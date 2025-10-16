https://crimea.ria.ru/20251016/krymskiy-most-seychas-obstanovka-na-vecher-chetverga-1150234911.html

Крымский мост сейчас: обстановка на вечер четверга

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. За два часа перед досмотровыми комплексами на Крымском мосту со стороны Керчи на треть увеличилась очередь. Проезда ожидают больше 130 машин. Об этом утром в четверг сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Двумя часами ранее сообщалось, что очереди проезда по Крымскому мосту ожидало 98 автомобилей. С утра и в первой половине дня движение по транспортному переходу через Керченский пролив оставалось свободным.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода. Альтернатива – сухопутный маршрут через новые регионы.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенНовый год в Крыму: туристы активно бронируют отели на праздникиКрым в тренде: на полуострове подвели итоги высокого курортного сезона

