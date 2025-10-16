Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом сбиты четыре беспилотника - РИА Новости Крым, 16.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251016/nad-krymom-sbity-chetyre-bespilotnika-1150231550.html
Над Крымом сбиты четыре беспилотника
Над Крымом сбиты четыре беспилотника - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Над Крымом сбиты четыре беспилотника
Беспилотники сбиты над Крымом и другими областями России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Беспилотники сбиты над Крымом и другими областями России. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В период с 11:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре над территорией Республики Крым, три над территорией Курской области, два над территорией Белгородской области", - сообщили в Минобороны.Ранее сообщалось, что подразделения Черноморского флота России уничтожили шесть морских дронов ВСУ в Черном море.
РИА Новости Крым
Новости
крым, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), пво, новости крыма, срочные новости крыма, министерство обороны рф
Над Крымом сбиты четыре беспилотника

Четыре беспилотника сбиты над Крымом - Минобороны

14:36 16.10.2025 (обновлено: 14:40 16.10.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Беспилотники сбиты над Крымом и другими областями России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 11:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре над территорией Республики Крым, три над территорией Курской области, два над территорией Белгородской области", - сообщили в Минобороны.
Ранее сообщалось, что подразделения Черноморского флота России уничтожили шесть морских дронов ВСУ в Черном море.
Читайте также на РИА Новости Крым:
51 вражеский беспилотник уничтожен над Крымом и другими регионами РФ
Беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую и Волгоградскую области
Два беспилотника ВСУ уничтожены над Крымом
 
КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОНовости КрымаСрочные новости КрымаМинистерство обороны РФ
 
