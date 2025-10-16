Рейтинг@Mail.ru
Как парки Симферополя готовят к холодам - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20251016/kak-parki-simferopolya-gotovyat-k-kholodam-1150230641.html
Как парки Симферополя готовят к холодам
Как парки Симферополя готовят к холодам - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Как парки Симферополя готовят к холодам
Симферопольские фонтаны, парки и зоны отдыха готовят к зимнему периоду. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор МБУК "Парки столицы" Владимир РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T20:56
2025-10-16T20:56
муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы"
владимир марченко
фонтан
детский парк
симферополь
городская среда
радио "спутник в крыму"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/02/1146160524_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7288b2c69adb1537116c66ca253f0fef.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Симферопольские фонтаны, парки и зоны отдыха готовят к зимнему периоду. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор МБУК "Парки столицы" Владимир Марченко."С 15 октября по городу отключены все фонтаны. В настоящее время проводятся работы по их подготовке к консервации и выходу в зимний период. Сливается вода, чистятся чаши, проводится обслуживание электрооборудования, насосного оборудования, чтобы фонтаны нормально "перезимовали" и на следующий год в весенне-летний период радовали своей работой", - рассказал гость эфира.По словам директора предприятия, питомцев зооуголка Детского парка Симферополя, который откроется 1 ноября после реконструкции, также подготавливают к холодному периоду."Животных готовим к переводу "в зиму" - рацион, подстилки, утепление, чтобы они комфортно чувствовали себя в условиях холодов", - добавил он.Работа на территории парков проводится, невзирая на погодные условия, подчеркнул Марченко."В настоящее время мы видим, что наступила долгожданная осень и начался листопад. Это красиво, но для работников парка - своя зона ответственности, которая предполагает большой объем работы. Идет уборка территории, вывоз мусора, листвы, порубочных остатков. Все эти работы проводятся в постоянном режиме. На первый взгляд они не видны, но их очень много. Прежде всего – это санитарное состояние территорий для комфортного посещения нашими жителями", - подчеркнул он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выбор сделан – где в Крыму благоустроят общественные пространстваАллея к Вечному огню в Симферополе останется краснойСимферополь возглавил топ-городов для однодневных остановок
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/02/1146160524_96:0:1233:853_1920x0_80_0_0_30ba9e06fc19d8a308caf4dc2125fd9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы" , владимир марченко, фонтан, детский парк, симферополь, городская среда
Как парки Симферополя готовят к холодам

Как парки и скверы Симферополя готовят к холодам

20:56 16.10.2025
 
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваФонтан в Симферополе в сквере имени Тренева
Фонтан в Симферополе в сквере имени Тренева
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Симферопольские фонтаны, парки и зоны отдыха готовят к зимнему периоду. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор МБУК "Парки столицы" Владимир Марченко.
"С 15 октября по городу отключены все фонтаны. В настоящее время проводятся работы по их подготовке к консервации и выходу в зимний период. Сливается вода, чистятся чаши, проводится обслуживание электрооборудования, насосного оборудования, чтобы фонтаны нормально "перезимовали" и на следующий год в весенне-летний период радовали своей работой", - рассказал гость эфира.
По словам директора предприятия, питомцев зооуголка Детского парка Симферополя, который откроется 1 ноября после реконструкции, также подготавливают к холодному периоду.
"Животных готовим к переводу "в зиму" - рацион, подстилки, утепление, чтобы они комфортно чувствовали себя в условиях холодов", - добавил он.
Работа на территории парков проводится, невзирая на погодные условия, подчеркнул Марченко.
"В настоящее время мы видим, что наступила долгожданная осень и начался листопад. Это красиво, но для работников парка - своя зона ответственности, которая предполагает большой объем работы. Идет уборка территории, вывоз мусора, листвы, порубочных остатков. Все эти работы проводятся в постоянном режиме. На первый взгляд они не видны, но их очень много. Прежде всего – это санитарное состояние территорий для комфортного посещения нашими жителями", - подчеркнул он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Выбор сделан – где в Крыму благоустроят общественные пространства
Аллея к Вечному огню в Симферополе останется красной
Симферополь возглавил топ-городов для однодневных остановок
 
Радио "Спутник в Крыму"Муниципальное бюджетное учреждение культуры (МБУК) "Парки столицы"Владимир МарченкоФонтанДетский паркСимферопольГородская среда
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:54Орбан: подготовка саммита РФ - США в Будапеште идет полным ходом
22:31Дмитрий Киселев назвал погибшего военкора Зуева смелым и талантливым
22:25Быстрая диагностика – в России создали новый тест на энтеровирусы
21:49Балицкий выразил соболезнования из-за гибели военкора РИА Новости Зуева
21:27Трамп и Путин провели телефонный разговор - главное
21:11Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области
21:02В Севастополе закрыли рейд
20:56Как парки Симферополя готовят к холодам
20:26Путин встретится с Трампом в Венгрии
20:1020 спасенных и трое погибших – итоги купального сезона в Севастополе
19:46Когда откроют Детский парк в Симферополе после большой реконструкции
19:19Мир в Газе: почему Трамп его не добьется
18:47Из бассейна – в сборную России: как Крым стал кузницей чемпионов
18:07Антитеррористические учения пройдут в Керчи
17:53Основной период ЕГЭ-2026 может пройти с 1 июня по 9 июля
17:45В Севастополе начали подавать тепло в дома и соцобъекты города
17:33Машины быстрее людей: в Крыму стартовала уборка овощей "борщевого набора"
17:23Когда откроют набережную Коктебеля после реконструкции
17:11Грозит ли Крыму сокращение федеральных расходов – ответ властей
16:55В Краснодаре мужчина въехал в банк на машине
Лента новостейМолния