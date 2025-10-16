https://crimea.ria.ru/20251016/kiev-i-london-gotovyat-diversii-protiv-turetskogo-potoka--fsb-1150219876.html

Киев и Лондон готовят диверсии против "Турецкого потока" – ФСБ

Киев и Лондон готовят диверсии против "Турецкого потока" – ФСБ

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Британские и украинские спецслужбы готовят диверсии против газопровода "Турецкий поток". Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников на 57-м заседании СОРБ в Самарканде.По его данным, МИ-6 планирует вылазки украинских диверсантов в российское приграничье, атаки на объекты критической инфраструктуры, в том числе с применением беспилотников, безэкипажных катеров и боевых пловцов. Объектами атак также могут стать Каспийский трубопроводный консорциум, в состав акционеров которого входят компании из России, Казахстана и США.Он подчеркнул наличие у ФСБ достоверных данных о том, что именно под патронажем Лондона совершаются теракты и диверсии в России. В частности, британская разведка стояла и за операцией СБУ "Паутина".11 января этого года киевский режим уже предпринимал попытку ударить девятью БПЛА по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток". Все дроны были сбиты, но обломки одного из них упали на здание и оборудование газоизмерительной станции. Сотрудники "Газпрома" оперативно устранили последствия падения осколков и восстановили оборудование. В марте три украинских беспилотника атаковали компрессорную станцию "Русская". В апреле Киев повторил попытку и атаковал станцию энергоснабжения "Турецкого потока" на Кубани. Ущерба станции допущено не было.26 сентября 2022 года произошли взрывы на двух российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. В марте 2023 года немецкие СМИ писали о причастности к инциденту украинской компании. В августе 2025 года в Италии задержали украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков". Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Венгрия требует от ЕК объяснений по атаке Киева на "Турецкий поток"В Германии признали диверсию на "Северных потоках" преступлениемНе сенсация: в МИД РФ оценили расследование взрывов на "Северных потоках"

