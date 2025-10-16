Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - обстановка на утро четверга - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас - обстановка на утро четверга
Крымский мост сейчас - обстановка на утро четверга
Крымский мост работает в штатном режиме, очередей перед досмотровыми комплексами нет. Об этом утром в четверг сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 16.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, очередей перед досмотровыми комплексами нет. Об этом утром в четверг сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте .На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостВ Крым на Новый год – поедут ли туристы и что предложат отельерыКрым в тренде: на полуострове подвели итоги высокого курортного сезона
Крымский мост сейчас - обстановка на утро четверга

07:06 16.10.2025 (обновлено: 07:07 16.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, очередей перед досмотровыми комплексами нет. Об этом утром в четверг сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте .
"По состоянию на 7 утра, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении.
На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода.
Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
