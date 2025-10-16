https://crimea.ria.ru/20251016/kak-parki-simferopolya-gotovyat-k-kholodam-1150230641.html

Как парки Симферополя готовят к холодам

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Симферопольские фонтаны, парки и зоны отдыха готовят к зимнему периоду. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор МБУК "Парки столицы" Владимир Марченко."С 15 октября по городу отключены все фонтаны. В настоящее время проводятся работы по их подготовке к консервации и выходу в зимний период. Сливается вода, чистятся чаши, проводится обслуживание электрооборудования, насосного оборудования, чтобы фонтаны нормально "перезимовали" и на следующий год в весенне-летний период радовали своей работой", - рассказал гость эфира.По словам директора предприятия, питомцев зооуголка Детского парка Симферополя, который откроется 1 ноября после реконструкции, также подготавливают к холодному периоду."Животных готовим к переводу "в зиму" - рацион, подстилки, утепление, чтобы они комфортно чувствовали себя в условиях холодов", - добавил он.Работа на территории парков проводится, невзирая на погодные условия, подчеркнул Марченко."В настоящее время мы видим, что наступила долгожданная осень и начался листопад. Это красиво, но для работников парка - своя зона ответственности, которая предполагает большой объем работы. Идет уборка территории, вывоз мусора, листвы, порубочных остатков. Все эти работы проводятся в постоянном режиме. На первый взгляд они не видны, но их очень много. Прежде всего – это санитарное состояние территорий для комфортного посещения нашими жителями", - подчеркнул он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выбор сделан – где в Крыму благоустроят общественные пространстваАллея к Вечному огню в Симферополе останется краснойСимферополь возглавил топ-городов для однодневных остановок

