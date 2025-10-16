https://crimea.ria.ru/20251016/nad-krymom-sbity-chetyre-bespilotnika-1150231550.html

Над Крымом сбиты четыре беспилотника

Над Крымом сбиты четыре беспилотника - РИА Новости Крым, 16.10.2025

Над Крымом сбиты четыре беспилотника

16.10.2025

2025-10-16T14:36

2025-10-16T14:36

2025-10-16T14:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Беспилотники сбиты над Крымом и другими областями России. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В период с 11:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре над территорией Республики Крым, три над территорией Курской области, два над территорией Белгородской области", - сообщили в Минобороны.Ранее сообщалось, что подразделения Черноморского флота России уничтожили шесть морских дронов ВСУ в Черном море.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:51 вражеский беспилотник уничтожен над Крымом и другими регионами РФ Беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую и Волгоградскую областиДва беспилотника ВСУ уничтожены над Крымом

