверг сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.С утра и в первой половине дня проезд по транспортному переходу через Керченский пролив оставался свободным, сообщалось ранее.Въезд в Крым со стороны Краснодарского края остается свободным.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода. Альтернатива – сухопутный маршрут через новые регионы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенАксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезономПуть в Крым стал короче: завершено обустройство 130 км трассы "Дон"
14:17 16.10.2025 (обновлено: 14:20 16.10.2025)