Киев и Лондон готовят диверсии против "Турецкого потока" – ФСБ
Спецслужбы Британии и Украины готовят диверсии против "Турецкого потока" – Бортников
© Фото: "Турецкий поток"Очистка символического сварного стыка "Турецкого потока"
© Фото: "Турецкий поток"
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Британские и украинские спецслужбы готовят диверсии против газопровода "Турецкий поток". Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников на 57-м заседании СОРБ в Самарканде.
"Располагаем информацией о подготовке британцами совместно с украинскими спецслужбами диверсий в отношении газопровода "Турецкий поток", – заявил Бортников.
По его данным, МИ-6 планирует вылазки украинских диверсантов в российское приграничье, атаки на объекты критической инфраструктуры, в том числе с применением беспилотников, безэкипажных катеров и боевых пловцов. Объектами атак также могут стать Каспийский трубопроводный консорциум, в состав акционеров которого входят компании из России, Казахстана и США.
Он подчеркнул наличие у ФСБ достоверных данных о том, что именно под патронажем Лондона совершаются теракты и диверсии в России. В частности, британская разведка стояла и за операцией СБУ "Паутина".
"Англичане же обеспечили ее последующее пропагандистское сопровождение, вбрасывая в СМИ фальшивки о якобы огромном нанесенном ущербе и исключительно украинском "авторстве" диверсии", – добавил директор ФСБ.
11 января этого года киевский режим уже предпринимал попытку ударить девятью БПЛА по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток". Все дроны были сбиты, но обломки одного из них упали на здание и оборудование газоизмерительной станции. Сотрудники "Газпрома" оперативно устранили последствия падения осколков и восстановили оборудование. В марте три украинских беспилотника атаковали компрессорную станцию "Русская". В апреле Киев повторил попытку и атаковал станцию энергоснабжения "Турецкого потока" на Кубани. Ущерба станции допущено не было.
26 сентября 2022 года произошли взрывы на двух российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. В марте 2023 года немецкие СМИ писали о причастности к инциденту украинской компании. В августе 2025 года в Италии задержали украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков". Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.
