крым, новости крыма, очереди на крымском мосту, крымский мост, керчь, керченский пролив, тамань, новости
Крымский мост сейчас: обстановка на вечер четверга

Очередь на Крымском мосту продолжает расти

16:12 16.10.2025 (обновлено: 16:18 16.10.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. За два часа перед досмотровыми комплексами на Крымском мосту со стороны Керчи на треть увеличилась очередь. Проезда ожидают больше 130 машин. Об этом утром в четверг сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 16 часов в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 132 транспортных средства. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет", – сказано в сообщении.
Двумя часами ранее сообщалось, что очереди проезда по Крымскому мосту ожидало 98 автомобилей. С утра и в первой половине дня движение по транспортному переходу через Керченский пролив оставалось свободным.
На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода. Альтернатива – сухопутный маршрут через новые регионы.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
Новый год в Крыму: туристы активно бронируют отели на праздники
Крым в тренде: на полуострове подвели итоги высокого курортного сезона
 
